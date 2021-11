Rénovatio 21 interroge Viganò. La matriceAntichristique du Nouvel Ordre Mondial.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous avons le plaisir de relancer cet entretien que Mgr Carlo Maria Viganò a accordé à Renovatio 21. Nous remerciosn Forum France pour cette traduction : https://www.youtube.com/c/FORUMFRANCETV. Bonne lecture.

§§§

ENTRETIEN

À l’archevêque Carlo Maria Viganò

pour Renovatio 21

Y a-t-il eu un moment où les questions dont parle votre Excellence – comme, par exemple, l’avènement d’un Nouvel Ordre Mondial avec une matrice antichristique – ont été discutées dans les murs du Vatican ?

Une société qui ne se protège pas de ceux qui la menacent est vouée à l’extinction, tout comme un corps qui ne se défend pas contre la maladie en est atteint et meurt. C’est pourquoi l’Église catholique s’est toujours souciée à la fois d’éradiquer les menaces internes et de prévenir et combattre les menaces externes. D’un autre côté, aucun bon dirigeant ne mettrait ses citoyens en danger sachant qu’il existe un pouvoir occulte planifiant un coup d’État ou essayant d’infiltrer des espions.

Le Nouvel Ordre Mondial est une menace très sérieuse tant pour l’État que pour l’Église, car les deux sont ses ennemis à vaincre, en vue de l’établissement d’une République Universelle et d’une Église de l’Humanité, toutes deux d’une matrice antichristique : le République c’est la négation de la royauté sociale de Notre-Seigneur et du pacte social lui-même ; l’Église de l’Humanité est la négation de la nécessité de la Rédemption et de l’unicité de la vraie Religion.

Cela fait plus de trois siècles que la franc-maçonnerie mène le combat contre l’État et l’Église, et tant que les pouvoirs civils et ecclésiastiques ont été fidèles à leur tâche, c’est-à-dire par le premier de garantir la paix, l’ordre et la prospérité aux citoyens, par le dernier l’unité dans la Foi et le salut éternel des âmes – ont pris toutes les mesures pour empêcher la secte d’atteindre ses objectifs. Mais au cours de ces trois siècles, la plupart des États se sont rendus et ont accepté les principes maçonniques dans leurs propres Constitutions, tandis que l’Église catholique a résisté jusqu’en 1962, lorsque ces principes jusque-là condamnés ont également été institutionnalisés par ses pasteurs. Il est impossible de ne pas voir dans cette reddition inconditionnelle à l’ennemi une véritable trahison, tant de la part des autorités civiles qu’ecclésiastiques. L’œcuménisme et la collégialité sont la preuve de ce cancer du corps ecclésial, qui avec Bergoglio atteint sa métastase avec l’écologie panthéiste et la voie synodale, qui sont un prélude à cette « Église de l’Humanité » indiquée dans les Constitutions de la Franc-Maçonnerie au moins depuis 1864 [1 ].

Y a-t-il encore une réalité ecclésiale qui préserve cette vision ?

Il existe un pusillus grex qui se bat pour défendre la Citadelle des assauts intérieurs et extérieurs : sa petitesse numérique, aux yeux de Dieu, montre sans équivoque que la victoire n’est possible qu’avec l’intervention puissante du Seigneur.

Ceux qui, de bonne foi, croyaient que la franc-maçonnerie ne représentait pas une menace pour la société et un ennemi juré de l’Église aujourd’hui peuvent comprendre qu’ils se sont laissés tromper. Mais cette prise de conscience, bien que tardive, doit immédiatement se traduire par des actions concrètes : les pasteurs doivent avertir leur troupeau, dénoncer les projets de la secte, effectuer un travail de formation et exercer leur rôle de défenseurs de l’Église. C’est pourquoi je considère positivement les paroles prononcées par le Président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr. Gomez, au sujet de « l’élite mondialiste antichrétienne » [2]. J’espère qu’il devra les répéter lors de la plénière de la Conférence épiscopale américaine réunie ces jours-ci à Baltimore : les paroles doivent être suivies d’actes, car reconnaître que le troupeau est menacé par les loups sans fermer la bergerie et chasser les féroces bêtes serait encore plus grave.

A l’inverse, ceux qui, de mauvaise foi, minimisent la menace de la franc-maçonnerie et encouragent même une collaboration avec ses idéaux révolutionnaires, se révèlent comme un ennemi de l’Église et un complice de l’élite mondialiste. Et ici il ne s’agit pas seulement d’une non-belligérance avec une puissance ennemie, mais d’une véritable désertion de la Hiérarchie, qui a atteint la plus abjecte complicité et trahison de Dieu et des fidèles. Voir Bergoglio recevoir les représentants du Conseil pour le capitalisme inclusif au Vatican et être désigné comme « guide moral » des familles de la haute finance appartenant à la coupole maçonnique donne la mesure d’une apostasie qui part du sommet de l’Église, devant laquelle les bons fidèles restent scandalisés.

La plus grande douleur des chrétiens aujourd’hui est qu’ils doivent livrer un combat non pas avec les institutions ecclésiastiques, ni même sans elles : il semblerait qu’un combat « contre » doit être mené, car le catholicisme institutionnel montre qu’il est devenu un véritable grand moteur de l’oppression sociale et biologique en cours. Comment les chrétiens peuvent-ils penser à un changement spirituel sans avoir les évêques à leurs côtés ?

Un troupeau sans bergers est facilement dispersé, surtout s’il est assiégé par les loups. La Providence permet aux catholiques de traverser une période de crise dans l’Église, abandonnés par leurs évêques, voire dans bien des cas persécutés. Les cas de prêtres démis de l’état clérical parce qu’ils ne se plient pas aux diktats de Sainte Marthe sont de plus en plus nombreux. Mais l’inaction de l’autorité – en effet sa véritable trahison et son asservissement à l’ennemi – ne peut être définitive, car une société ne peut subsister sans une autorité qui la gouverne ; une autorité qui n’est pas le fruit du consentement des gouvernés, mais une expression par procuration de l’autorité de Jésus-Christ, Chef du Corps mystique.

Le changement décisif pour une restauration de l’Église doit donc nécessairement partir de ses dirigeants, du Pontife romain et des Évêques, et jusqu’à ce que cela se produise, les fidèles ne peuvent que prier, faire pénitence et opposer une résistance ferme aux abus de ceux qui exercent pouvoir dans le but contraire à celui pour lequel il a été institué par Dieu. Et afin qu’il n’y ait aucune forme de soutien aux initiatives de la partie corrompue de l’institution, les fidèles doivent la priver de toute forme de financement, en confiant leurs offrandes à la partie saine de l’Église, afin d’assurer l’aide aux familles persécutées, aux prêtres et aux communautés religieuses.

Il y a quelques semaines, un garde suisse licencié pour ne pas avoir subi le sérum ARN nous a dit que selon lui l’obligation de vaccination stricte imposée au Vatican pourrait être due au fait de faire du petit État un exemple mondial – comme Israël, on est amené à dire. On se demande : un exemple devant qui ? qui est le spectateur ultime qui veut satisfaire en se faisant un « exemple » de totalitarisme vaccinal ?

Mais c’est clair : ceux à qui Bergoglio veut plaire et à qui il ne manque pas de donner une attestation publique de soumission obéissante sont ceux qui, depuis les fameux courriels de Jean Podesta, envisageaient d’évincer Benoît XVI de la papauté, pour entamer un “printemps de l’Église” et d’élire une marionnette qui a fait cette révolution; ni plus ni moins que ce que nous avons vu plus tard se produire aux États-Unis avec la fraude électorale colossale contre le président Trump qui a amené Joe Biden à la Maison Blanche.

L’asservissement de Bergoglio à l’idéologie mondialiste est si scandaleux qu’il est compris même par les fidèles communs, qui en vertu du sensus Fidei saisissent la nature subversive de ce « pontificat » et se réfugient dans l’idée que Benoît XVI est le vrai Pape. L’occupant de Santa Marta se présente aujourd’hui comme candidat à la présidence de la Religion Mondiale, tel que souhaité par la Franc-Maçonnerie et prévu par le Nouveau Ordre ; ou du moins comme celui qui a introduit le futur papabile au Collège Sacré pour occuper cette charge.

En 2009, dans l’encyclique Caritas in Veritate, Benoît XVI tonnait contre les embryons sacrifiés à la science : « les embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune finit par perdre le concept d’écologie humaine ». Comment est-il possible qu’une poignée d’années plus tard nous soyons parvenus à une Église qui renverse complètement ces concepts, au point de licencier ceux qui rejettent les vaccins créés précisément avec le sacrifice d’êtres humains ?

L’Église n’a pas changé sa doctrine, elle ne le pouvait pas non plus. Ce à quoi nous assistons, c’est l’achèvement d’un voyage de plusieurs décennies, auquel – ça fait mal à dire – même Benoît XVI n’était pas étranger. Le « concept d’écologie humaine », ne serait-ce que dans la manière dont il est exprimé, trahit un langage profane, dépourvu de la puissance et de l’efficacité d’une vision totalement surnaturelle. Les embryons humains ne doivent pas être sacrifiés car ce sont des créatures voulues et aimées de Dieu, à qui il a daigné donner leur vie pour qu’elles lui rendent gloire et, renaissant dans le Baptême, puissent participer à sa vision béatifique au Ciel.

La mise de côté, depuis le Concile-même, du langage catégoriquement catholique du Magistère a conduit à un affaiblissement de l’enseignement de l’Église, ce qui a inexorablement conduit à la dérive doctrinale et morale actuelle.

Il y a aussi une sorte de sentiment d’insuffisance chez les Pasteurs, face à la science, comme s’ils craignaient de ne pas pouvoir donner de réponses valables et faisant autorité dans un domaine qu’ils considèrent à tort étranger. Mais si nous pensons que Dieu est l’auteur à la fois de la Foi et “de toutes les choses visibles et invisibles”, comme nous le récitons dans le Credo, nous ne comprenons pas leur peur, qui présuppose une opposition qui ontologiquement n’a aucun sens. Il est significatif que tant de peur soit appliquée dans la défense de la vie, alors qu’elle disparaît totalement lorsqu’il est temps de propager les théories les plus absconses et non scientifiques sur le changement climatique : dans ce cas, curieusement, la Hiérarchie fournit la base doctrinale de l’écologisme néo-malthusien et des gémissements écologistes pétulants et enfantins de Greta Thunberg, désormais âgée de dix-neuf ans, devant laquelle « tremblent les puissants » qui la nourrissent ; et Bergoglio vient de parler du “cri de la Terre Mère”, adorant l’idole de la Pachamama.

Avec Ratzinger toujours sur le trône, pensez-vous que nous aurions vu les choses que nous avons vécues au cours de cette période pandémique de deux ans ?

Benoît XVI ne se serait pas rendu complice de ce crime contre Dieu, contre l’Église et contre l’humanité. Je ne pense pas qu’il se serait prêté à un rôle dans la farce grotesque de la pandémie ; nous n’aurions certainement pas eu en lui, comme cela s’est produit avec Bergoglio, un partisan du récit de la pandémie et un vendeur de vaccins.

Les mouvements pro-vie plus ou moins liés aux diocèses et aux conférences épiscopales ont toujours ignoré des questions telles que l’utilisation des fœtus et des embryons dans la science, la pharmacie et la cosmétique – sans parler de la reproduction artificielle, hétérologue ou non, qui peut tuer des dizaines d’embryons par enfant obtenu avec le tube à essai, au point que plus d’êtres humains sont tués pour la FIV que ceux tués par la loi sur l’avortement. Comment ce silence a-t-il été possible ?

Les pasteurs ont passivement accepté, depuis les années 1960, l’infériorité morale de la Religion révélée face à la modernité, au progrès, au scientisme et aux exigences du monde sécularisé et antichrétien. Comme cela s’est produit en politique, où une droite déjà imprégnée de principes libéraux et de Risorgimento s’est permise d’imposer l’héritage moral du fascisme et du nazisme, sans qu’il en soit de même de la gauche avec le communisme.

Mais ce sentiment d’infériorité – que les ennemis du Christ ont toujours essayé d’inculquer aux catholiques en les présentant comme rétrogrades et antimodernes – a été accepté par les évêques et par conséquent par le clergé et les laïcs non seulement parce qu’ils ne s’étaient pas tenus au courant sur les développements de la recherche médicale, mais parce que depuis Vatican II ils ont perdu la dimension surnaturelle de leur rôle et – ce qui est encore plus grave – la vie intérieure et l’assiduité à la prière qui seules nourrissent la Foi et le Ministère. Le “dialogue” avec le monde n’a pas converti au Christ ceux qui étaient éloignés de lui, mais a plutôt éloigné de lui ses proches, les envoyant dans le désarroi dans une société sécularisée, de plus en plus anticatholique et antichrétienne. Le dialogue avec le monde est devenu un désir de parler sa langue, d’accepter sa mentalité, de nier notre condition “exsules filii Evae in hac lacrimarum valle”.

Nous avons des évêques et des prêtres qui ne prient plus, surtout s’ils sont seuls devant le Tabernacle, et qui se considèrent comme des dirigeants d’une entreprise ou des responsables d’une organisation. Nous avons des évêques qui ne récitent pas le bréviaire, qui ne célèbrent pas la messe quotidienne, qui ne font plus de méditation ou d’examen de conscience. Et en perdant l’esprit de prière, le recueillement intérieur nécessaire, ils acquièrent l’esprit du monde et la dissipation qui s’ensuit nécessairement. Leur parler des fœtus utilisés pour les cosmétiques ou pour les soi-disant vaccins ne les offense pas, car ils se considèrent tolérés, et le but de leur vie n’est pas de convertir les âmes au Christ, mais de se camoufler le plus possible et surtout d’être “en phase avec le temps”. Cela se traduit par une poursuite maladroite du monde, à vouloir lui faire plaisir, à flatter son esprit, à garder le silence sur ses déviations et ses fautes : le contraire de ce que doivent faire ceux qui sont constitués par Notre-Seigneur comme bergers et guides, non pas comme poursuivants insensés.

Et si nous suivons le monde, si nous nous considérons insuffisants à ses exigences et revendications ; si l’on ne croit pas que ce soit le monde qui doit s’agenouiller devant la majesté du Christ mais l’Église qui doit se prosterner devant ses maximes, comment peut-on espérer que la Hiérarchie ose s’y opposer dans ce qui constitue son essence satanique, c’est-à-dire, sacrifice et corruption des innocents ?

Les mouvements pro-vie officiels ont ignoré des problèmes encore plus urgents, tels que la prédation d’organes à cœur battant, qui peut se produire en ce moment même dans les hôpitaux italiens. Alors peut-on dire que les batailles sur l’avortement étaient finalement surtout des armes de distraction massive pour les catholiques, alors qu’une Nécroculture beaucoup plus répandue (dont l’avortement n’est qu’une fraction) était en train de s’installer dans le système ?

La légitimation de l’avortement était une étape obligée, après le divorce, pour la destruction de la société chrétienne : la haine de la famille par la franc-maçonnerie ne fait qu’un avec sa haine de Dieu et de l’Église. Une fois atteint le principe sacré de l’inviolabilité de la vie, rien n’empêche que les fœtus avortés ou les personnes tuées par euthanasie soient utilisées pour la prédation d’organes, pour la vente à l’industrie pharmaceutique, pour la production de vaccins ou de cosmétiques, pour fertiliser les champs.

Mais si les médecins catholiques ont dénoncé ces horreurs, force est de reconnaître que la Hiérarchie a encore une fois démontré sa lâcheté face à des enjeux considérés comme marginaux et négligeables dans la mentalité sécularisée, ou qui sont hâtivement écartés comme des théories du complot. Si l’avortement n’avait pas été légalisé, l’utilisation de fœtus avortés n’aurait pas été possible, et la prédation d’organes pour l’industrie de la transplantation ou pour la recherche aurait également pu être enrayée. Mais qui a laissé la liberté de conscience aux catholiques engagés en politique, sinon l’idéologie de Vatican II et le dialogue avec le monde tant souhaité par Paul VI ?

Celui qui ne s’oppose pas à la monstruosité infernale de ces aberrations démontre non seulement qu’il n’a pas de Foi, mais qu’il est dépourvu de Charité : car la Charité est la vertu qui nous porte à aimer Dieu tel qu’il est, et notre prochain à cause de lui. Si vous n’aimez pas Dieu, si vous ne l’aimez pas dans son essence divine et dans ses perfections, si vous croyez bêtement que vous pouvez faire taire sa Parole pour ne pas offenser ceux qui sont loin de lui, l’amour du prochain échoue aussi, et avec elle le respect de la vie naturelle et encore plus la surnaturelle.

Et l’euthanasie ? Comment est-il possible qu’en Italie soit votée une loi qui rendrait licite le meurtre du consentant (ce qui n’a plus rien à voir avec la “mort douce”) sans qu’il y ait une opposition catholique articulée ?

C’est toujours le même problème : celui qui sert le monde ne peut pas servir Dieu en même temps, et celui qui veut plaire à Dieu ne peut plaire au monde. Le silence coupable de la Hiérarchie face à la légalisation du suicide prouve sa totale insuffisance pour le rôle qu’elle recouvre, la folle complicité de ceux qui se taisent car sous chantage, la lâche courtoisie de ceux qui espèrent tirer profit de la trahison.

Dans tout ce gigantesque plan de mort, la guerre lancée par Bergoglio contre les Messes traditionnelles y est-elle pour quelque chose ?

La guerre de Bergoglio à la messe catholique est la conséquence nécessaire d’une action conforme à l’entier approche de son « pontificat ». La messe de saint Pie V exprime la Foi de l’Église du Christ, sans malentendus, sans clins d’œil, sans censure. C’est le chant de la mariée amoureuse du divin Époux, qui ne connaît ni mensonge ni compromis. La liturgie réformée, en revanche, exprime une autre foi, elle est la voix d’une autre religion, d’une autre ecclésiologie, de quelque chose d’humain qui se veut à la fois sacré et profane, comme une femme égarée qui veut s’accrocher à son mari mais regarde avec un œil complice son amant. Pour cette raison, une âme authentiquement catholique ne peut manquer de reconnaître la nette supériorité de la liturgie tridentine sur sa version conciliaire équivoque.

Mais au-delà de cela, chez ceux qui connaissent vraiment la valeur infinie du Saint Sacrifice de la Messe et son « danger » pour le plan infernal qui se déroule, il est indéniable qu’il y a la terreur de le voir se répandre à nouveau parmi les fidèles, car le bien spirituel qu’il apporte à l’Église est un puissant exorcisme contre ses ennemis. Satan déteste la messe traditionnelle, tout comme il déteste la confession du pécheur, la communion reçue avec les bonnes dispositions, la prière du Rosaire, l’eau bénite, le tintement des cloches, les sacramentaux en général. Ce n’est pas un hasard si la pandémie a supprimé les fonts baptismaux des églises, décimé la fréquence des sacrements, laissé de nombreuses âmes mourir sans l’aide d’un prêtre.

Nous en sommes toujours au même point : seuls ceux qui ne croient pas peuvent permettre aux fidèles d’être privés de l’aide spirituelle indispensable pour y faire face dans un moment de crise ; seuls ceux du côté de l’Ennemi peuvent délibérément les empêcher ; et quiconque est avec le Seigneur sait bien combien il faut laisser percer la puissance de Dieu, la grâce véhiculée par la messe et les sacrements, l’intercession de la Sainte Vierge et de tous les saints dans un monde gouverné par Satan. Évidemment, quand on préfère parler de « respect de la maison commune » et de changement climatique plutôt que de crier sur tous les toits que le seul salut vient de Notre-Seigneur Jésus-Christ, un choix est déjà fait.

Le 5 novembre, sur The Post International, il a été publié un dossier intitulé le No-Vax de Dieu, de Giulia Cerino et Laura Maragnani, dans lequel est donnée une version partisane et factieuse du mouvement catholique traditionaliste et des prélats qui le soutiennent : inutile de dire que Votre Excellence est particulièrement ciblée. Comment jugez-vous cette attaque croissante contre ceux qui expriment leur dissidence à l’égard du récit de la pandémie et du vaccin ?

Ce qui ressort de certains articles et émissions de télévision, c’est le parti pris éhonté, la haine idéologique des courtisans de la presse envers les ennemis publics du système.

Le ridicule initial de l’adversaire, et sa criminalisation font partie de la technique expérimentée de toute dictature, notamment communiste, qui aboutit généralement à l’élimination sociale, politique et même physique de l’adversaire. En dehors des mensonges qui me touchent personnellement, je suis désolé de voir le Cardinal Burke, Mgr. Schneider et Mgr. Williamson, de bons prêtres contraints aux catacombes en raison de l’indolence ou de la peur de leurs pasteurs, intellectuels et groupes de fidèles. Les seuls « gentils » qui méritent l’appréciation de The Post International sont le « Pape François » et un « Professeur » : il me semble que ce fait incontestable dissipe tout doute sur la complicité de l’un et de l’autre avec le système.

Mais ces agressions basses, ces accusations mensongères et sans contradiction, n’ont jamais manqué à ceux qui font le bien, car la persécution fait partie de notre quotidien de catholiques dans un monde impie et antichrétien. L’opération de délégitimation poursuivie par l’État profond contre ceux qui expriment son désaccord avec le système trouve une parfaite correspondance avec la délégitimation que l’Église profonde opère contre les catholiques réfractaires.

Il est déconcertant que beaucoup acceptent les procès sommaires pour quelque chose qui constitue un droit inaliénable. Considérer comme un crime la décision légitime de ne pas subir l’inoculation du sérum génétique expérimental représente une violation grave de la part de ceux qui n’acceptent aucune confrontation et encore moins la dissidence, car ils savent très bien que les arguments scientifiques, juridiques et de bon sens montrer toute l’incohérence et l’illogisme de ses positions. Dès lors, dans l’impossibilité d’argumenter, il faut faire appel à la « foi en la science », à la superstition, discréditant les lauréats du prix Nobel et les vrais scientifiques.

11 novembre 2021

Martini Episcopi et Confessoris

[1] “Art. 7. Comme but ultime de son œuvre, il se propose de rassembler tous les hommes libres en une grande famille, qui peut et doit progressivement succéder à toutes les sectes, fondées sur une foi aveugle et une autorité théocratique, à toutes les sectes superstitieuses, intolérantes et hostiles, à construire la véritable et unique Église de l’Humanité”. Voir La Civiltà Cattolica, an XXXV, tome VII, 1884, p. 42.

[2] Voir https://www.renovatio21.com/larcivescovo-di-los-angeles-contro-lascesa-dellelite-globalista-anticristiana/

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: nom, renovatio 21, vigano



Categoria: covid