El Modelo chino ya está aquí. Informe del Observatorio Van Thuân

El Modelo Chino ya está aquí. Se publica el 13° Informe del Observatorio Van Thuân

Acaba de publicarse el 13º Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia en el Mundo, del Observatorio Cardenal Van Thuân [Cantagalli, Siena 2021, pp. 222, 16 euros]. Este año está dedicado al “Modelo Chino”, un modelo de capital-socialismo de control social construido en China, pero que se está exportando a todo el mundo. En muchos aspectos el Modelo Chino ya está aquí, incluso en Occidente, incluso en Italia: el nuevo socialismo financiero, el Gran Reinicio de Davos, los ataques a la propiedad privada, el control de los movimientos con excusas sanitarias, el congelamiento de la democracia y la superación de las religiones en una única religión.

También este año el informe del Observatorio da en el clavo: el Modelo Chino está de actualidad y parece atraer a muchos. Los países africanos lo importan con la ilusión de reducir así la pobreza, los gobiernos occidentales para avanzar hacia una democracia de la vigilancia, los empresarios occidentales porque necesitan del mercado chino, que parece funcionar tan bien sin democracia, el Vaticano no menciona el problema de los derechos humanos en China para no molestar, los gobiernos socialistas latinoamericanos venden a China posiciones claves en el campo de la energía y la investigación. Si China ha creado una gran base de datos para controlar a los fieles de las distintas religiones, en Francia y Dinamarca las homilías son sometidas al control del gobierno y en Italia la liturgia la decide el Ministerio del Interior.

El Modelo Chino pretende ser una coexistencia de capitalismo y socialismo, de centralización y autonomía, de orden y libertad, de ateísmo y tradiciones religiosas. La economía no es estatista, pero es igualmente centralista. El control de los movimientos y de la vida misma de los ciudadanos es total. El orden es considerado el fin que justifica la suspensión de los derechos humanos y de las libertades individuales. Las religiones tradicionales son toleradas, pero sólo si aceptan la “sinización” atea. China dice ser comunista, pero hace negocios por todos los medios en los mercados económicos y financieros. Se autodenomina atea, pero firma acuerdos secretos con el Vaticano. Puede controlar en público y fingir que tolera en privado. Dice ser ser revolucionaria y conservadora al mismo tiempo: puede continuar la revolución cultural y poner fin a todas las manifestaciones callejeras.

El Informe, que presenta también una intervención del cardenal Zen, contiene ocho ensayos sobre el Modelo Chino y ocho crónicas de los cinco continentes que informan sobre su exportación fuera de China. El Informe documenta que China es ahora una gran potencia militar (Gianandrea Gaiani), que tiene una presencia compacta en la cúpula de las organizaciones internacionales (Luca Pingani), que está llevando a cabo una verdadera ocupación del continente africano y que ha transformado Hong Kong de isla de libertad a provincia de la China comunista (Stefano Magni). También documenta que el Modelo Chino tiene puntos débiles o incluso -como dice en su ensayo Steven Mosher, el periodista estadounidense que en los años 80 del siglo pasado fue el primero en informar a Occidente de las aberraciones de la política del hijo único- estaría a punto de colapsar. También llega a presagiar los próximos acontecimientos geoestratégicos con el ensayo de Gianfranco Battisti. Pero, sobre todo, muestra el extraño atractivo que el Modelo Chino está teniendo en el mundo y, en particular, en los países occidentales. Daniel Martins lo documenta en América Latina, Silvio Brachetta en las democracias europeas, Paolo Gulisano en las políticas antipandémicas, Anna Bono en África, Andrea Mariotto en Italia. China quiere ser el mundo, el Modelo Chino es el “camino de China”, como escriben los editores Riccardo Cascioli y Stefano Fontana en la síntesis introductoria del Informe. El Modelo Chino es un artificio político que China utiliza para exportarse sin declararlo. Nadie fuera de China quiere que China se convierta en el mundo, pero muchos quieren imitar el Modelo Chino en su propio país, que sigue siendo el camino para que China se convierta en el mundo.

El Modelo Chino es comunismo, ateísmo, materialismo, ideología férrea… pero juega con la inteligencia, y eso explica que pueda penetrar en la cultura occidental y europea, cuya democracia atraviesa una fuerte crisis de identidad y en la que ya existen actitudes políticas similares al Modelo Chino. Giovanna Botteri, periodista de la RAI, quien no ahorró críticas a Trump, no dice nada de los laogaiahora que es corresponsal en Pekín, las manifestaciones oceánicas de los habitantes de Hong Kong no han encontrado ningún apoyo en Occidente y ni siquiera en el Vaticano, cuando la ciudad de Rijeka, en Croacia, bloqueó el control chino del puerto causó revuelo, precisamente porque fue la única que lo hizo, sin embargo se sabe que hay un plan chino para ocupar los puertos.

El anterior Informe -el 12º- del Observatorio Cardenal Van Thuân estuvo dedicado al ecologismo y al globalismo y tuvo una gran difusión, éste -el 13º- está dedicado al Modelo Chino y merece atención porque es, al fin y al cabo, el principal asunto político global del mundo actual.

Stefano Fontana

Publicado originalmente en italiano el 11 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/11/il-modello-cinese- e-gia-qui-rapporto- dellosservatorio-van-thuan/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

