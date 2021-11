Dom Helder Camara Sarà Beato al Prossimo Sinodo? C’è Chi non lo Esclude.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo del collega Mirticeli Medeiros, apparso su Dom Total, in cui si ipotizza la possibile beatificazione di dom Helder Camara al Sinodo sulla Sinodalità. Buona lettura.

§§§

Sinodo sulla sinodalità in corso, e la domanda: Dom Helder Câmara sarà beatificato nel mezzo di una delle più grandi consultazioni ecclesiali pubbliche della storia? Francesco potrà presto elevare agli altari il vescovo brasiliano di cui lui stesso ha detto di ammirare la traiettoria?

La Scuola di Diritto Dom Helder e la Scuola Superiore EMGE promuovono la petizione per la beatificazione di Dom Helder

Conoscendo il modo di agire del pontefice, è probabile. Vi ricordate di Suor Dulce? È stata canonizzata all’apertura del Sinodo dell’Amazzonia, nell’ottobre 2019. E con questo riconoscimento, Francesco, in quel momento, ha sottolineato uno dei più grandi motti del suo pontificato: “una chiesa povera per i poveri”. Con questo, ha chiarito in quale direzione deve essere condotta quell’assemblea speciale.

Francesco non comunica solo attraverso i suoi discorsi improvvisati e il modo particolare in cui si presenta come Romano Pontefice. Ha una capacità unica di “incarnare” le sue parole. Crede nel potere dei simboli e dell’esempio. Ed è certo che i suoi riferimenti sono coerenti non solo con il suo stile di governo, ma con il modello di Chiesa che sogna.

È chiaro che il Pontefice dovrà seguire i protocolli dell’organismo competente per i processi di canonizzazione. Non intende dare a Dom Helder una “via privilegiata” perché sia beatificato. Tutt’altro. Ma può appellarsi alle leggi canoniche che sono a suo favore.

Ma, come capo della Chiesa cattolica, può, se lo ritiene opportuno, dichiarare qualcuno “beatificato (o santo) per acclamazione”, che in linguaggio tecnico si chiama beatificazione/canonizzazione equipollente. In questa modalità, quando si attesta che esiste un culto consolidato alla memoria della persona, il Santo Padre può rinunciare al miracolo attribuito all’intercessione di quella venerabile persona. In modo normale, secondo le regole della Santa Sede, la conferma di una guarigione inspiegabile dalla scienza è una condizione necessaria per riconoscere la santità di qualcuno. Francesco ha applicato questa eccezione alcune volte. Solo per citare alcuni casi, lo ha fatto con il gesuita José de Anchieta, copatrono del Brasile, e Papa Giovanni XXIII nel 2014.

Se tutto è fatto a tempo debito, senza una dichiarazione di equipollenza, sarebbe molto gradito a Francesco (senza dubbio!) fare santo qualcuno che ha incarnato gli ideali di una chiesa sinodale. Gli scritti di Dom Helder sono lì a dimostrarlo. Così come la sua vita. Per questo la stessa beatificazione, soprattutto pensando a questo Sinodo che è in preparazione, è qualcosa che si può ipotizzare senza paura.

E coloro che lo diffamano vogliono oscurare la sua importanza per la Chiesa brasiliana in un periodo travagliato della storia del paese. Più che combattere la dittatura, era un portavoce dei meno favoriti. Il ‘San Francesco d’Assisi della Terra della Santa Croce’, come alcuni si ostinano a chiamarlo. Generoso e facile alle lacrime, si commuoveva persino per le marce di carnevale che si cantavano nelle strade di Recife. L’immagine in cui appare visibilmente commosso, ripresa da una televisione francese e diffusa quest’anno su internet, mostra qualcuno che canta le lodi a Dio al suono del frevo del bloco ‘Bom São Sebastião’. Ben fatto Dom Helder. Quei pochi secondi di filmato lo rappresentano molto bene.

Dom Helder è stato uno dei grandi protagonisti del Concilio Vaticano II. Era molto rispettato da Paolo VI – che lo nominò vescovo – e anche da Giovanni Paolo II. Nella sua visita in Brasile nel 1980, Papa Wojtyla, nel salutarlo, lo chiamò “fratello dei poveri e mio fratello”. E, contrariamente alla credenza popolare, i due religiosi si ammiravano a vicenda.

Il vescovo dei poveri, la cui lotta in difesa dei diritti umani fu interpretata come “comunismo” dai sostenitori del regime militare, non era malvisto da Roma, contrariamente a quanto si dice. Non ha mai ricevuto alcun tipo di avvertimento dalla Santa Sede.

Dal 2019, spetta a Roma decidere sul futuro di colui che, per molti, è già considerato un santo. È stata addirittura la Santa Sede a chiedere che tutti gli scritti, comprese le lettere private e i programmi radiofonici che il prelato del nord-est teneva, fossero trasmessi alla Congregazione per le Cause dei Santi. Nell’agosto di quest’anno, il vice-postulatore della causa, frate Jociel Gomes, ha confermato che tutto il materiale è stato inviato per “busta diplomatica” attraverso la nunziatura apostolica in Brasile.

Ora dobbiamo aspettare. Se viene beatificato, una ragione in più per aggiungere questo Sinodo alla lista degli eventi storici. Sarà veramente un’assemblea con “l’odore del Consiglio”. E avere Dom Helder come “suo patrono”, se il Papa lo desidera, sarà molto gradito a molti.

*Mirticeli Medeiros è un giornalista con un Master in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dal 2009, copre il Vaticano per i media in Brasile e in Italia ed è editorialista di Dom Total, dove pubblica il venerdì.

§§§

