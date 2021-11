Sei Studi Scientifici: il Siero Genico ai Bambini è Inutile e Pericoloso.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante, mentre il governo dei ricattatori sta mettendo in piedi l’inoculazione del siero genico ai bambini sopra i cinque anni, portare alla vostra attenzione questo articolo di The Defender, che portando a sostegno sei diversi studio scientifici vuole dimostrare che un’operazione del genere non solo è inutile, ma è anche pericolosa per la salute delle piccole vittime. Buona lettura e condivisione.

§§§

Quando si tratta di COVID, i funzionari della sanità pubblica hanno costantemente minimizzato e/o ignorato l’immunità naturale.

Eppure questi esperti di salute pubblica e molti medici e scienziati sanno che nessun vaccino può conferire il tipo di immunità robusta, completa, sterilizzante e che dura tutta la vita al COVID che l’immunità da esposizione naturale conferisce.

I funzionari dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e dei National Institutes of Health (NIH) sanno che chiunque sia stato esposto, infettato e guarito dalla SARS-CoV-2 ha acquisito un’immunità cellulare.

Sanno come funziona l’immunità naturale, eppure continuano a ingannare il pubblico su questo argomento, insistendo falsamente che i vaccini sono l’unica risposta per “porre fine alla pandemia”.

Gli autori di uno studio del 2008 sul virus della pandemia del 1918 hanno dimostrato quanto sia potente e longeva l’immunità naturale, e come il sistema immunitario generi nuovi anticorpi se e quando necessario (ri-esposti).

I ricercatori hanno scritto:

“Uno studio sul sangue di persone anziane che sono sopravvissute alla pandemia di influenza del 1918 rivela che gli anticorpi al ceppo sono durati una vita e possono forse essere ingegnerizzati per proteggere le generazioni future contro ceppi simili … il gruppo ha raccolto campioni di sangue da 32 sopravvissuti alla pandemia di età compresa tra 91 e 101 … le persone reclutate per lo studio avevano da 2 a 12 anni nel 1918 e molti hanno ricordato membri della famiglia malati nelle loro famiglie, il che suggerisce che sono stati direttamente esposti al virus … Il gruppo ha scoperto che il 100% dei soggetti aveva attività siero-neutralizzante contro il virus 1918 e il 94% ha mostrato reattività sierologica all’emoagglutinina 1918.

“I ricercatori hanno generato linee di cellule linfoblastiche B dalle cellule mononucleate del sangue periferico di otto soggetti. Le cellule trasformate dal sangue di 7 degli 8 donatori hanno prodotto anticorpi che hanno legato l’emoagglutinina del 1918.

“… qui dimostriamo che dei 32 individui testati che sono nati nel 1915 o prima, ognuno ha mostrato siero-reattività con il virus del 1918, quasi 90 anni dopo la pandemia. Sette degli otto campioni di donatori esaminati avevano cellule B circolanti che secernevano anticorpi che legavano l’HA del 1918. Abbiamo isolato le cellule B dai soggetti e generato cinque anticorpi monoclonali che hanno mostrato una potente attività neutralizzante contro il virus 1918 da tre donatori separati. Questi anticorpi hanno anche avuto una reazione incrociata con l’HA geneticamente simile di un ceppo di influenza suina H1N1 del 1930”.

Lo stesso CDC che combatte contro l’immunità naturale COVID, sostiene proprio il contrario quando si tratta di varicella.

La guida sul sito web del CDC, “Chickenpox Vaccination: What Everyone Should Know,” afferma che: “Le persone di 13 anni e più che non hanno mai avuto la varicella o ricevuto il vaccino contro la varicella dovrebbero ricevere due dosi, a distanza di almeno 28 giorni”.

In questa ragionevole guida, il CDC dice che hai bisogno del vaccino per la varicella se “non hai mai avuto la varicella”. Se l’hai avuta, allora non hai bisogno del vaccino.

Il CDC va anche oltre, affermando: “Non è necessario prendere il vaccino contro la varicella se si ha la prova dell’immunità contro la malattia”. Quindi, se qualcuno ha avuto la varicella ed è guarito, e può dimostrarlo attraverso un test di laboratorio, non ha bisogno del vaccino.

Di nuovo, questo ha senso. Tutti i genitori lo sanno, e lo hanno fatto per generazioni. Non avete bisogno di un vaccino per il morbillo, se avete già avuto il morbillo e avete eliminato l’eruzione cutanea e recuperato. L’immunità naturale, bella e robusta, dura tipicamente per il resto della vita di una persona.

Lo stesso vale per la guida del CDC per il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR). Il CDC afferma chiaramente che il vaccino MMR non è necessario se “Avete la conferma di laboratorio di un’infezione passata o avete avuto esami del sangue che mostrano che siete immuni al morbillo, alla parotite e alla rosolia”.

Quindi, cosa c’è di diverso per il COVID-19? C’è qualcosa in gioco qui di diverso dalla scienza ?

Ora abbiamo una grande crisi mentre la corsa è in attoper vaccinare i nostri bambini dai 5 agli 11 anni che non portano alcun rischio al tavolo, con un vaccino che ha dimostrato di essere sub-ottimale e portando rischi.

Abbiamo persino uno dei membri del comitato consultivo della FDA, il dottor Eric Rubin, che è anche capo redattore del New England Journal of Medicine, che ha dichiarato: “Non sapremo mai quanto sia sicuro il vaccino finché non cominceremo a somministrarlo”.

Questa è una dichiarazione scioccante da parte di qualcuno che ha avuto un ruolo nel processo decisionale, e dovrebbe portarci a esaminare se Rubin e altri in quel comitato erano in conflitto in termini di relazioni con gli sviluppatori del vaccino.

Rubin ha inoltre dichiarato: “I dati mostrano che il vaccino funziona ed è abbastanza sicuro … siamo preoccupati per un effetto collaterale che non possiamo ancora misurare”, ha detto, riferendosi a una condizione cardiaca chiamata miocardite.

Allora perché Rubin e altri dovrebbero accettare di esporre i nostri bambini a potenziali danni da un vaccino per una malattia che presenta pochi rischi per i bambini, se hanno serie preoccupazioni e ammettono che non hanno e non possono ancora misurare la sicurezza?

Questa profondità di incertezza non dovrebbe mai esistere in nessun farmaco o vaccino che la FDA regola, tanto meno un farmaco che i funzionari propongono di somministrare a 28 milioni di bambini. Qui c’è qualcosa di molto sbagliato.

È chiaro che i bambini hanno un rischio molto basso di diffondere l’infezione ad altri bambini, di diffonderla agli adulti come si è visto negli studi sulla trasmissione domestica, o di portarla a casa o di ammalarsi, o di morire – questa è una prova scientifica globale consolidata ((riferimenti 1, 2, 3, 4).

Uno studio dell’aprile 2021 nel Journal of Infection (aprile 2021) ha esaminato i tassi di trasmissione domestica nei bambini e negli adulti. Gli autori hanno riferito che non c’era “nessuna trasmissione da un indice-persona < 18 anni (bambino) a un contatto familiare < 18 anni (bambino) (0/7), ma 26 trasmissioni da casi indice adulti a contatti familiari < 18 anni (bambini) (26/71, SAR 0=37)”.

Questi risultati si aggiungono alla prova stabile esistente che i bambini non stanno diffondendo il virus ai bambini, ma piuttosto che gli adulti lo stanno diffondendo ai bambini.

Perché vaccinare i nostri bambini per questo virus mite e tipicamente non consequenziale quando essi portano un’immunità innata protettiva verso questo SARS-VoV-2, altri coronavirus e altri virus respiratori?

Perché spingere a vaccinare i nostri bambini che potrebbero essere immuni a causa di un’esposizione precedente (asintomatica o malattia lieve) e della cross-reattività/protezione incrociata? Perché non considerare la valutazione del loro stato immunitario?

Il dottor Geert Vanden Bossche scrive che l’immunità innata dei bambini:

“… normalmente / naturalmente li protegge ampiamente e fornisce una sorta di immunità di gregge in quanto diluisce la pressione infettiva dei CoV a livello della popolazione, mentre la vaccinazione di massa li trasforma in diffusori di varianti più infettive. I bambini/ragazzi che si ammalano sviluppano per lo più una malattia lieve o moderata e di conseguenza continuano a contribuire all’immunità di gregge sviluppando un’immunità ampia e duratura.”

Un rapporto dell’Università di Yale del 2020 indica che i bambini e gli adulti mostrano risposte del sistema immunitario molto diverse e differenti all’infezione da SARS-CoV-2, il che spiega perché hanno molta meno malattia o mortalità da COVID.

Secondo lo studio:

“Fin dai primi giorni dell’epidemia di COVID-19, gli scienziati hanno osservato che i bambini infettati dal virus tendono a cavarsela molto meglio degli adulti … i ricercatori hanno riferito che i livelli di due molecole del sistema immunitario – l’interleuchina 17A (IL-17A), che aiuta a mobilitare la risposta del sistema immunitario durante le prime infezioni, e l’interferone gamma (INF-g), che combatte la replicazione virale – erano fortemente legati all’età dei pazienti. Più giovane è il paziente, più alti sono i livelli di IL-17A e INF-g, l’analisi ha mostrato… queste due molecole sono parte del sistema immunitario innato, un tipo più primitivo, non specifico di risposta attivato presto dopo l’infezione”.

Gli studi di Ankit B. Patel e Dr. Supinda Bunyavanich mostrano che il virus utilizza il recettore ACE 2 per entrare nella cellula ospite, e il recettore ACE 2 ha un’espressione e una presenza limitata (meno) nell’epitelio nasale nei bambini piccoli (potenzialmente nelle vie respiratorie superiori).

Questo spiega in parte perché i bambini hanno meno probabilità di essere infettati in primo luogo, o di diffonderla ad altri bambini o adulti, o anche di ammalarsi gravemente. L’apparato molecolare biologico semplicemente non è presente nel rinofaringe dei bambini. Bypassando questa protezione naturale (recettori nasali ACE 2 limitati nei bambini piccoli) ed entrando nel deltoide della spalla, questo potrebbe rilasciare il vaccino, il suo mRNA e il contenuto LNP (ad esempio PEG), e generato spike nella circolazione che potrebbe poi danneggiare il rivestimento endoteliale dei vasi sanguigni (vasculatura) e causare gravi reazioni allergiche (ad esempio, qui, qui, qui, qui, qui).

William Briggs ha riportato i n=542 bambini morti (0-17 anni (tasso grezzo di 0,00007 per 100 e sotto 1 anno n=132, dati CDC) da gennaio 2020 con una diagnosi di COVID legata alla loro morte. Questo non indica se, come ha chiesto a gran voce il dottor Marty Makary della Johns Hopkins, la morte sia stata “causale o accidentale”. Detto questo, da gennaio 2020, 1.043 bambini 0-17 sono morti di polmonite.

Briggs ha riferito che:

“Non c’è un buon vaccino per la polmonite. Ma potrebbe essere evitata tenendo i bambini socialmente distanti l’uno dall’altro – in modo permanente. Se una morte è “troppa”, allora non si deve permettere ai bambini di essere in contatto con qualsiasi essere umano che abbia una malattia che può essere passata a loro, da cui possono acquisire la polmonite. Non devono anche essere ammessi in nessuna macchina … in un anno, circa 3.091 bambini 0-17 sono morti in incidenti d’auto (435 da 0-4, 847 da 5-14, e il 30% di 6.031 da 15-24). Moltiplicate queste 3.000 morti in auto per circa 1,75, dato che le morti COVID sono su un periodo di 21 mesi. Questo fa circa 5.250 ragazzi che muoiono in incidenti d’auto nello stesso periodo – 10 volte di più di Covid”.

Briggs ha concluso: “non esiste alcuna giustificazione basata su alcuna prova disponibile per i vaccini obbligatori per i bambini”.

Weisberg e Farber et al. suggeriscono (e basandosi sul lavoro di ricerca di Kumar e Faber) che la ragione per cui i bambini possono neutralizzare più facilmente il virus è che le loro cellule T sono relativamente ingenue. Essi sostengono che, poiché le cellule T dei bambini sono per lo più non addestrate, possono quindi rispondere immunologicamente (differenziarsi in modo ottimale) più rapidamente e agilmente ai nuovi virus come il SARS-CoV-2 per una risposta efficace e robusta.

La ricerca pubblicata nell’agosto 2021 da J. Loske approfondisce ulteriormente la nostra comprensione di questa protezione biologica/molecolare di tipo naturale, mostrando che “l’immunità innata antivirale pre-attivata (primed) nelle vie aeree superiori dei bambini lavora per controllare l’infezione precoce della SARS-CoV-2 … le cellule immunitarie delle vie aeree nei bambini sono primed per il rilevamento del virus … risultando in una risposta antivirale innata più forte all’infezione da SARS-CoV-2 rispetto agli adulti”.

Quando si è vaccinati o ci si infetta naturalmente, questo guida la formazione, la distribuzione tissutale e l’evoluzione clonale delle cellule B, che è la chiave per codificare la memoria immunitaria umorale.

Una ricerca pubblicata nel maggio 2021 ha mostrato che il sangue esaminato da bambini prelevato prima della pandemia COVID-19 ha cellule B di memoria che possono legarsi al SARS-CoV-2, suggerendo il ruolo potente dell’esposizione della prima infanzia ai comuni coronavirus del raffreddore (coronavirus). Questo è supportato da Mateus et al. che hanno riportato la memoria delle cellule T ai precedenti coronavirus che causano il comune raffreddore (cross-reattività/cross-protezione).

Non ci sono dati o prove o scienza per giustificare nessuna delle iniezioni di COVID-19 nei bambini. Il contenuto di questi vaccini può attraversare la barriera emato-encefalica nei bambini? Non lo sappiamo perché non è stato studiato.

Non ci sono dati adeguati sulla sicurezza. L’attenzione deve piuttosto concentrarsi sul trattamento precoce e sui test (anticorpi sierici o cellule T) per stabilire chi è un candidato credibile per queste iniezioni, poiché è pericoloso sovrapporre l’inoculazione all’immunità acquisita naturalmente dal COVID esistente.

Non c’è alcun beneficio e solo potenziali danni/effetti avversi (qui, qui, qui).

§§§

