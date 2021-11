Mascarucci: Medjugorje e quel Prete più Nemico degli Atei.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci, anche se non è un fan del fenomeno Medjugorje, è rimasto colpito dalle dichiarazioni di un presbitero. E ci offre questa riflessione.

§§§

Medjugorje e quel prete più nemico degli atei

Don Francesco Tamponi chi era costui? Fino a ieri francamente ne ignoravamo l’esistenza, ma oggi scopriamo che si tratta del direttore responsabile dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Sardegna, uno degli uomini più autorevoli e influenti della Chiesa isolana (così viene presentato dai media).

Il quale si è lasciato andare a dichiarazioni davvero sorprendenti sul fenomeno Medjugorje. Partendo da un fatto di cronaca, ovvero il focolaio di covid che si è originato a seguito di un pellegrinaggio in Bosnia, il sacerdote in questione attacca Medjugorje e ne parla come di un luogo eretico, quasi satanico, dove sarebbe in corso un colossale imbroglio. E sebbene ad oggi la Chiesa sia stata sempre molto prudente nel pronunciarsi in merito alla validità di fenomeni sovrannaturali su cui permangono una serie di oggettive perplessità, è però altrettanto evidente come quel luogo non sia affatto considerato eretico dalla Santa Sede, che proprio con Papa Francesco ha deciso di inviarvi un delegato apostolico. In più una commissione teologica presieduta dal cardinale Camillo Ruini ha indagato sui fenomeni, stabilendo che al di là di aspetti controversi da chiarire, le prime apparizioni si presenterebbero come potenzialmente autentiche.

A leggere le dichiarazioni di Don Tamponi si resta interdetti. Ecco cosa dice: “Basta con la follia di questi madonnari e mammane senza scrupoli, da Medjugorje niente miracoli ma solo un’ondata di contagi Covid che da una settimana sta appestando la Gallura. Spero che la giustizia accerti la realtà dei fatti e persegua i responsabili di questa barbarie. Perché deve essere chiaro a tutti che siamo di fronte a una vera e propria rete che accomuna fondamentalisti cattolici, oscurantisti, negazionisti, complottisti, falsi predicatori e autentici mercanti che speculano e si arricchiscono con il business dei pellegrinaggi. Una rete ispirata da Radio Maria e dal suo direttore ideologo, Livio Fanzaga, l’uomo che detta la linea, cioè i messaggi della pseudo madonna di Medjugorje”.

E poi ancora: “Esiste questo network internazionale che è Radio Maria con un milione e 700mila ascoltatori ogni giorno e 158 libri scritti dal suo direttore, ma il messaggio radiofonico non può bastare ed ecco allora il business mondiale dei pellegrinaggi. Ecco allora Medjugorje, la Bosnia, la Polonia, cioè quei paesi dove frange ultracattoliche e oscurantiste predicano l’eresia nel tentativo di screditare l’ortodossia cattolica e pretendere poi di purificarla con l’affabulazione del miracolo. Dietro tutto questo c’è una gigantesca macchina da soldi che fa leva prima sulla teologia della paura, cioè la narrazione del Male che ha preso il sopravvento, poi sulla teologia dell’entusiasmo, alla Paolo Brosio, con la rassicurazione dei miracoli, prova provata dell’esistenza della madonna. In altre parole, un melting pot di emozioni, carburante per la macchina dei pellegrinaggi”.

Si può liberamente discutere sull’opportunità o meno di questo pellegrinaggio, ma che c’entra l’irresponsabilità di un gruppo di pellegrini con gli attacchi contro Medjugorje e contro tutti coloro che da trent’anni frequentano quel luogo di culto attratti dalla devozione mariana? E perché ridicolizzare chi come Paolo Brosio in quel luogo ha detto di aver ritrovato la fede? Chiaro ed evidente anche il livore nei confronti di padre Livio Fanzaga che evidentemente non gode delle simpatie di don Tamponi.

Ma quel che è sconcertante è leggere fra le righe il disprezzo per la devozione mariana, con i devoti descritti come “madonnari e mammane” “fondamentalisti cattolici” “oscurantisti” termini che francamente suonano stonati nella bocca di un sacerdote. Tralasciamo la propaganda pro vax alla Roberto Burioni, ma l’attacco contro Medjugorje, e ancora di più contro chi vi crede, è un qualcosa che desta sconcerto. Se quel pellegrinaggio ha provocato un forte aumento dei contagi, che motivo c’è di scagliarsi con tanta veemenza contro il fenomeno Medjugorje e chi lo promuove?

In realtà dietro l’attacco del sacerdote, si percepisce l’ostilità tipica dei cattolici progressisti contro tutto ciò che è considerato tradizionalismo, e lo si capisce anche dal disprezzo che costui manifesta contro quelle che definisce “frange ultracattoliche”, facendo riferimento non a caso a Paesi come la Polonia e la Bosnia dove c’è una forte prevalenza di un cattolicesimo conservatore, alimentato soprattutto dal culto mariano; Częstochowa in Polonia e Medjugorje in Bosnia. Quel culto che ha permesso ai popoli di mantenere viva la fiamma della fede anche durante i terribili anni del totalitarismo comunista e che per questi popoli ha rappresentato una forma di protesta contro l’oppressione.

Si può essere liberi di credere o non credere alle apparizioni della Madonna, ma perché offendere chi ci crede definendolo un eretico? Se Medjugorje fosse realmente un’eresia la Chiesa dovrebbe proibire i pellegrinaggi e scomunicare chi ci va. Invece non soltanto questo non è mai avvenuto, ma il Vaticano ha ben compreso l’importanza dei frutti prodotti, delle conversioni maturate, della fede ritrovata, indipendentemente dalla credibilità o meno che possano avere i veggenti. Ma la prudenza della Chiesa evidentemente non interessa a don Tamponi, che la sua verità l’ha già maturata arrivando alla conclusione che Medjugorje è tutto un imbroglio e chi ci crede un “madonnaro”.

Alla granitica certezza dell’imbroglio che alberga in don Tamponi rispondiamo con le parole dell’arcivescovo Henryk Hoser nominato da Bergoglio visitatore apostolico: “Questo è un luogo, benedetto da Dio, di incontro e di dialogo con il Signore attraverso la Vergine, marcato dal silenzio, dal Rosario, dalla meditazione, dalla catechesi, dalla celebrazione dei Sacramenti, in particolare l’Eucaristia e quello della Riconciliazione”.

Anche lui ingannato dal mito ereticale? Non sarà che l’unico ad essere stato imbrogliato in realtà è proprio questo sacerdote sardo. Lui sì ingannato da una vocazione che lungi dall’ essere quella di un ministro di Dio si addice molto di più a quella del comiziante ateo alla Cecchi Paone con l’allievo che ha finito per superare il maestro.

Americo Mascarucci- giornalista e scrittore

§§§

