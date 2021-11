Aborto, Signorini: la extraña idea de libertad de una tal Selvaggia Lucarelli

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, una tal Selvaggia Lucarelli, criatura conocida por todos por su elegancia, finura, inteligencia y, sobre todo, independencia de pensamiento (utilicemos para ella un término convencional, aunque sea impropio en este caso) frente a la propaganda más servil del régimen y a la corrección política, se ha posicionado en contra de Alfonso Signorini, que se manifestó en contra del aborto. Le ofrecemos las reacciones de algunos miembros de Pro Vita & Famiglia. Que, obviamente, compartimos en su totalidad. Disfruten de su lectura.

§§§

Aborto. Pro Vida & Familia: «Estimada Lucarelli: no en mi nombre. Solidaridad con Signorini por su valentía en defensa de la vida»

Roma, 16 de noviembre de 2021

«“Somos contrarios al aborto en todas sus formas”. Por esta valiente frase en defensa de la vida, pronunciada ayer durante un programa del Gran Hermano Vip, Alfonso Signorini fue vergonzosamente atacada en las redes sociales» es el comentario de Jacopo Coghe, vicepresidente de Pro Vida & Famiglia. «Si Signorini se hubiera declarado a favor del aborto, ¿se habría levantado el mismo avispero? Hay dogmas intocables y aplaudimos la valentía de Signorini, agradeciéndole que haya expresado una opinión tan “subversiva” como la de la aceptación incondicional de la vida, sin ningún condicionamiento, desde la concepción».

Entre las duras críticas se encuentra la de Selvaggia Lucarelli, quien, mencionando el referéndum de 198, invitó a Signorini a no hablar del “cuerpo de las mujeres”. «Según la idea de libertad de Lucarelli, sólo pueden hablar del aborto los hombres que están a favor: los hombres que quieren defender a su hijo y a su madre de la estafa del aborto no tienen ninguna ciudadanía en el mundo ideal de Lucarelli, que se erige en representante del mundo femenino, sin que nadie le haya dado un mandato: no en mi nombre”, afirmó Maria Rachele Ruiu, miembro de la junta directiva de Pro Vida & Familia.

«Pero los hombres que deberían callar son los que, gracias al aborto, abandonan a las mujeres a la soledad de una elección supuestamente eugenésica. Ninguna mujer quiere abortar: ¡una mujer aborta cuando cree que no puede hacer otra cosa! – cierra Ruiu – Si Lucarelli es realmente partidaria de la libertad, debería esforzarse para que a las mujeres se les ofrezca la otra posibilidad, para que la sociedad acoja realmente la fragilidad, los miedos, las dificultades de las mujeres frente un hijo inesperado o frágil».

***

Y esto es lo que escribió Maria Rachele Ruiu en Facebook a Lucarelli:

Estimada Lucarelli,

¿pero qué clase de libertad es que sólo los hombres que están a favor del aborto puedan hablar del “cuerpo de las mujeres”? ¿Los hombres que quieren defender a su hijo y a su madre de la estafa del aborto no tienen ciudadanía en tu mundo ideal? Te voy a contar un secreto: nadie te ha dado mandato para representar a todo el mundo femenino. ¡Desde luego, no estás hablando en mi nombre!

Cara Lucarelli,

Los hombres que deberían callar son los que, mediante el aborto, abandonan a las mujeres a la soledad de una elección supuestamente eugenésica. Ninguna mujer quiere abortar: ¡una mujer aborta cuando cree que no puede hacer otra cosa!

Si realmente apoyas la libertad, gástate a ti mismo y a tu fama para que a las mujeres se les ofrezca la otra posibilidad, para que la sociedad acoja realmente la fragilidad, los miedos, las dificultades de las mujeres frente a un hijo inesperado o frágil.

Para que cada vez menos mujeres se vean obligadas a abortar, hasta el día en que sea impensable: ¡las mujeres merecen algo más que el aborto!

¡Estamos en contra del aborto en todas sus formas!

Publicado originalmente en italiano el 17 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/17/aborto-signorini- la-strana-idea-di-liberta-di- tale-selvaggia-lucarelli/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino