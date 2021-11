Bill Gates: el suero génico no impide la transmisión del virus

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante ofrecerles esta noticia que proviene de The Gateway Pundit, acompañada de un vídeo, en el que Bill Gates -que todos sabemos quién es y qué rol cumple en esta experiencia planetaria- entrevistado por Policy Exchange admite que las “vacunas” no bloquean la transmisión del virus; después se corrige y afirma que la bloquean sólo ligeramente, aunque ayudan a la salud. Una versión estadounidense de la vacuna que “funciona un poco”, según el Dr. Galli. Es decir: no lo dice Silvana De Mari, y no lo afirma algún exponente del pensamiento rebelde que no quiere convertirse en conejillo de india humano; no lo dice algún no-vax, de esos que tanto gustan, tan impresentables en la prensa del régimen; lo dice con todas las letras ese terraplanista y anticientífico ese Bill Gates, que sabe mucho de vacunas y cosas similares.

Me parece que una declaración como ésta, hecha por Billl Gates, es bastante explosiva. porque si la “vacuna” no impide la transmisión, se cae todo el monstruoso andamiaje puesto en marcha en particular por nuestro gobierno, con sistemas solapados -chantaje, insultos, mentiras- para obligar a la gente a participar, asumiendo toda la responsabilidad personal y relevando así a todos los demás -gobierno, empresas farmacéuticas, personal sanitario- a una experimentación masiva con efectos inmediatos peligrosos e incluso letales; y con consecuencias a corto, medio y largo plazo para la salud de los afectados que aún están por descubrirse, pero con la probabilidad, afirmada por no pocos especialistas, de que sean perjudiciales, y también muy perjudiciales.

¿Cómo definirían ustedes este comportamiento? ¿Y es normal que los grandes medios de comunicación no vean, y no señalen, estas grietas, fisuras, lagunas en el relato oficial, que ha provocado enormes heridas a la libertad personal, al derecho al trabajo y a la protección del propio cuerpo, y a la democracia nunca experimentadas en los últimos setenta años? ¿Pero no sería hora de que los partidos de la oposición -si es que los hay- y los que han caído en la trampa del gobierno de unidad empiecen a reaccionar en forma activa y visiblemente contra todo esto?

Entrevista completa a Bill Gates en https://www.youtube.com/watch? v=CZplF4qdwII