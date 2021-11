GLi Inoculati Trasmettono l’Infezione. Lo Studio UK Pubblicato da Lancet

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante, condividere con voi, nella nostra traduzione questo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet, che dimostra come i “vaccinati” contro il Covid si infettino, e trasmettano l’infezione esattamente come le persone che non hanno subito l’inoculazione. Una testimonianza scientifica inoppugnabile, che smonta totalmente il castello di menzogne che il Governo del Ricatto, e alcuni governatori – per non parlare dell’esecutivo austriaco – hanno imbastito per obbligare (senza obbligo) il più alto numero di persone a subire l’inoculazione di un siero sperimentale, pericoloso, e dagli effetti a breve, medio e lungo termine sconosciuti. E sostanzialmente poco efficace, se non impedisce l’infezione. E conferma quanto già detto e ripetuto: e cioè che il Green Pass non ha alcun valore medico scientifico, ma è solo una forma vessatoria di un esecutivo dai comportamenti malavitosi per agire contro il popolo. Buona lettura, e condivisione.

La variante SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) è altamente trasmissibile e si sta diffondendo a livello globale, anche nelle popolazioni con alti tassi di vaccinazione. Abbiamo voluto studiare la trasmissione e la cinetica della carica virale in individui vaccinati e non vaccinati con la lieve infezione della variante delta nella comunità.

Metodi

Tra il 13 settembre 2020 e il 15 settembre 2021, 602 contatti di comunità (identificati tramite il sistema di tracciamento dei contratti del Regno Unito) di 471 casi indice COVID-19 del Regno Unito sono stati reclutati nello studio di coorte Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts e hanno contribuito con 8145 campioni del tratto respiratorio superiore da campionamento giornaliero per un massimo di 20 giorni. I contatti esposti domestici e non domestici di età pari o superiore ai 5 anni sono stati ammessi al reclutamento se potevano fornire il consenso informato e acconsentire all’autopalpazione del tratto respiratorio superiore. Abbiamo analizzato il rischio di trasmissione in base allo stato di vaccinazione per 231 contatti esposti a 162 casi indice epidemiologicamente collegati con la variante delta. Abbiamo confrontato le traiettorie della carica virale di individui completamente vaccinati con infezione delta (n=29) con individui non vaccinati con infezioni delta (n=16), alfa (B.1.1.7; n=39) e pre-alfa (n=49). I risultati primari per l’analisi epidemiologica erano di valutare il tasso di attacchi secondari (SAR) nei contatti familiari stratificati in base allo stato di vaccinazione del contatto e allo stato di vaccinazione dei casi indice. I risultati primari per l’analisi cinetica della carica virale erano di rilevare le differenze nella carica virale di picco, nel tasso di crescita virale e nel tasso di declino virale tra i partecipanti secondo la variante SARS-CoV-2 e lo stato di vaccinazione.

Risultati

Il SAR nei contatti familiari esposti alla variante delta era del 25% (95% CI 18-33) per gli individui completamente vaccinati rispetto al 38% (24-53) negli individui non vaccinati. Il tempo mediano tra la seconda dose di vaccino e il reclutamento dello studio nei contatti completamente vaccinati era più lungo per gli individui infetti (mediana 101 giorni [IQR 74-120]) che per gli individui non infetti (64 giorni [32-97], p=0-001). Il SAR tra i contatti familiari esposti a casi indice completamente vaccinati era simile ai contatti familiari esposti a casi indice non vaccinati (25% [95% CI 15-35] per i vaccinati vs 23% [15-31] per i non vaccinati). 12 (39%) delle 31 infezioni nei contatti familiari completamente vaccinati sono sorte da casi indice epidemiologicamente collegati, ulteriormente confermati dall’analisi genomica e virologica in tre coppie caso-contatto indice. Anche se la carica virale di picco non differiva dallo stato di vaccinazione o dal tipo di variante, è aumentata modestamente

con l’età (differenza di 0-39 [intervallo credibile al 95% da -0-03 a 0-79] nel picco della carica virale log10 per mL tra quelli di età compresa tra 10 anni e 50 anni). Gli individui completamente vaccinati con infezione della variante delta hanno avuto un tasso medio più veloce (probabilità posteriore >0-84) di declino della carica virale (0-95 copie log10 per mL al giorno) rispetto agli individui non vaccinati con infezioni della variante pre-alfa (0-69), alfa (0-82), o delta (0-79). All’interno degli individui, una crescita più rapida della carica virale è stata correlata con una carica virale di picco più alta (correlazione 0-42 [intervallo di credibilità al 95% da 0-13 a 0-65]) e un declino più lento (-0-44 [da -0-67 a -0-18]).

Interpretazione

La vaccinazione riduce il rischio di infezione della variante delta e accelera la clearance virale. Ciononostante, gli individui completamente vaccinati con infezioni di rottura hanno un picco di carica virale simile ai casi non vaccinati e possono trasmettere efficacemente l’infezione in ambienti domestici, compresi i contatti completamente vaccinati. Le interazioni ospite-virus all’inizio dell’infezione possono modellare l’intera traiettoria virale.

