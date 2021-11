La Resistencia será larga, pero al final vencerá. Consejos para la lucha

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, un fiel amigo de nuestra página, Giorgio Rapanelli, nos ofrece esta serie de reflexiones, consejos y sugerencias para la guerra pacífica que se está librando contra las vejaciones que un régimen cada vez más claramente despótico y antipopular lleva a cabo diariamente. Esperamos que estas consideraciones encuentren una amplia audiencia. Feliz lectura.

LA LUCHA PARTIDARIA SERÁ LARGA, PERO SERVIRÁ PARA DESPERTAR CONCIENCIAS. Y AL FINAL VENCERÁ

Tenemos sólo un programa de televisión (ByoBlu), además de otros programas “sociales” de calidad, pero que son seguidos por un exiguo porcentaje de ciudadanos dignos de este nombre y que no tienen miedo. La mayoría de los italianos están en “aflicción y miedo”, es decir, tienen un tono emocional muy bajo y, por tanto, son fácilmente influenciables. Esta mayoría temerosa de la opinión pública sigue a los partidos de masas de la llamada izquierda a la derecha, que, junto con los periódicos impresos y los programas de televisión, apoyan la política gubernamental de los “sueros” que se están experimentando en la población. Por lo tanto, es necesario actuar con la conciencia de ser una minoría, que tiene en contra a la mayoría de la opinión pública. Por eso es necesario ser puros como palomas y prudentes como serpientes, según el dicho evangélico.

Por lo tanto, hay que evitar todo tipo de violencia física y las actitudes de guerra civil. Eso se lo dejamos a los “provocadores” enviados por el Poder y a los imbéciles que los siguen. Y que nos están haciendo perder credibilidad, y al mismo tiempo nos hacen perder la participación de los manifestantes pacíficos. No permitan que estos fascinerosos, manipulados por el Régimen nazi-bolchevique(“nazi” porque experimenta con “conejillos de indias” de ciudadanos desprevenidos y “bolchevique” porque quieren instaurar un régimen de esclavos con una élite gobernante masónica-financiera, que es la que envió a Lenin al poder e hizo que el comunismo conquistara media Asia), para participar en nuestras marchas pacíficas. Por el contrario, debemos ser conscientes de nuestra débil fuerza colectiva y, ante un enemigo más fuerte que nos hostiga, debemos utilizar la técnica de la guerra de guerrillas, en sus más variadas formas.

Pienso que tenemos que tener un grupo supremo que controle la estrategia y las tácticas que luego utiliza la base. ¿Existe esto? Hay que tener en cuenta que existe un control oculto, tanto en las distintas formas de comunicación como con una verdadera infiltración en los distintos niveles, desde los intermedios y hasta la cúpula, por parte de los “Servicios” y de los adversarios. Pero si las reglas están escritas y se aplican al pie de la letra, el daño que hagan los infiltrados será mucho menos peligroso. Hablo por experiencia personal de hace muchos años. En nuestro grupo de liderazgo romano que representaba al Frente de Liberación de Sudán del Sur se infiltró un estudiante universitario sursudanés, con miembros de su familia asesinados, por lo que casi fui ajusticiado por los mismos guerrilleros sursudaneses, con los que estaba, como “espía y mercenario”. Afortunadamente, el espía sursudanés estaba controlado por la contrainteligencia de un Estado democrático de Medio Oriente, que tenía una delegación militar en la zona en la que me encontraba, lo que contribuyó a salvar mi pellejo… Incluso el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Amintore Fanfani, me hizo amenazar por el prefecto de Macerata, por las molestias que daba como representante en Italia del Frente…

En la actualidad, nuestro enemigo gubernamental y las regiones del norte, con la Liga de Salvini también presente en las instituciones, están aplicando formas de bloqueo, asfixia, imposición y chantaje, que a veces llegan a la violencia, como en Trieste y otros lugares. ¿Entonces, qué hacer?

Mientras tanto, utilizar la NO VIOLENCIA gandhiana, junto con la exhibición de “símbolos”. Hasta ahora ha habido una masa más o menos ruidosa, que se deleita gritando consignas. El eslogan “LIBERTAD” por sí solo no califica, ya que cualquiera puede utilizarlo para cualquier objetivo, lícito o ilícito, moral o inmoral.

“LIBERTAD CONSTITUCIONAL” sería mejor.

Oigo a alguien gritar “RESISTENCIA”. Genial . De hecho, es una (nueva) “Resistencia” a un enemigo al borde de una dictadura nazi-bolchevique. El término ya ha sido utilizado por la Izquierda, pero siempre es bueno apropiarse de algo que ya está registrado como “significativo” en la mente de las masas.

He oído gritar consignas contra Draghi. Mientras tanto, debería ser demolido el “fenómeno que nos salvará” personificado por Draghi, recordando los errores políticos del pasado, causados por Draghi en los distintos organismos que ha presidido, en contra de los intereses nacionales. Se necesitan expertos para evaluarlos. Luego están las consignas que se gritan contra él, incluso vulgares. Tal vez incluso en “inglés” y tal vez incluso escritos en pancartas, para que los fotógrafos y los vídeos los transmitan por todo el mundo. Un ataque a Draghi no pasa desapercibido, ya que Draghi tiene sus enemigos.

Yo aconsejaría hacer todo tipo de manifestación, exhibiendo CIENTOS DE BANDERAS TRICOLORES (y, si es necesario, también de la Unión Europea), o llevando un pañuelo tricolor al cuello. La Tricolor sería nuestra identidad como italianos, por lo tanto, no sólo la de “no-vax” (calificación impropia muy querida por el Enemigo), ya que en realidad somos efectivamente NO-CONEJILLOS DE INDIAS.

¿Qué harían las fuerzas del orden? ¿Utilizarían porras y camiones hidrantes contra la bandera nacional? Ese símbolo nacional significa que los ITALIANOS que lo exhiben ESTÁN LUCHANDO CONTRA LA DICTADURA DRAGHI-MATTARELLA Y Co… Si además se quieren exhibir Cruces grandes y pequeñas junto con Rosarios, son bienvenidos, para que podamos extendernos a la esfera espiritual de nuestra civilización judeocristiana, que nos dio Carlomagno y su Santo Imperio Romano. Hasta que llegó la masonería mundial y empezó a destruirla antes de la misma Revolución Francesa.

Está muy bien gritar eslóganes contra el “PASE VERDE”. ¿Pero por qué hacernos un gueto con este tema? La lucha democrática tiene un espectro amplio. En primer lugar, defendemos todo lo que concierne a los trabajadores. Entonces, el medio ambiente para ser salvado. Los trabajadores del pensamiento, de la escuela, del espectáculo… Entonces, ampliar la mirada para unir más fuerzas. Como la Derecha ya no nos sigue, además de la Liga (salvo algunos exponentes), el mismo Fratelli d’Italia no es que se gaste mucho: me parece que se están formando en la base nuevas aglomeraciones políticas (véase Gianluigi Paragone) y sindicales.

Veo positivamente que algunos filósofos y hombres del pensamiento y del espectáculo están con la masa combatiente de base. Con Kennedy se dio un salto cualitativo, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. Aunque los periódicos “servidores del régimen” se burlen de él. No subestimemos el hecho estratégico: necesitamos personas que estén a la altura de la gestión de estos altos niveles, además del nivel filosófico, cultural y de pensamiento. Byoblu, que financiamos, se está centrando mucho en la educación en Filosofía: enhorabuena.

Una última cosa: mientras que en otras manifestaciones observo que la mayoría de los participantes llevan mascarillas, el 95% de nuestra gente en la procesión no las llevan. No creo en la mascarilla, pero en público las llevo para evitar ser atacado por mis enemigos, acusado de propagar el virus como un “no-vax” (NO-CONEJILLO DE INDIAS). Una demostración de DESPRECIO hacia una obligación impuesta por el Poder antidemocrático es hoy una tontería. Por lo tanto, todos debemos llevar mascarillas, quizás tricolores. También hay otro motivo: como en mis días de juventud, cada manifestación que se controlaba era filmada por camarógrafos y fotógrafos de la Policía, para ser posiblemente registrados. Hoy -creo- ocurre lo mismo. Por lo tanto, enmascara tus rasgos con una mascarilla. Y ten cuidado con lo que escribes y cómo lo escribes.

Por último, escuché las críticas a la mujer policía inhabilitada por realizar una manifestación bajo la bandera de Venus. En cambio, es positivo movilizar a las mujeres, incluso desde una perspectiva feminista. Que actúen. Y que se conviertan en un ejemplo de lucha también para las feministas en desbandada.

Por último, propongo, si no existe ya, un Fondo de Solidaridad para los que pierden su trabajo y, por tanto, su medio de vida, por haberse declarado no vacunados y que no tienen otra fuente de ingresos.

Perdón por la longitud. Saludos cordiales. Giorgio Rapanelli, Corridonia (Macerata).

16 de noviembre de 2021.

Publicado originalmente en italiano el 18 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/18/la-resistenza-sara- lunga-ma-alla-fine-vincera- consigli-per-la-lotta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino