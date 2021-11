Un Manto d’Acciaio sui Cieli d’Europa. Lenta Morte della Democrazia Liberale.

Marco Tosatti

cari amici e nemici di Stilum Curiae, un fedele lettore del nostro sito ci ha mandato questa riflessione, particolarmente appropriata dopo che il Governo, tramite il Ministero dell’Interno, quello che permette a decine di migliaia di clandestini di invadere il nostro Paese senza nessun problema (tanto hanno tutti il Green Pass, vero?) mette in atto politiche repressive e autoritarie e violente nei confronti di pacifici cittadini che civilmente protestano. Uno scenario che abbiamo visto nelle dittature, e che si svolge nel più assoluto silenzio – anzi, con l’approvazione – da parte dei giornali, ormai all’ultima fase della trasformazione in imbarazzanti gazzette di regime. E senza che la quasi opposizione e l’opposizione ufficiale sembrino trovare il coraggio, la voglia, lo stimolo di dignità a fare qualcosa per difendere gli ultimi brandelli di democrazia nel Paese. Buona triste lettura.

§§§

Un manto d’acciaio sui cieli d’Europa.

La sera del 6 novembre si è scritta una pagina inquietante della storia recente italiana ed europea. Simultaneamente a Milano e a Lipsia le rispettive forze di polizia inviate a governare legittime manifestazioni di cittadini, hanno bloccato qualche centinaio di manifestanti in un cul de sac dal quale non hanno potuto uscire senza prima acconsentire a essere identificati.

L’episodio presenta evidenti risvolti problematici riconducibili a due temi principali: l’uso politico della forza pubblica e l’esistenza di un coordinamento sovranazionale delle operazioni.

Nel primo caso la manovra ha inteso inviare ai cittadini un segnale chiaro: se esprimete dissenso verso certi temi – a mente nessun’altra manifestazione ha mai ricevuto lo stesso trattamento – lo stato può limitare la vostra libertà di movimento e potrebbe non limitarsi a identificarvi. Si tratta di un messaggio che intende produrre sul privato cittadino che non vive abitualmente la militanza politica – tali sono le persone che da quattro mesi scendono in strada nel silenzio quasi corale dei mezzi d’informazione – l’effetto paralizzante di una minaccia psicologicamente insostenibile.

Non meno allarmante è poi il fatto che la stessa tattica sarebbe stata adottata nelle stesse ore a Lipsia, in Germania, così da lasciare intuire l’esistenza di un’unica direzione strategica. Ora, non deve dimenticarsi che in Italia ha sede una forza di polizia multinazionale, l’Eurogendfor: si tratta di una apparato militare con pieni poteri di polizia, anche in sostituzione o sovrapposizione o affiancamento alle forze dell’ordine nazionali e che in base al trattato istitutivo – recepito dall’Italia con voto unanime delle camere – gode di prerogative orwelliane. Il suo possibile impiego sul territorio degli stati europei non può non allarmare chi ritiene il rispetto della legittimità costituzionale una principio ineludibile.

Tenendo a mente questi due aspetti si può allora cogliere la portata dell’episodio. Dietro un’emergenza sanitaria dalla credibilità sempre più dubbia inizia a intravvedersi l’azione del braccio operativo di un sistema sempre meno velatamente totalitario. Significa che le nazioni europee potrebbero aver risvegliato il Moloch imprudentemente creduto defunto con la fine del secondo conflitto mondiale, quel cancro che ha consumato l’anima di questo meraviglioso continente, capace di essere al tempo stesso luce del mondo e porta degli inferi.

Sono convinto che sia più che mai urgente uscire dallo stato di ipnosi collettiva: distogliamo tutti lo sguardo dalle contese e dalle divisioni provocate ad arte e volgiamolo verso il punto da cui proviene il pericolo reale, quel mostro che vorrebbe obliterare le nostre libertà e precipitarci nella tenebra più fitta.

Ovviamente non si può concludere senza citare Chesterton, che sempre ci invita a guardare le cose per il giusto verso: “La notte sarà tre volte più buia su di te e il cielo diventerà un manto d’acciaio. Sai provar gioia senza un motivo, dimmi, hai fede senza una speranza?”

F.M.

§§§

