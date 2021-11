BDV: Oh Finalmente Arrivano i Governatori. Carichi di Siringhe e Divieti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV ci regala questa riflessione sullo stato di follia e di menzogna globale che noi stiamo vivendo, e che può continuare a batter l’ali, come direbbe il grande Alighieri, solo in virtù della complicità e collusione delle televisioni e dei grandi giornali, in cui mai si leva un voce, di quelle così intelligenti, acute e perspicaci che troviamo a commentare ogni fatto dell’orbe terraqueo, per avanzare qualche dubbio o porsi qualche domanda. Che ne so…per esempio: se una medicina non funziona una prima volta e non funziona (a dispetto dei proclami) una seconda, perché devo obbligare tutti a prenderla una terza volta? Ma la potenza correttiva e persuasiva di Big Pharma è veramente immensa. Buona lettura.

§§§

Oh finalmente, noi, i “governatori” delle Regioni, uomini “R-E-S-P-O-N-S-A-B-I-L-I abbiamo ripreso la scatolina dei pennarelli colorati per tornare a far soff – ops – volevamo dire a soffocare i contagi. Come dite? Ma certo lo facciamo per il vostro bene, vi vogliamo bene, vi vogliamo vivi, sani e soprattutto vaccinati. E’ per questo che vi tappiamo la bocca con le mascherine piene di germi e forse, chissà anche in casa. Il vaccino è il vitello d’oro da adorare sopra ogni cosa, ancora non lo avete capito? E si sa, il lockdown è un toccasana, rende tutti più allegri e l’economia, come dice il Mattarello, vola. Come, come? Non siete soddisfatti, non vi sentite protetti, rassicurati, amati da noialtri simpatici signori politici che, in capo a cifre “scientifiche”, facciamo e disfiamo la vostra vita, impedendovi di sorridere e di partecipare a una tavolata tra amici? Ah-ha, vi ho sgamati, siete dei pericolosissimi “no vax” che è neolingua per “fascisti”, “populisti”, “sovranisti” e chi più ne ha nella sacca della spazzatura più ne metta. Siete quei perfidi che avevano i coltelli in casa (certo quelli per tagliare il prosciutto ma voi come li usate, eh, confessate!) e volevate attentare alla vita del nostro amato premier, il Drago! Attenti a voi perché Toti, uno dei nostri eroi, vi lancerà addosso la sua stampella! Come, non era quel Toti lì, oh mi dispiace, in storia sono un poco una frana. Il monologo dei governatori continua un rigo più sotto…

Però sappiamo che il Covid è di nuovo pericolosissimo, uccide (buahaha risata satanica) e che noi, i paladini del Molockdown, ops volevo dire del Lockdown – e ci ho messo una moin più per sbaglio, dài, capita a tutti di fare un erroruccio – siamo tornati in pista, più cupi e sinistri che mai. Dovete avere paura, terrore, ansia, depressione! Noi siamo i cavalieri del grigio e gli Orlando della morte. Come dite? Balbettate di essere ancora vivi? Ma niente affatto, sbagliato, voi siete già morti, morti dentro perché avete tagliato, grazie a noi, la corda d’oro che vi lega a Dio, il Creatore, ed è per questo, proprio perché siete soli e nulli senza di Lui, che noi possiamo inocularvi dentro il siero genico prodotto o testato con i bambini abortiti (che uccide l’anima e il corpo) e soprattutto la PAURA. Aspettate un attimo, che cosa dice quella orribile no vax laggiù, quella con i capelli lunghi, sì sì, dico a lei, non si nasconda? Dice che chiudo il Friuli Venezia Giulia perché Trieste è stata la bandiera della resistenza? Che è una punizione per i portuali e per tutti gli italiani che dicono basta alle angherie dispotiche di un regime sanitario senza fondamento giuridico? E neppure si vergogna quella cospirazionista-terrapiattista-sciachimista e ha anche i capelli tagliati male, tiè. E sottovoce: “Oh porcaccia la miseriaccia, questi cominciano a veder baluginar la verità…”. E rivolto a Toti in un sibilo: “Su comincia ad attaccare i no vax che è la tua specialità…” E infatti Toti inizia e sono tuoni fulmini e saette contro chi si rifiuta di sottomettersi e resiste. Ecco come Toti, Fedriga (che mi frega perché mi piaceva tanto e invece…) mi risponderebbero se potessi parlare con loro, ma alle mail che ho mandato loro, più d’una, in toni rispettosi, non hanno risposto nulla. Lo stesso identico silenzio pieno di rumore della diocesi romana alla quale mi rivolgo quando mi sento tradita dai miei Pastori. Vabbè, sorrido, stretta al mio Rosario, senza guide, senza Pastori, ma sui passi del Signore!

Ma a che cosa servirebbe, in fondo, parlar con questi uomini senza Dio, gente di secondo o terzo piano, che esegue gli ordini dei loro “capi”? Lasciamoli, dunque, al loro giochino sadico e satanico e, in volo sull’ali di cera d’Icaro, tuffiamoci in un film uscito qualche tempo fa a Hollywood e che io vidi allora e ho rivisto qualche tempo fa. Il film, con Bruce Willis, un faccione simpatico, si intitolava “Il sesto senso” ed è la storia di un bambino strano e bruttino che parla con i defunti i quali gli rivelano le loro verità nascoste. Vabbè, il solito film esoterico, ma velocemente arriviamo al punto che mi interessa perché svela il segreto dei nostri “paladini”. A un certo punto il bimbo si trova al funerale di una bambina morta dopo lunga malattia. Entrato nella cameretta di lei, trova una videocassetta e lì, davanti a tutti, si svela l’orrore, che cioè a ucciderla, avvelenandola, era la stessa mamma in gramaglie “reginetta” delle esequi della figliola, la mammina tutta lacrime e pianti e lai. Non credo di dover aggiungere altro per capire l’analogia con quanto ci sta accadendo da due anni a questa parte.

I signori politici non sono i nostri salvatori e non ci vogliono affatto bene. Ubbidiscono a un’agenda che non hanno scritto e il loro fine ultimo è malvagio. Si vede – per noi cattolici è così – dai frutti amari che abbiamo dovuto mangiare in questi lunghi mesi mesti e di mondo al contrario, chiusure, povertà, depressione, il passato come un sogno, il presente un incubo. Giorni, mesi e anni di continue cifre buttate sul tavolo verde, di passaporti per andare al cinema mentre ci avevano detto che l’Europa era diventata senza frontiere (e ne hanno aperte, in Patria, e per sedersi al ristorante…).

Potrei continuare, sì, ma, proprio ieri, mentre dolorosamente contavo i luoghi a me cari che mi sono preclusi, il Signore mi ha parlato: “Ma, cara – mi ha detto – non capisci che è per te un privilegio non essere accolta? Anche il mio Gesù non trovò chi lo ricevesse a Betlemme…”. Sicché col sorriso riprendo a fiato mozzo, scendo di due marce, e, in seconda, ricordo, pregando, i tanti morti di malore improvviso post vaccino, visto che in molti casi la correlazione è stata certificata con carta da bollo. Secondo me, bastava Camilla, uccisa dal vaccino, per bloccare ogni idea di vaccinare le creature, ma niente, avanti in quinta, come vampiri assetati di sangue. O ti vaccini o ti chiudiamo in casa. E dicono di farlo per il nostro bene. Sì, come la mammina del Sesto senso. Morale, unica morale: solo nelle dolci Mani del Signore è la salvezza. Oremus!

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, covid, de vito, governatori



Categoria: Generale