Sindacato dei CC, Green Pass: Decisioni Non Conformi a Principi dello Stato.

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Ufficio relazioni con le Associazioni Professionali a carattere sindacale crm36736@pec.carabinieri.it

Pregiatissimo Comandante Generale,

In un passato non molto lontano un generale dei carabinieri, oggi in pensione, in un suo libro autoprodotto non lesinava, nella evidenza di un tramonto delle istituzioni militari in Italia, di indicare anche una sorta di tramonto di una visione più vicina, più prossima alla realtà quotidiana del Paese. Una immagine lontana per chi non guarda agli effetti che decisioni prese sull’onda di un senso di legalità, non conforme a principi e leggi dello Stato e che incidono sulla vita di ogni cittadino, in uniforme e non.

Se il carabiniere è un cittadino e se la Costituzione garantisce a premessa diritti, pur prevedendo doveri, la sua disapplicazione di fatto non assume vesti di legalità, ma ha tutt’altro sapore. UNARMA non entra nel merito della bontà o meno della utilità della profilassi, questo lo si lascia alla scienza, quella vera magari fatta di contributi aperti e di sintesi e non di appelli unilaterali come se la verità fosse monopolio degli uni o degli altri. Come ricordava un collega Ufficiale, in questa vicenda dei pro e dei contro perdiamo tutti.

Perdiamo perché non abbiamo più in vista la salute e la sicurezza del cittadino e del cittadino in uniforme trasformando una emergenza in un confronto politico o di forza. Abbiamo letto circolari disciplinare un Green Pass per lavorare, per entrare nelle caserme che escludevano militari accasermati solo perché esercitavano un diritto di libera scelta su una obbligatorietà imposta surrettiziamente, con un comportamento da parte di chi ne ha imposto l’obbligo di fatto che si approssima a coloro che dell’aggirare le norme ne fanno un modo di vita. Abbiamo visto il tornare indietro del Comando Generale sulle prescrizioni che interdicevano l’ingresso nelle camerette dopo che il provvedimento, preso senza valutare le alternative possibili e la specificità del cittadino carabiniere, ha dimostrato la sua superficialità, quasi come se fosse stato scritto per accontentare qualcuno o per mettere a posto una pratica certamente complessa e non facile. Una pratica che ha visto e vede Comandanti ad ogni livello – se ritenuti titolari di delega quali datori di lavoro – inventarsi o applicare norme nei modi più disparati per non assumersi responsabilità di scelte che, pur nel rispetto dello scopo principale delle norme in materia di contenimento dal contagio da Covid-19, potrebbero comportare, anche delle responsabilità in sede civile/penale. Insomma, dopo le verità di Report che non dovrebbero essere seconde a nessun’altra verità se ancora questo Paese riconosce le libertà garantite dall’art.21 oggi l’incertezza regna sovrana tra chi ha timore di vaccinarsi e chi, vaccinatosi, vive con l’ansia degli effetti collaterali. UNARMA si è sempre espressa a favore della vaccinazione. UNARMA ritiene che una comunicazione poco efficace e norme che potevano essere gestite interloquendo con le fonti ma che sono state adottate senza ragionevoli distinguo, hanno determinato una confusione che in un momento di emergenza non può portare buoni frutti. E, questo, che riguardi la salute o la garanzia dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. In questo senso, e forse ancor di più oggi dove le evidenze scientifiche lasciano aperti dubbi sulle cure e sull’utilità del Green Pass: