Erdogan Allunga le Mani sull’Armenia Passando per l’Azerbaijan.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il coordinamento delle associazioni e organizzazioni armene in Italia ci invia questo comunicato, che ben volentieri pubblichiamo:

***

CONDANNIAMO LA NUOVA AGGRESSIONE MILITARE AZERA CONTRO L’ARMENIA

APPELLO DEL COMITATO PROMOTORE DEL COORDINAMENTO

DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ARMENE IN ITALIA

Oggi, alle ore 13,00 locali le forze armate dell’Azerbaigian hanno attaccato la Repubblica di Armenia, sono penetrate nel territorio sovrano armeno, attualmente occupano circa 41 km quadrati e hanno causato più di 15 morti, ci sono numerosi feriti e almeno 12 ostaggi.

Dallo scorso mese di maggio centinaia di soldati azeri stanno occupando porzioni di territorio sovrano internazionalmente riconosciuto di uno Stato membro delle Nazioni Unite. Le truppe azere sparano sui villaggi di confine, rubano bestiame, avvelenano sorgenti, mettono in atto provocazioni sia nel territorio della Repubblica di Armenia che in quello dell’Artsakh (Nagorno Karabakh).

Alla luce dei nuovi drammatici sviluppi:

– Chiediamo che le istituzioni italiane si adoperino per esercitare, in quanto l’Italia è Paese membro del Gruppo di Minsk, ogni azione utile a fermare l’aggressione militare dell’Azerbaigian;

– Auspichiamo iniziative parlamentari di sostegno e solidarietà alla repubblica di Armenia e al popolo armeno;

– Condanniamo l’attività di lobbying di alcuni membri del parlamento che in diverse sedi in Italia sostengono senza scrupoli il regime dell’Azerbaigian (Paese che secondo RSF è al 168° posto su 180 nazioni nella classifica del Freedom world press sulla libertà di informazione).

L’Armenia vuole la pace, l’Azerbaigian vuole l’Armenia.

§§§

Nelle settimane passate il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato in visita per un giorno nella capitale azera Baku, dove ha riaffermato il suo appoggio agli azeri (la vittoria dei mesi scorsi delle truppe azere è stata possibile grazie alle forniture militari, in particolare droni di ultima generazione, di Ankara…) e ha affermato anche che la Turchia è pronta a stabilire rapporti normali con l’Armenia se questa chiude il contenzioso don Baku. Tornando in Turchia, Erdogan ha poi chiesto formalmente al Parlamento di Ankara l’autorizzazione per l’invio di truppe in Azerbaijan. Ufficialmente il motivo sarebbe una missione di monitoraggio dell’accordo raggiunto il 9 novembre scorso con l’Armenia sul cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh. L’accordo è stato negoziato e gestito dalla Russia; ma evidentemente Erdogan desidera contrastare l’influenza di Mosca nella zona. Le truppe turche inizialmente si fermeranno un anno nei territori del Nagorno Karabagh – Artsakh per gli armeni – invase dagli azeri nella recente guerra. I loro effettivi saranno stabiliti dallo stesso Erdogan. In questo modo – secondo alcuni – Ankara tornerebbe a un antico progetto a tenaglia nei confronti dell’Armenia, e rafforzerebbe il suo ruolo nella regione, guardando anche ai territori di etnia turca verso il centro dell’Asia.

§§§

Tag: armenia, azerbaijan, erdogan, nagorno



Categoria: Generale