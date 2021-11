L’Utero in Affitto Diventi Reato Universale.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ci sembra giusto rilanciare questo comunicato di Pro Vita & Famiglia, in cui si chiede che la pratica dell’utero in affitto diventi un reato universale. Qui trovate il collegamento alla storia della bambina ucraina commissionata e poi abbandonata dai compratori.

***

COMUNICATO STAMPA

Pro Vita & Famiglia: «Diventi reato universale! Abominevole quanto accaduto alla bimba nata in ucraina»

Roma, 13 novembre 2021

«Un dramma disumano, come conseguenza di una pratica altrettanto disumana! L’utero in affitto deve subito diventare reato universale, non ci sono più scuse né alibi!» è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, sulla vicenda della bambina nata in ucraina con l’utero in affitto e abbandonata dalla coppia “committente”.

«Più che “committente” – prosegue Brandi – bisogna usare la parola “mandante”, perché l’utero in affitto è qualcosa di aberrante e disumano, un reato in Italia ma che dovrebbe esserlo anche se commesso all’estero da cittadini italiani. Solo così, infatti, si possono evitare eventi drammatici come questo».

«Per questi ricchi signori – aggiunge Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus – l’utero in affitto al momento è una vera e propria compravendita commerciale e questo caso dimostra che se il “prodotto/bambino” non è di gradimento si pretende il diritto di recesso. Rimanere in silenzio – conclude la nota – significa giocare sulla pelle dei bambini e sulla loro esistenza».

***

E qui sotto trovate un articolo di ieri del Il Nuovo Arengario che denuncia un altro orrore: gli sconti per l’Utero in Affitto con il Black Friday.

di Valeria Gelsi

Dopo le fiere, arrivano anche gli sconti del Black friday. L’ultima trovata per pubblicizzare l’utero in affitto arriva dalla ucraina Biotexcom, con tanto di banner nella homepage del sito dove si parla di «promozione». L’offerta “imperdibile” prevede dal 15 al 26 novembre, dunque in concomitanza con la settimana del “venerdì nero”, «uno sconto del 3% dal prezzo del contratto». Un lessico che rimanda in tutto e per tutto alle pratiche commerciali, trascurando il “piccolo dettaglio” che si parli di bambini e delle donne che dovranno portarli in grembo e partorirli per altri.

L’orrore del “Black friday” sull’utero in affitto

A sollevare il caso è stato Avvenire, con un articolo intitolato «Corpi delle donne e figli col cartellino. Black friday: bebè sul banco». «Un bebé come una lavatrice», scrive nell’attacco la caporedattrice del quotidiano Antonella Mariani, dando immediatamente la misura di cosa si stia parlando. Un giro sul sito uteroinaffitto.com chiarisce il resto, qualora ve ne fosse ancora bisogno. Nella sezione “servizi” sono proposti i vari «pacchetti»: Standard, standard plus e vip surrugacy, che vanno dai 39.900 euro ai 64.900. Dunque, anche il 3% di sconto non è poi una cifra così irrisoria. Magari ci si ripaga il viaggio fino in Ucraina, dove la maternità surrogata rappresenta un mercato fiorente, che attira coppie da tutta Europa e non solo, anche perché qui comprare un bimbo nuovo di zecca costa assai meno degli Usa, dove le cifre si aggirano intorno ai 150mila dollari.

§§§

Tag: arengario, black friday, ucraina, Utero in affitto



Categoria: Generale