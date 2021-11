Siero Genico, USA. 2433 Decessi Fetali in Undici Mesi. Più che in 30 Anni.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post lampo per rilanciare l’articolo di Eventi Avversi relativo ai decessi fetali legati al siero genico negli Stati Uniti. Certamente è una di quelle notizie che non troverete – o se la trovate, sarà relegata in un trafiletto – sui grandi giornali, e figuriamoci alla tivù. Molto interessanti anche i collegamenti a studi scientifici specifici contenuti nell’articolo. Buona lettura.

§§§

Ad oggi ci sono stati 2.433 decessi fetali registrati in VAERS(Vaccine Adverse Event Reporting System) da donne in gravidanza a cui è stato iniettato uno dei vaccini COVID-19. (Fonte.)

La stragrande maggioranza di questi sono successivi a Pfizer (1.862 decessi) e a Moderna (656 decessi).

Ci sono stati più decessi fetali negli ultimi 11 mesi a seguito di vaccini COVID-19 di quanti ce ne siano stati negli ultimi 30 anni a causa di TUTTI i vaccini (2.198 – Fonte).

Il mese scorso (ottobre 2021) il New England Journal of Medicine ha ammesso che lo studio originale utilizzato per giustificare il CDC e la FDA nel raccomandare la vaccinazione alle donne incinte era imperfetto. (Fonte.)

Da allora, alcuni ricercatori in Nuova Zelanda hanno condotto un nuovo studio sui dati originali e hanno concluso:

Una ri-analisi di queste cifre indica un’incidenza cumulativa di aborto spontaneo che va dall’82% (104/127) al 91% (104/114), 7-8 volte superiore ai risultati degli autori originali. (Fonte.)

Eppure, il CDC e la FDA continuano ancora a raccomandare i vaccini in gravidanza, anche se un’analisi corretta sui dati originali mostra che dall’82% al 91% delle donne in gravidanza, ha alte probabilità di aborto spontaneo se l’inoculazione avviene prima delle 20 settimane di gestazione. (Fonte.)

VAERS è un sistema passivo che è gravemente sottostimato. Il CDC e la FDA non hanno mai condotto uno studio per determinare quale sia questo fattore di sottostima, ma scienziati indipendenti lo hanno fatto, l’analisi condotta dalla dottoressa Jessica Rose, ha determinato un fattore di sottostima come 41 volte inferiore ai dati reali.

Ciò significa che finora ci sono stati probabilmente più di 99.000 decessi fetali a seguito di vaccini COVID-19.

In questa testimonianza video, – che trovate nell’articolo originale – un direttore d’imprese funebri del Regno Unito intervistato, afferma di riscontrare molti più decessi di neonati e giovani, a causa di insufficienza cardiaca. Tutto ciò da quando ha avuto inizio la vaccinazione di massa:

” Ci sono moltissimi neonati morti nelle celle frigorifere“.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: avere, decessi fetali, vaccini



Categoria: covid