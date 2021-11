Egemonia Culturale, il Ruolo dell’Emozione. Gramsci Aveva Capito Tutto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione, importante a nostro modo di vedere, sulla realtà della comunicazione, e della nostra vita. E non solo per quanto riguarda lo spettacolo, ma anche in altri campi: pensiamo a quanto la narrazione attuale sulla “pandemia” abbia fatto aggio su un’emozione primordiale quale la paura, per impedire in moltissime persone l’uso lucido della razionalità; e ancora questa leva funzioni. Buona lettura.

§§§

Gramsci aveva capito tutto

Penso spesso a come fanno le grandi narrazioni ad imporsi. Si pensa che siamo esseri puramente razionali e che le informazioni ci arrivino in modo lineare. In realtà non è così, come ci dice lo psichiatra Massimo Piccirilli: “Il sistema emozionale quindi consente di attribuire un valore non solo all’informazione sensoriale di cui si fa esperienza ma soprattutto alla relazione che si stabilisce tra una determinata informazione sensoriale e una determinata sequenza comportamentale (cioè quella che si è rivelata come la più efficace). In definitiva il sistema emozionale può essere considerato a tutti gli effetti un sistema adattivo. Alla stessa stregua del sistema cognitivo prevede una analisi dell’informazione, la sua elaborazione, l’organizzazione della risposta e la memorizzazione. A differenza del sistema cognitivo si tratta però di un sistema di emergenza: necessita quindi di una analisi rapida – a costo di essere grossolana – e di una altrettanto rapida risposta – a costo di essere stereotipata. Così, nell’esempio di LeDoux, se durante la passeggiata nel parco scorgiamo una forma ricurva, la reazione è immediata: il sistema emozionale blocca ogni altra attività e produce la risposta già approntata per occasioni simili; sarà poi il sistema cognitivo a valutare la reale efficacia del comportamento fino a stabilire eventualmente che analisi e risposta sono state erronee perché non si trattava di un serpente ma di un bastoncino o al limite di una specie non velenosa. Il sistema emozionale si basa quindi su una sorta di cortocircuito che bypassa il sistema cognitivo. Un corollario delle precedenti osservazioni è quindi che le reazioni emotive sono generate inconsapevolmente, come d’altronde la quasi totalità dei processi cerebrali. L’esperienza soggettiva di essere emozionati (sentimento) si verifica quando al sistema della consapevolezza giunge l’informazione che un modulo emotivo è in attività” (psychiatryonline.it).

Insomma, l’emozione è il modo più rapido e sicuro per arrivare alle persone. Quale modo migliore per questo della cultura? Musica, cinema, fumetti, TV…sono i modi più rapidi per arrivare alla gente.

Il pensatore Antonio Gramsci (1891-1937) lo aveva capito troppo bene, come ci spiega in questo passaggio lo storico delle dottrine politiche Giuseppe Vacca: “Nei “Quaderni del carcere”, l’espressione egemonia culturale ricorre una volta sola, nel paragrafo 3 del Quaderno 29, databile al 1935, intitolato “Focolai di irradiazione di innovazioni linguistiche nella tradizione e di un conformismo nazionale linguistico nelle grandi masse nazionali”. È opportuno citare il brano che la contiene: «Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale».

L’egemonia culturale, quindi, sta a indicare che, attraverso la capacità di orientare la mentalità, l’elaborazione simbolica, gli stili di vita e i linguaggi della «massa popolare-nazionale», «i gruppi dirigenti» stabiliscono «rapporti più intimi» con essa. In altre parole, consolidano e stabilizzano la loro supremazia. L’egemonia culturale è dunque il sistema arterioso dell’egemonia politica, ma ne è solo un aspetto, anche se imprescindibile” (italianieuropei.it). Attraverso l’egemonia culturale si arriva alla gente in modo più rapido ed efficace.

Per questo, dobbiamo dirlo, bisognerebbe fare applausi a scena aperta alla sinistra che è stata in grado di infiltrarsi nel mondo dello spettacolo e di veicolare temi cari in modo che si insinuassero nel cervello delle persone come cose normali. In questo è strumentale anche la creazione del nemico, da sbandierare quando serve di spaventare le persone emozionalmente, anche se poi quel nemico non dovrebbe fare così paura. Non è molto diverso in una Chiesa che guarda decisamente a sinistra, in cui la parola “tradizionalista” (pure in sé criticabile) viene sempre più fatta rimare con “persona con problemi mentali e da riprogrammare” (alla faccia della misericordia!). La cultura è fondamentale per la manipolazione del linguaggio. Ecco perché, se ci pensate, certa Chiesa attuale è così all’inseguimento di un certo mondo liberal, perché gli offre gli strumenti per liberarsi degli ostacoli interni e per imporre un nuovo modello che ridefinisca il senso della sua missione sulla terra.

§§§

