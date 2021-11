Estudio preliminar de la Universidad de Yale: el que se aplicó el suero contagia, y cómo

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, mientras el Régimen debate entre ampliar o no -pena de fin nunca- la infame norma del Pase Verde para obligar a todo el mundo, incluidos perros, gatos y palomas a inocularse el suero génico experimental (pero sin tener que asumir responsabilidades: (Draghi, Fedriga y el coro que los acompaña todos codo a codo) un estudio preliminar de la Universidad de Yale demostraría dos cosas: que los “vacunados” contagian y se contagian, y que por tanto disposiciones, precisamente, como el Pase Verde son totalmente inútiles si no es para acosar a los ciudadanos. Y que el linchamiento llevado a cabo por los políticos y los medios de comunicación contra quienes prefieren no inocularse el suero génico experimental no tiene ningún fundamento, salvo el deseo de complacer a los productores del suero. Hemos traducido un par de fragmentos que nos parecen significativos, y les remitimos al original si están interesado. Feliz lectura.

***

Varios eventos de verano, incluyendo grandes reuniones en interiores, en Provincetown, Massachusetts (MA), en julio de 2021, contribuyeron a un brote de más de mil casos de COVID-19 entre residentes y visitantes. La mayoría de los casos estaban totalmente vacunados, muchos de los cuales también eran sintomáticos, lo que provocó una amplia respuesta de salud pública, motivando cambios en las recomendaciones nacionales de enmascaramiento y planteando preguntas sobre la infección y la transmisión entre las personas vacunadas. Para caracterizar la epidemia y la población viral subyacente, combinamos los datos genómicos y epidemiológicos de 467 individuos, incluyendo el 40% de los casos conocidos asociados a la epidemia. La variante Delta representó el 99% de los casos secuenciados asociados a la epidemia. El análisis filogenético sugirió más de 40 fuentes Delta en el conjunto de datos, con un único clúster responsable del 83% de los genomas asociados al brote. Probablemente este clúster no fue el resultado de una amplia propagación en un solo sitio, sino más bien de la transmisión de una fuente común a través de múltiples entornos en un corto período de tiempo. Los datos genómicos y epidemiológicos combinados proporcionan un fuerte apoyo para 25 eventos de transmisión, incluyendo muchos entre individuos totalmente vacunados; los datos genómicos por sí solos proporcionan evidencia para otros 64. En conjunto, la epidemiología genómica proporciona una imagen de alta resolución de la epidemia de Provincetown, revelando múltiples casos de transmisión Delta de individuos totalmente vacunados.

***

Identificación de eventos de transmisión putativos a partir de individuos vacunados. A. Vínculos de transmisión de alta confianza a partir de la investigación de rastreo de contactos. B. Vínculos de transmisión predichos a partir de la secuencia genómica, las variantes intrahospitalarias y la fecha de aparición de los síntomas. C. Vínculos de transmisión predichos por los genomas y corroborados por el seguimiento epidemiológico. Los posibles contactos se agrupan en vínculos posibles (líneas grises) y vínculos conocidos (líneas negras) para denotar los contactos plausibles frente a los confirmados entre pares de transmisión. Un par de transmisión confirmado que forma parte de un grupo más grande de vínculos putativos, descrito en el texto, está marcado con un asterisco.

***

Debido al pequeño número de casos no vacunados en nuestro conjunto de datos, no estamos en condiciones de comparar en forma significativa las tasas de transmisión secundaria por estado de vacunación (Figura S10). Hemos notado que no se identificó ningún caso índice asintomático entre los individuos vacunados, lo que sugiere un menor riesgo de transmisión a partir de dichos individuos, pero la gran incertidumbre sobre el riesgo relativo (IC del 95%: 0-99% de riesgo de transmisión a partir de individuos vacunados asintomáticos frente a sintomáticos) y el posible sesgo de este conjunto de datos observacionales dificultan la extracción de conclusiones. Sin embargo, a pesar de la complejidad de la epidemiología, el rastreo de contactos y la baja diversidad genética viral en este brote, los datos genómicos y epidemiológicos combinados proporcionan un fuerte apoyo para 21 transmisiones de individuos vacunados y evidencia sugestiva para otros 9, mientras que los datos genómicos por sí solos proporcionan evidencia sugestiva para otros 64. Estos datos sugieren que, a pesar de las altas respuestas de anticuerpos observadas para los individuos vacunados de este brote12, la transmisión de infecciones por ruptura de la vacuna, tanto en individuos vacunados como en no vacunados, fue común.

Publicado originalmente en italiano el 2 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/02/studio-preliminare- di-yale-university-chi-ha- preso-il-siero-contagia- eccome/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino