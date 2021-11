I Media e il Regime. Creano Terrore per Celare il Fallimento. Creano Capri Espiatori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la situazione che stiamo vivendo ha aspetti paradossali, che potrebbero sembrare ridicoli, se non avessero un risvolto tragico. Vi presentiamo due contributi, e in seguito una riflessione. Il primo viene da Difensori della Cristianità, un gruppo attivo su Telegram, gestito da Silvano Pironi. Eccolo:

I Media hanno ricevuto l’ordine di terrorizzare la popolazione per spingere la terza dose e per far inoculare i bambini.

La Terapie Intensive però sono al 6% di occupazione.

Ecco gli argomenti ripetuti in continuazione dai Media di Regime:

-Casi in aumento

-In tutta Europa casi alle stelle, arriveranno anche da noi

-Quarta Ondata

-No vax in Terapia Intensiva e morti

-Bambini da vaccinare subito

-Terza Dose per tutti

-Lockdown dei vaccinati

-Lockdown per tutti

-Super-Mega-Iper Green Pass

-Obbligo di vaccinazione per tutti

In mezzo alla fantastica Fiction dei Media, vi è un dato che spicca fra tutti: quello dell’occupazione delle Terapie Intensive a livello nazionale, tenetevi forte: 6%

Qualcuno che aveva molto talento cantava “The Show must Go On”, in questo caso, lo show è finito da tempo e gli attori hanno dimostrato anche poco talento.

***

Uno degli attori di questa tragica, drammatica e assurda vicenda è il generale Figliuolo.

No-vax, l’avvertimento del generale Figliuolo: “Chi è artefice del suo male ne paga le conseguenze” 20 Novembre 2021 da Sputnik Italia “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire, noi andiamo avanti per la nostra strada. Fortunatamente in Italia l’87 per cento delle persone ha fatto almeno una dose, questi sono i fatti”. Lo ha detto, parlando dei no-vax, il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, durante il collegamento con una scuola di Potenza, per una manifestazione organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e degli Adolescenti.Davanti all’istituto, che Figliuolo ha frequentato da bambino, è stato indetto un sit-in a cui ha partecipato anche il segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti.Così ha risposto Figliuolo alla domanda della dirigente, che, sarcasticamente, riportava i saluti di un gruppo di no-vax che lo attendeva all’ingresso della scuola.”Ricordo che nell’800, – ha aggiunto il generale – quando c’era il vaiolo, a un certo punto arrivò il vaccino che debellò questa terribile malattia. Ricordo inoltre – ha continuato – che da bambino in ogni famiglia, o quasi, c’era purtroppo una persona con la poliomielite e i vaccini l’hanno sconfitta”.

§§§

Permettetemi alcune considerazioni. Partendo da Figliuolo. Ha perfettamente ragione, sia sul vaiolo che sulla poliomielite. Ma ciò che stanno iniettando adesso non è un vaccino. E infatti – per ammissione ormai generale – non protegge dalla trasmissione e dal contagio, e riduce , ma non elimina, né l’ospedalizzazione e la morte. Per cui, delle due l’una: o il generale non sa di cosa parla, facendo un’analogia errata, oppure mente. Anche perché in un Paese in cui oltre l’87 per cento ha ricevuto una dose, se il siero funzionasse non ci sarebbe più un problema. Se funzionasse. Ma forse avevano ragione Sabin, Montagnier e una consolidata letteratura che sconsiglia di vaccinare durante un’epidemia da virus, per non alimentare varianti? E poi c’è un altro problema. Guardate la tabella qui sotto, che indica gli effetti avversi di varie medicine.

Bisogna poi tenere presente che specialmente nei Paesi come il nostro, dove non esiste una Farmacovigilanza, e la segnalazione è passiva (e scoraggiata) la quantità di effetti avversi – decessi compresi – è di sicuro molto, ma molto superiore ai dati offerti dalle autorità, che hanno tutto l’interesse a tenere quelle cifre più basse possibili.

Quali conclusioni tirare? Una prima, evidente, è che il siero genico non funziona. E veramente non so come qualificare chi possono che la prima dose non ha funzionato, e la seconda nemmeno, spinge verso la terza, e poi magari la quarta e così via. Non possono ammettere, non vogliono ammettere, sono in mano di qualcuno a cui non possono dire di no, sono semplicemente incapaci? La scienza non c’entra con questo; Paesi come Svezia e India e altri ancora che hanno adottato politiche diverse (l’uso dell’Ivermectina nelle fasi iniziali dell malattia, per esempio) sono in condizioni enormemente migliori. L’Europa occidentale, cioè i Paesi in cui ci sono state più somministrazioni di siero, sono quelli in cui i contagi escono di più. Con casi limite come Gibilterra e l’Irlanda. Vi sembra normale? A chiunque usi il raziocinio, chiaro che no. Ma ogni giorno che passa appare chiaro che le molle sono altre, potenti e a prova di logica. Oltre alla quantità di siero acquistato con i i soldi delle nostre tasse, e che ha dato risultati così egregi che a due anni dall’inizio della vicenda si stanno cercando capri espiatori assurdi, pur di non confessare che qualcuno ci ha preso in giro, ammazzando un po’ di gente sul percorso, con i protocolli criminali di tachipirina e vigile attesa. Come scriveva un’amica sui social:

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: figliuolo, pironi, vaccini



Categoria: covid