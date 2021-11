Laporta: Biden Applica i Piani di Trump, ma Senza Putin non Funziona…

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci offre questa riflessione in tema di geopolitica, prendendo spunto da un articolo apparso sulla rivista Atlantic. Buona lettura.

§§§

Ho letto questa analisi di Atlantic; proprio non mi convince nel merito e nel metodo. Atlantic, una rivista altrimenti prestigiosa questa volta proprio non mi convince.

Venti anni fa Economist assicurava che la Russia sarebbe scomparsa perché aveva il Pil dell’Olanda, la popolazione alcolista e il tasso di natalità negativo. La Russia ha certamente problemi enormi ancora irrisolti; sta tuttavia risalendo, lentamente e costantemente. Perché? Come ha fatto?

Putin se ne frega del generale Claudio Graziano e del manifesto di Ventotene su cui salmoneggia senza averlo letto.

Putin ha messo su una nazione – sì, proprio una nazione – che non si autoflagella per il patriottismo e il proprio nazionalismo e, udite, udite, per il proprio sovranismo.

Chi altri fa così al mondo. La Cina. Per la quale quanti pifferano per il sovranismo sono i benvenuti purché i pifferi siano cinesi e se imbecilli è meglio.

Il sovranismo?… Putin, spiazzando tutti, a Davos s’è permesso di sussurrare nell’orecchio statunitense: «Tocca l’Ucraina e scateno l’inferno nucleare e non farti prendere per i fondelli da Xi, è più debole di quanto ti dicano i tuoi sgangherati servizi. Xi ha disgregato il modello stalinista di Stato, quello che ha retto per oltre 70 anni e ha fatto uno Stato oligarchico, che imploderà presto. L’Armata Popolare Cinese ha la miccia corta». È andata proprio così; c’era un mio amico presente; si è molto divertito.

Quelle di Atlantic sono quindi nient’altro che un mucchio di supposizioni e di sentimentalismi. L’analisi strategica deve avere tre punti fermi, i primi due più importanti: 1) rapporti di forza militari; 2) rapporti di forza economici; 3) rapporti di forza demografici.

Fattori fluidi, mutando nel tempo e nello spazio. I cinesi sono stati abili, molto, al contrario di americani e russi (Trump e Putin esclusi) a creare rapporti di forza a loro favorevoli, entro teatri geografici limitati. La Corea è un classico esempio.

Essi conoscono bene il principio cardine della strategia: il dominante vuole lo status quo, lo vuole immutabile perché lo domina. In altri termini il dominante è pacifista. Il grottesco Joe Biden oggi che cos’è? Questo dubbio aleggia dai tempi del premio Nobel p, er la paceHussein Barak Obama. Questi ha lanciato letteralmente più missili di Clinton e Trump messi insieme; egli è tuttavia per niente scemo al contrario di Biden. In quanto a capacità strategiche, ambedue hanno messo gli Stati Uniti ai piedi di Pilato, a furia di subire le spallate cinesi militari ed economiche, da ultimo anche quelle biologiche. La commedia del gigante pacifista da tempo non ha più respiro.

Gli americani presumevano fino (a Trump) di utilizzare la strategia del bullo (brinkmanship), per intenderci, quella applicata nella crisi di Cuba: sono infatti rimasti a Cuba, senza fare progressi. La strategia brinkmanship consiste nel mettere l’avversario di fronte al rischio d’un conflitto totale e poi ritirarsi un attimo dopo di lui. È una strategia che ha senso se il tuo avversario sa che sei di gran lunga più forte e non è disposto a rischiare.

Arrivato Trump, le cose cambiarono, quando egli comprese l’importanza di un accordo con la Russia, sfruttando l’incapacità di Mosca a difendere con armi convenzionali gli indifendibili 4mila km di confine comune con la Cina.

Trump fece una sceneggiata con Putin, mettendo Corea e Cina con le spalle al muro. Fino a Trump il vantaggio tecnologico militare degli Usa sulla Cina oscillava fra 10 anni nelle armi convenzionali e 20 per le armi ad alta tecnologia. Pochi giorni fa Pechino e la Corea del Nord hanno svelato di avere missili ipersonici.

Dove trovarono la tecnologia? Nelle stracolme casseforti di Pechino, in grado di coprire d’oro chiunque sia utile alla causa. Chi dubiti chieda a chi di Cina ne sa più di tutti noi: in testa Romano Prodi e Giancarlo Elia Valori, mentore di Matteo Salvini.

I cinesi si sono fatti i missili ispersonici mentre NSA, DIA, CIA e FBI avevano cose più importanti da fare; erano impegnate negli espedienti afghani?

Il piano di disimpegno di Trump era semplice, chiaro e perfetto, come deve essere un piano strategico.

L’arsenale smisurato lasciato ai talebani fu una sua idea. Russia e Talebani armati sarebbero stati una lancia nel fianco della Cina.

Lo stretto di Ormuz fuori dagli interessi talebani, protetto dalle alleanze coi sunniti e di questi con Israele. Infine costo dell’energia calmierato, come conviene al mondo produttivo e anche alla Cina dopo tutto.

Senza la Russia il piano di Trump non ha più senso. Non di meno il giulivo Biden lasciò un immenso arsenale ai Talebani. Nessuno può pensare che un tale smisurato arsenale sia rimasto lì per incapacità logistica o per sciatteria di comando. Non puoi dimenticarti 176 artiglierie, 8mila autocarri, 169 corazzati e 64mila mitragliatrici. Se così fosse, sarebbero cadute le teste di molti generali, tutte invece rimaste sui rispettivi colli, vuote ma al posto loro. Essi hanno semplicemente applicato quanto Trump aveva pianificato, avendo Putin alla sua destra. Ora Joe Biden ha applicato quel piano privo d’architrave russa. È scemo? Sì, senza dubbio.

Ora è il caos. Biden, fra una gozzoviglia e l’altra, aiutato da Xi e dagli scienziati di Wuhan, è entrato nella Casa Bianca. Biden però non vuole pagare il conto al cinese, a sua volta pressato dall’Armata Popolare Cinese – APC.

I generali cinesi sanno che il Covid, brevettato in USA con Obama, perfezionato e confezionato dai cinesi, ci delizierà per decenni, a meno che non gettiamo due salve termonucleari su Pechino e Wuhan, prima che Pechino raggiunga – entro cinque-dieci anni – la parità nucleare con Usa e Russia. I generali cinesi quindi vogliono prevenire una guerra che, lo sanno bene, è nella forza dei fatti. Prevenire come? Come sanno fare i militari, con un’altra guerra, cominciando da Taiwan. Perché? Lo vedremo dopo.

Nel frattempo se non facciamo nulla, un’altra salva di virus differenti ci coglierà, secondo la profezia dell’amico di Xi, quel Bill Gates che poco ha da invidiare ai gerarchi nazisti impiccati a Norimberga.

Taiwan produce il 70% dei chip del mondo e gli Usa non sono in grado di difenderla; la difenderebbero cioè come hanno difeso l’Iraq dall’Isis e l’Afghanistan dai talebani; la difenderebbero finché non ci fosse necessità di combattere su larga scala.

La Cina necessita di chip per HiTech nonché di cobalto e litio per le batterie. Russia, Congo, Australia e Cile hanno i giacimenti. Con la Russia, è noto, ci sono difficoltà. Solo il Congo, per ora, risponde in pieno alla Cina, per ora.

L’APC vuole la guerra, cominciando da Taiwan; Xi non è in grado di controllare i suoi generali. Se fai la guerra, dice giustamente Xi, a chi vendi le auto elettriche? L’Angelina Merkerl pensa alle sue industrie automobilistiche e annuisce. I generali cinesi non ci sentono. Ogni giorno è un susseguirsi di dichiarazioni bellicose.

I generaloni dicono: «Se attacchiamo Taiwan, di certo gli Usa piombano in un caos istituzionale, d’altronde non hanno truppe combattenti; quando le hanno avute le hanno impiegate malissimo» concludono i generaloni «Se cade Taiwan, Cile e Australia saranno a portata di mano». Non hanno tutti i torti. Gli Usa sono su un binario da incubo. Partono facendo una figura da cioccolatai, come Biden quando cadde tre volte, perdendo il proprio ruolo di numeri uno al mondo. Se il treno Usa non si ferma, li attende un’implosione di tipo sovietico o forse più drammatica, persino più inattesa come il crollo imprevisto delle Twin Towers. Se il treno Usa si ferma è lo stesso.

Viviamo in un mondo cinico e crudele. Il leone è ferito a morte e le belve si avvicinano per finirlo. Il Fatto Quotidiano riferisce stamane:« Mentre la popolazione di etnia serba cerca di smantellare gli accordi di pace di Dayton, come ritorsione contro la risoluzione che vieta la negazione del genocidio di Srebrenica, anche i leader croati, appoggiati da Zagabria, mirano a ritagliare una propria autonomia interna. Tutti ostacoli alla necessaria riforma della legge elettorale. “Il problema è che in questo Paese il nazionalismo, l’odio, la preparazione al conflitto rientrano in un progetto politico portato avanti dai leader di tutte e tre le parti”». Ma come? E tutti gli sforzi fatti dalla diplomazia Usa per la nostra sicurezza? Suvvia, si ricomincia.

Siamo nelle mani di imbecilli; non di meno siamo tutti nelle mani di Dio, come sempre; speriamo non applauda e abbia pietà.

www.pierolaporta.it

§§§

