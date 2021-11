Del Respiro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto oggi ci offre una riflessione su un argomento di grandissima importanza, il respiro. Una presenza colossale in molte religioni, nell’ebraismo, anche se non molti ne sono a conoscenza, e in particolare in quella cristiana – pensiamo alla Filocalia, all’esicasmo, alla preghiera del cuore – e ovviamente in alcune orientali, come il buddismo nelle sua diverse interpretazioni. Una riflessione che abbiamo molto apprezzato; e speriamo sia gradita anche a voi. Buona lettura.

§§§

DEL RESPIRO

«Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente».

(Genesi 2, 7).

Ecco perché respiriamo!

Ecco perché da noi entra ed esce l’«alito di vita»!

Quando inspiriamo, è Dio che soffia nelle nostre narici.

Quando espiriamo, è Dio che si riprende il Suo soffio.

Quando inspiriamo, Dio espira.

Quando espiriamo, Dio inspira.

Nasciamo con una ispirazione.

Moriamo con una espirazione.

Quante volte al giorno nasciamo e moriamo? E quanto ne siamo consapevoli?

In ogni nostro momento temporale si ripete il momento primordiale del Soffio divino. Basterebbe questa consapevolezza ininterrotta a bruciare ogni lordura umana.

Il soffio è Suo, non nostro. Continuamente l’abbiamo in dono e lo restituiamo. Per due o tre secondi viviamo inspirando, per due o tre secondi moriamo espirando.

La restituzione del Soffio tramite l’espirazione ci fa capire che la vita non è nostra ma Sua. Ma siccome Sua, anche nostra che siamo a sua immagine e somiglianza.

Il respiro non è nel nostro potere né nel nostro volere.

Noi dobbiamo respirare: la legge del respiro ci trascende.

Noi dobbiamo inspirare e dobbiamo espirare: non è che lo vogliamo, lo dobbiamo. Non possiamo esimercene.

Quando inspiriamo acquisiamo, quando espiriamo restituiamo.

Inspirando contraiamo, espirando rilasciamo. Inspirando chiudiamo, espirando apriamo.

Acquisire e restituire, contrarre e rilasciare, chiudere e aprire sono i poli complementari della vita che informano ogni nostro pensiero e gesto.

È il dualismo del sì e del no, dell’accettare e del rifiutare che condiziona l’esistenza umana, e che è soltanto umana proprio perché sperduta nel duale.

È la Vita che ci possiede, non siamo noi a possedere la Vita. Dire “la mia vita” è improprio perché «l’alito di vita» è un prestito, non un acquisto. Eppure anche un acquisto.

Possiamo pensare e parlare perché respiriamo, dunque il respiro è la muta condizione del pensiero e della parola.

Il respiro non pensa e non parla: soffia. Il respiro è un soffio muto.

La Vita è nel soffio che è muto, ed è prima del pensiero e della parola.

L’uomo d’argilla poté iniziare a pensare e parlare perché prima fu animato, divinizzato dal Soffio.

Intimità fra respiro e silenzio. Intimità fra Dio e l’Anima: fra Dio e il Suo soffio! Sicché l’Anima dell’Uomo è divina! O forse essa stessa è Dio nell’Uomo, dato che il Soffio di Dio è Spirito che è anch’esso Dio?

Forse che Dio soffia qualcosa di altro da Sé? Quindi ha in Sé qualcosa di diverso da Sé, estraneo a Sé? L’immagine e la somiglianza divina di cui l’Uomo fruisce lo escludono: lo Specchio non è ciò che riflette, ma ciò che vi è riflesso è lo Specchio: Grande Mistero!

Tutte le filosofie, le teologie e le scienze furono, sono e saranno permesse dal respiro e dal silenzio. Perciò sono loro subordinate.

Il respiro ci rende immediatamente intimi a Dio, mentre il pensiero e la parola – intrecciati con passioni, desideri ed istinti – costituiscono una mediazione irriducibile e ce ne allontanano. Le filosofie, le teologie e le scienze sono di importanza secondaria se non, molto spesso, ingombranti. Quando tacciono resta Dio nel Suo Puro Nulla.

Puro Nulla che la ragione proterva e chiusa in se stessa non può ammettere.

Dio non ha bisogno di respirare, ma espira ed inspira per tenere in vita l’uomo di argilla.

Il respiro serve all’uomo, non a Dio.

Nell’uomo, Dio è prima dell’inspirazione e dell’espirazione, perciò tra l’uno e l’altra.

Dio è Uno tra due. Tra un pensiero e l’altro. Tra il sì e il no. Tra la ragione e il torto. Tra il perdono e la condanna. Tra “me” e “non me”.

Per unirsi a Dio basta seguire il respiro e contemplare l’interstizio che, separando e unendo inspirazione ed espirazione, si apre sull’Immenso.

L’Assoluto è nascosto nel respiro.

Tutto quello che si pensa, si dice e si stabilisce è quisquilia in confronto al respiro e al silenzio.

Dice profondissimamente il beato monaco ortodosso Iosif l’Esicasta (1897-1959):

« Chi ascolta il suo respiro non è lontano da Dio.

Ascolta chi dimora alla fine della tua espirazione,

ascolta chi dimora alla fine della tua inspirazione.

Vi è là realmente qualche secondo di silenzio,

più profondo del flusso e riflusso del mare,

qualcosa che ci porta all’immensità dell’oceano.

Smetti di ruminare sul significato delle cose.

Impara ad immergerti nel flusso e riflusso del tuo respiro.

Impara a meditare come l’oceano.

L’esistenza è un mare continuamente pieno di onde.

Tu guarda come le innumerevoli onde appaiono sulla superficie del mare,

dalla profondità dell’oceano,

mentre il mare resta nascosto nelle onde.

Percepisci quello che è nascosto nelle onde.

Scopri nella profondità del tuo respiro

il respiro di Dio».

Ogni verso di questo grande insegnamento è di un’intensità indicibile.

Specialmente quel “smetti di ruminare sul significato delle cose”, inconcepibile dai fanatici della ragione e della logica, soffocati nelle spire serpentesche dei concetti.

Da notare la (non troppo) sorprendente coincidenza, riguardo al mare ed alle onde, con il Buddismo, nel quale vige il motto: “tutto ciò che è, è prodotto dall’unico cuore”.

«Così nel Buddismo si ricorre sovente alla metafora dell’onda che è più appropriata, più adatta come immagine sensibile della forza creativa del cuore. Un’onda non cade nell’acqua dall’esterno, ma proviene dalla stessa acqua senza separarsene; scompare e torna all’acqua da cui ha tratto origine e non lascia nell’acqua la minima traccia di sé. Come onda, essa si solleva dall’acqua e torna all’acqua; come acqua, essa è il movimento dell’acqua. L’acqua forma con l’onda un’unità, e tuttavia l’acqua non sorge e non tramonta col sorgere e tramontare dell’onda, né si alza e si abbassa. Come onda (l’acqua) sorge e tramonta e come acqua non sorge e non tramonta. Così l’acqua forma mille e diecimila onde e tuttavia resta in sé costante e immutata. L’unico cuore, da cui tutto viene prodotto, è simile all’acqua. Il sesto patriarca Hui-neng afferma: “La natura vera è nella sua essenza immota e può produrre tuttavia diecimila cose” e: “Tutte le diecimila cose non sono separate dalla vera e propria natura”. Nel Yui-ma-Kyò sta scritto: “Sull’originario fondamento della vera e propria natura che non ha dimora, sorgono tutte le cose”. Queste sentenze ci rendono avvertiti della natura vera di questo cuore».

Hoseki Schinichi Hisamatsu, La pienezza del nulla

“Essenza immota” … (“motore immobile”!) … “vera propria natura” … “unico cuore” … il vuoto che è pieno … centro che è dappertutto e circonferenza che è in nessun luogo … cielo infinito in cui l’anima vagabonda liberamente vola … etereo spazio inaccessibile al cerebro-intellettualismo razionale e dogmatico.

Per concludere, torniamo al respiro con John Keats:

«Conserviamoci ancora un pergolato di tranquillità, e un sonno pieno di sogni dolci, e un respiro forte e quieto».

“Un respiro forte e quieto”: intimità teandrica. Che altro può importare?

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: matto, respiro



Categoria: Generale