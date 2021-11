BDV Visita il Palazzo dell’Informazione. Trova Addetti Stampa e Servetti in Grembiulino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la situazione attuale è tragica non solo per questioni politiche, ma perché i contrappesi della democrazia rispetto all’esecutivo, e cioè la magistratura e l’informazione risultano totalmente asserviti a quello che non è sbagliato definire un regime. D’altronde la gente, per fortuna, comincia ad accorgersene: il calo di vendite rispetto al 2020 oscilla fra l’8 e il 9 per cento, e proprio oggi ho letto che globalmente la televisione registra un calo fortissimo di spettatori. Ecco, di questo si occupa oggi la nostra Benedetta De Vito. Buona lettura.

§§§

Qualche giorno fa un caro amico, che è stato ai tempi nostri presidente dell’Ordine dei giornalisti, mi ha mandato un messaggino per ricordarmi che dovevo votare per il rinnovo della dirigenza dell’Odg e di andar presto a controllar nella casella mia di posta pec per trovar le password, fare il mio dovere, esercitare il mio diritto e dare un nome e un cognome alle mie preferenze. Ho letto e riletto le parole di E. rigirandomele in testa come cingomma, sorridendogli tra me e me con amicizia antica, e non sapevo se rispondergli oppure no e se dirgli, di nuovo (avendogli io già spedito un pezzo che scrissi qualche tempo fa sullo stato di Covid finale in cui giace la categoria) quel che penso dei miei “colleghi” di oggi che mi paiono tutti quanti (o quasi) trasformati in garruli addetti stampa e servetti in grembiulino.

Ho lasciato correre, lo sa già, mi conosce da tanti tantissimi ani, e così non gli ho risposto e se ho votato o meno lo terrò per me, ma vorrei qui ribadire quel che penso e vedo tutt’intorno a me del giornalismo italiano. Anzi, sapete che vi dico, andiamo proprio ora nella redazione online del Corriere della Sera, che era per me giovanissima, un mito e una meta (e ora non più) e divertiamoci a far le pulci a quel che un tempo era il re dei giornali italiani.

Entro, non vista, nella redazione che non è più l’allegro carosello pieno di chiacchiere e fumo, dei film americani (e anche di quando ero giovane io), ma un posto triste, lugubre e desertificato dal virus, odoroso di disinfettante, tra giornalisti mascherati. Un tristo ospedale delle notizie vere da far ammalare agonizzanti sui lettucci di parole e di quelle false da stender sugli altari. Appoggio la mia borsa sul desk del caporedattore e sbircio la pagina che è già online. “Posso?, domando ben educata. “Certo, certo” risponderebbe lui se solo mi vedesse.

Leggo la prima notizia e mi fermo, basita: ma come, gli chiedo, al primo posto non mettete una notizia, ma il parere del dottor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità? E non un parere medico, come da lui ci si attenderebbe, ma una bella legnata contro chi scende in piazza per difendere in modo sacrosanto la propria libertà.

Ha le cuffie, non mi sente. E vorrei domandargli se i giornalisti del Corsera, che hanno difeso, volta a volta, anche il diritto degli squali di portare le mutande rosa, non hanno più a cuore la gente, la libertà, il popolo? Puzzano, risponderebbe, a nome di altri, e respirano e consumano. Insomma sono di troppo. Ha cambiato idea, con gli anni, si matura. Olé!

E aggiungo, via mail, perché così posso comunicare con il “giornalista”: oh non potevate metter come notizia importante quella del concerto di un rapper satanista che ha riunito miriadi di giovani e giovanissimi, senza mascherina, tutti accalcati al bercio della Bestia rap, e che durante il “concerto” sono morti forse otto ragazzi, forse, perché forse sono di più? Mi risponde che, bè, è capitato in America… Embè, perché, riprendo la nostra chat, vi siete affrettati a celebrare quel gruppetto di ragazzotti truccati in mutandoni, detti i “maneschi” che han trovato l’America in America? B-b-b balbetta, perché sono italiani. Ma in America. E per me ci possono restare con la bella compagnia che li ha applauditi, Magari!

Scendo con lo sguardo alla seconda notizia: ullalà! Che delizia, dopo aver bastonato chi si oppone alle torture di questa emergenza inventata dal mago di Oz, ecco, in seconda notizia, il ministro della Sanità, il pallido Speranza (senza speranza), dar gli ordini prossimi venturi per quanti, inconsapevoli, si sono incamminati lungo il “grim (path) pass”, ovvero il tetro sentiero che conduce alle porte dell’inferno, già aperte sul Quirinale, con buonapace di quanti, tra i cattolici, si ostinano a veder nella mostra alle Scuderie una esposizione come un’altra, mentre è una chiara sfida, in secondo livello di lettura, alla Santa Romana Chiesa e alle Parole Sante di Nostro Signore Gesù Cristo. Il tetro sentiero ha per tappe continue, le ripetute vaccinazioni. Infatti, inoculate le due dosi, dopo aver ingannato gli italiani affermando che con il vaccino ti salvavi la vita e anche la salvavi agli altri, si scopre che nossignore, abbiamo scherzato oibò, bisogna far la terza dose. E chisseneimporta se è inutile per la “variante Delta” che oggi la fa da padrone.

Ma come ancora? Certo, lo dice Speranza. Ma sarà l’ultima? Sì, buonanotte. C’è proprio da fidarsi, eeeh? Vi avverto: ci saranno vaccinazioni annuali, o forse semestrali, altrimenti niente tessera per sopravvivere. O ti inoculi o crepi. Hanno già cominciato, feroci e nessuno li ha fermati, anzi quelli che si opponevano sono stati trattati come gli untori manzoniani. Roba da pazzi.. Così quelli, tutti soddisfatti, vanno avanti. Buahahaha (risata satanica) Scopriamo poi, perché le buone notizie di Speranza hanno parti gemellari, che sul tetro sentiero ora si incamminano anche i bambini. Al via a dicembre le vaccinazioni per i “bimbi”. Che dolce, Speranza, li chiama bimbi, allora è umano… Intanto in America ai bambini vaccinandi si fa intendere, con uno spot che fa venire i brividi anche a Malefica e a Crudelia Demon, che il siero darà loro superpoteri…

Oh, aspetta, aspetta, è uscita una nuova notizia. Ma certo, ecco il bollettino di guerra Covid, che, con solenne puntualità esce alla sera, quando la notte solleva le inquietudini e accende la paura (tutto studiato!) per annunciarci, oggi, domenica 7 novembre, che i morti sono… 26. Sì, avete letto bene, sono appena 26. E chissà se con o per Covid. Perché mentre per i morti di “malore improvviso” ci regalano graziosamente nomi cognomi e storie, dei morti di Covid nulla, solo cifre fredde, numeri inquietanti. I morti da Covid non hanno né nome né cognome e non hanno faccia. A meno che non si tratti di un no vax che, cattivo, cattivissimo, peste della società, si è ammalato e, tiè, ben gli sta!

Allora i giornalisti, riattivati come dal morso di un vampiro, partono con i dettagli e foto e la cocciutaggine del suo errore che gli ha portato la morte. Buahaha, risata satanica… Va bene, ora basta, vedo che è uscita una notizia di sport, si vede che non sapevano come altro spaventare e allora, dai, è domenica sera, finiamola qui. Ho messo la pizza in forno e presto andrò a nanna, con il mio Santo Rosario tra le dita, che a volte, durante la notte, mi pizzica la schiena, ma anche così lo amo, è la mia arma, la mia speranza, la corda d’oro che mi tiene salda e legata al Signore, nelle montagne russe di questo mondo al contrario.

