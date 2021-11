Il Numero dei Positivi al Coronavirus. Cifre, e Ragionamenti.

Questo è il secondo articolo della serie, qui trovate il primo. Per comodità e per chiarezza abbiamo diviso questo contributo importante e interessante in tre puntate. Ecco la seconda, buona lettura!

§§§

IL NUMERO DEI POSITIVI AL CORONAVIRUS

In Italia attualmente ci sono circa 94000 casi attivi di Covid. Ogni giorno si aggiungono circa 6500 casi e ne escono circa 2000. I tamponi eseguiti ogni giorno sono circa mezzo milione e -per l’obbligo del green pass- vi si sottopongono quasi esclusivamente dei non vaccinati. Quindi è logico che a risultare positivi (per lo più asintomatici) in questi giorni siano i non vaccinati. Gli altri vengono tamponati solo in caso di sintomatologia evidente. Per la regola dei 28 giorni dall’essere risultati positivi, le (arrotondo) 100000 persone positive, di qualunque cosa morissero o venissero ricoverate nel mese successivo alla positività (fosse pure un falso positivo) risulteranno morte con Covid. Con l’attuale mortalità attribuita al Covid (grazie a Dio non elevata e falsata da più di una sovrastima), un ingresso così sproporzionato nel novero dei candidati ad essere uno dei 30-40 morti giornalieri con Covid, falsa pesantemente il dato poiché in questo numero è sbilanciato il criterio per concorrere alla conta.

Da tener presente che dei 450000 tamponati giornalieri, 100000 fanno il tampone molecolare e 350000 quello rapido. Il molecolare, eseguito con amplificazioni assurdamente elevate (superiori a Ct 35), presenta un numero di falsi positivi molto consistente. Facciamo l’ipotesi che in una popolazione il 50% delle persone risulti positivo al Covid e 50% no. Il test che determina questo risultato è dichiarato preciso al 99% (solo 1% dei risultati ottenuti è falso). Se io sono positivo, quale è la probabilità che il responso del tampone sia corretto? 100-50=50 persone il Covid non ce l’hanno. 50×0,01=0,5 persone sono falsamente positive a causa dell’errore possibile. La probabilità di essere un vero positivo risulta pari a 50/(50+0,5)= 99,01%, con buonissima attendibilità.

Adesso prendiamo questa situazione reale: circa il 2% delle persone esaminate è effettivamente positiva. Il test che determina il risultato è sempre preciso al 99% (solo 1% dei risultati ottenuti è falso). Se io sono positivo, quale è la probabilità che il responso sia corretto? 100-2=98 persone il Covid non ce l’hanno. 98×0,01=0,98 risultano positive senza esserlo davvero. La probabilità di essere un vero positivo risulta pari a 2/(2+0,98)= 67,11%, con attendibilità meno certa. Ho già 33% di falsi positivi, uno su tre!

Nella realtà il PCR fatto sopra un’amplificazione del 35 ha un errore del 5% almeno. Quindi con un 1% di positivi e una precisione del 95% 100-1=99 persone senza Covid, ma 99×0,05 che risultano positive senza esserlo, 1/(1+4,95)= 16,8%. Siamo al 17% di attendibilità del dato!

Capita la logica? Possiamo sbizzarrirci a calcolare la situazione in tutte le combinazioni.

Fino a Ct=20 il test molecolare è attendibile. Ma con Ct>30 la sua attendibilità cala progressivamente. La routine dell’amplificazione è superiore ai 35 cicli: dargli il 90% di attendibilità è fin troppo generoso. Un Ct >35 significa 2 alla trentacinquesima ovvero un’amplificazione di 20700 miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi di volte. Con un Ct di 30 il numero sarebbe amplificato 40 milioni volte in meno. Con un Ct di 25 il numero di prima sarebbe sarebbe amplificato altre 1,7 milioni di volte in meno.

Ci rendiamo conto che con 100000 tamponi molecolari al giorno eseguiti con Ct>35 trovare 6000 positivi è quasi automatico? Gran parte di loro sono dei falsi positivi!

Diciamocelo: sono mesi che vengono letteralmente dati i numeri in assenza di una reale conoscenza dei dati.

A far pesare l’incertezza è il numero di cicli di amplificazione del PCR.

Infatti c’è chi comincia a voler delegittimare i tamponi rapidi.

Lo capiamo bene che una piccola sfumatura, amplificata miliardi volte, diventa una grande cantonata… Però con questi numeri si costruisce una narrazione e si indirizzano le persone nei reparti. Così apriamo un altro capitolo sui numeri.

Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato.

frase attribuita ad Einstein

(Arrendersi all’Evidenza)

§§§

