Porfiri: Liberare il Sacro dal Denaro? Ma senza Denaro il Sacro non Vive…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione sul difficile rapporto – da sempre – che esiste fra Chiesa e soldi, o come dice lui, fra il sacro e il denaro. Proprio mentre secondo alcuni notizie la Santa Sede sarebbe in procinto di vendere il famoso edificio di Sloane Square a Londra di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi. Buona lettura.

§§§

Il sacro e il denaro

Mi ha fatto riflettere quanto detto da papa Francesco all’Angelus del 7 novembre, commentando il vangelo della domenica commentando questo passaggio del vangelo di Marco: “In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere»”. Il Papa, tra l’altro, ha detto: “Vigiliamo sulle falsità del cuore, sull’ipocrisia, che è una pericolosa malattia dell’anima! È un pensare doppio, un giudicare doppio, come dice la stessa parola: “giudicare sotto”, apparire in un modo e “ipo”, sotto, avere un altro pensiero. Doppi, gente con l’anima doppia, doppiezza dell’anima. E per guarire da questa malattia, Gesù ci invita a guardare alla povera vedova. Il Signore denuncia lo sfruttamento verso questa donna che, per fare l’offerta, deve tornare a casa priva persino del poco che ha per vivere. Quanto è importante liberare il sacro dai legami con il denaro! Già Gesù lo aveva detto, in un altro posto: non si può servire due padroni. O tu servi Dio – e noi pensiamo che dica “o il diavolo”, no – o Dio o il denaro. È un padrone, e Gesù dice che non dobbiamo servirlo. Ma, allo stesso tempo, Gesù loda il fatto che questa vedova getta nel tesoro tutto ciò che ha. Non le rimane niente, ma trova in Dio il suo tutto. Non teme di perdere il poco che ha, perché ha fiducia nel tanto di Dio, e questo tanto di Dio moltiplica la gioia di chi dona. Questo ci fa pensare anche a quell’altra vedova, quella del profeta Elia, che stava per fare una focaccia con l’ultima farina che aveva e l’ultimo olio; Elia le dice: “Dammi da mangiare” e lei dà; e la farina non diminuirà mai, un miracolo (cfr 1 Re 17,9-16). Il Signore sempre, davanti alla generosità della gente, va oltre, è più generoso. Ma è Lui, non l’avarizia nostra. Ecco allora che Gesù la propone come maestra di fede, questa signora: lei non frequenta il Tempio per mettersi la coscienza a posto, non prega per farsi vedere, non ostenta la fede, ma dona con il cuore, con generosità e gratuità. Le sue monetine hanno un suono più bello delle grandi offerte dei ricchi, perché esprimono una vita dedita a Dio con sincerità, una fede che non vive di apparenze ma di fiducia incondizionata. Impariamo da lei: una fede senza orpelli esteriori, ma interiormente sincera; una fede fatta di amore umile per Dio e per i fratelli”.

Sono rimasto un po’ incuriosito da quanto detto dal Papa, visto che poi molti titolo di giornale riportavano il suo discorso riportando solo la frase che bisogna liberare il sacro dal denaro.

Ora, la frase detta in quel modo è ambigua; che significa? Certo non dobbiamo fare commercio delle cose sacre, ma senza denaro le stesse non potrebbero andare avanti. I preti, che dicono la Messa, senza stipendio non potrebbero vivere, le chiese non potrebbero rimanere aperte se non ci fosse denaro per pagare bollette e manutenzione, per comprare i libri liturgici e via dicendo.

A me, modestamente, sembra che il passaggio del Vangelo del 7 novembre volesse far risaltare la generosità della donna che per il culto donava il meglio di ciò che aveva, come del resto il Santo Padre ha anche messo in risalto. Io non vedo nel dislivello tra ricchi e poveri una chiave di lettura per questo passo evangelico. Se ci pensate bene, se la Chiesa fosse materialmente povera non potrebbe attendere a tutte le sue opere nel mondo. Quello che fa il problema è quando il denaro da mezzo diviene fine. La povera vedova ci insegna che bisogna dare il meglio a Dio e questo è duro ammonimento per quanto la “Chiesa della misericordia” mostra in tante, troppe liturgie.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: denaro, porfiri, sacro



Categoria: Generale