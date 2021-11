Le Confessioni di Cayman Gray. Un Racconto fra Realtà e Distopia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, UnaOpinione, si è sentito ispirato da Mons. Ics, e ci ha mandato questo singolare racconto, che unisce fantasia a realtà, distonia a profezia. Sapete che Stilum Curiae si occupa soprattutto di notizie; ma perché non offrirsi spazi diversi, di tanto in tanto? Buona lettura.

§§§

Cosa potrebbe succedere se tutti gli umani si mettessero in testa di voler cambiare il corpo che Dio (o il destino, per chi non ci crede) ha dato loro alla nascita? e qualcuno fornisse loro lo strumento per farlo? e se chi fosse in grado di farlo, facesse uscire un catalogo delle possibili “modificazioni anatomiche” dove ad ogni “modificazione” ci sta un prezzo da pagare?

Si potrebbe forse prospettare un cambiamento da una società che si regge sulle seguenti sante parole:

“ Chiedete e vi sarà dato“ (Lc 11:9 parz.)

ad una società che si reggerà su queste parole:

“Pagate e vi sarà dato” (o anche “e ve lo daremo” – dalla nuova bibbia demoniaca-transumanista)?

Scopriamo, attraverso questo racconto, se questo è possibile ora o lo sarà in futuro.

E´ avvenuto in Brasile (storia di assoluta bizzarra fantasia).

“Le Confessioni di Cayman Gray”.

Sto sdraiato letto e penso ai tempi passati: alzarsi la mattina presto, andare a lavorare, prendere il pullman, tornare la sera a casa stanco, ma non senza passare prima dal supermercato a fare compere, cucinare, vedere un poco di televisione, stramazzare sul letto per la stanchezza ed il giorno dopo … alzarsi la mattina presto ….andare a lavorare … e poi … “Dio, Patria, Famiglia … che noia! Bastaaaaaa … non se ne può più … bisogna cambiare tutto e subito!!!!!“

E tutto è cambiato.

Adesso è tutto più veloce, tutto più moderno, tutto più digitalizzato, tutto più … futuristico: sto sdraiato sul letto e guardo in su e così facendo ad un impulso di pensiero accendo la televisione che sta dentro ai miei occhi e scelgo di vedere il programma che più mi piace, ad un altro impulso di pensiero ordino una pizza diavola preparata con farina di scarafaggi da un ristorante totalmente automatizzato che me la porta davanti alla porta di casa con un drone, ad un altro impulso di pensiero la pizza cammina da sola in casa e si taglia nelle grandezze da me desiderate e vola nella mia bocca: naturalmente il sapore è deliziosamente infernale. Una volta satollo, all´impulso di un altro pensiero inizio a comunicare con una mia amica, che non so se esiste realmente o è semplicemente incorporea ed inizio a farci del sesso virtuale… che roba … meglio dei vecchi tempi… e poichè mi sento più esuberante di una bestia, ad un altro impulso di pensiero impuro mi vedo un film spinto tanto per oltrepassare i miei limiti. E tutto questo senza muovermi dal letto … tutto viene comodamente comandato dal mio pensiero. Certo … ho guadagnato trenta chili di peso. … ma che fa? La Scienza mi ha impiantato un chip nella mano destra che monitora tutte la mie attivitá corporali e mi inietta automaticamente tutti i medicinali che mi servono per stare in buona salute; anche la professione del medico è scomparsa. E poi con il chip faccio anche i pagamenti di tutto ció che ormai affitto: non possiedo più niente e non sono mai stato cosí felice.

Non riesco proprio a capire invece chi si rifiuta di fare come me e si è dato alla macchia: perché rinunciare ad una vita di tale comodità? Vivo da vero dio … tanto che hanno promesso che vivrò fino a quando vogliono Loro, e mica è poco di questi tempi. Molti di quelli come me e che conoscevo e che hanno anche loro ricevuto il chip però non li sento più: forse si sono trasferiti altrove oppure si sono offesi con me o forse li hanno mandati a colonizzare il pianeta Marte. E quale è il prezzo che devo pagare per ricevere tutto questo? Semplicemente devo iniettarmi nelle vene un vaccino DNA ogni tre mesi, cedere i miei pensieri alla Nuvola e produrre con il mio corpo delle criptovalute per Loro. Una volta che ho fatto questo e ancora qualcos´altro alla bisogna (1), se ho accumulato abbastanza credito sociale, posso farmi anche una passeggiata fuori … ma non più lontano di un chilometro da dove dormo. Il telegiornale virtuale dice sempre: “Chi non si fa il vaccino muore”. E poiché io sono una persona di spiccata intelligenza e so leggere fra le pieghe, rivolto la frase come un calzino e la intendo come un: “Chi si vaccina vivrà per sempre e chi non se lo fa deve essere veramente scemo”.

Mi guardo spesso allo specchio … ed invece di invecchiare come avveniva prima, mi vedo sempre più ringiovanito: la realtà virtuale fa miracoli … ti fa apparire anche una mantide religiosa come Cleopatra. Ed essendo un narciso di me stesso, mi tocco la pelle … che però prima era morbida, poi ha iniziato a sembrare rugosa ed ora sembra tutta squamosa. Ma non mi preoccupo della cosa e mi consolo di queste piccole imperfezioni dicendomi: “Dove sta il problema? l´apparenza è tutto”.

Tutto questo può avvenire da quando hanno attivato il 5G – e già dicono che fra poco ci sarà il 6G e poi l´XXLG; e non posso che essere favorevole alla cosa: anziché vedere un film per volta, ne potrò vedere venti nello stesso momento e contemporaneamente intrattenermi virtualmente ed intimamente con la mia amichetta del cuore … e non solo lei. Mai il futuro sarà migliore.

Oggi però la corrente che fa funzionare il 5G, per la prima volta da quando lo hanno attivato, è andata via e così non riesco a vedere più queste realtà virtuali che tanto mi piacevano: la stanza è oscura e l´aria puzza, il sole arriva appena, la sporcizia è dappertutto e finalmente capisco perché la mia vicina di stanza è venuta una sola volta a visitarmi e poi mai più … perché mi è concesso di lavarmi solo una volta al mese e puzzo come un cinghiale: neanche la realtà virtuale ha potuto sbarrare la strada al mio puzzo reale, tanto che è forte.

Così riflettendo vago per la mia stanza e vedo improvvisamente un … caimano che sembra seguirmi a distanza. Mi spavento e corro all´angolo della stanza per sfuggirgli. Il caimano non mi insegue … anche lui sembra fuggire … da me. Ma non mi lascio ingannare … sono animali poco socievoli questi … da qualche parte deve stare in agguato pronto ad aggredirmi. Aspetto un poco e poiché non succede nulla mi sposto di nuovo e mentre sto nelle vicinanze dello specchio lo rivedo di nuovo; fuggo nuovamente all´angolo e cerco di mettermi in contatto virtuale con la polizia perché faccia qualcosa. Questa, in condizioni normali, fa tre volte al giorno la perlustrazione del mio cervello per assicurarsi che i miei pensieri non siano contrari al “politicamente concesso”: tutti i pensieri che la pensano diversamente la psico-polizia li arresta in flagranza di reato e poi mi abbassano il credito sociale perché li ho generati io stesso. Ma stavolta non risponde proprio. Fuggo verso il telefono tradizionale che mi ero dimenticato di disinstallare e che per miracolo ancora funziona e perciò riesco a chiamare la polizia. Qualcuno mi risponde: “Pronto? … squit .. qui polizia”.

Io dico: “Pronto? la mia abitazione è stata invasa da un caimano … presto che qualcuno venga e mi tiri fuori da qui …”

Il poliziotto: “Un caimano? Non è insolito che un caimano si intrufoli in una casa … soprattutto se si abita vicino ad un corso d´acqua, al piano terra e si lascia la porta di casa aperta … sa come sono questi animali … cercano di razziare dappertutto … me lo può descrivere, per favore? squit …”

Il caimano non lo vedo e mi muovo ….e quando giungo in vista dello specchio lo rivedo di nuovo quasi che mi stia osservando lui stesso e lo descrivo: “Eccolo … lo vedo quel brutto fetente … è abbastanza grande, è alto circa un metro e ottanta, è completamente ricoperto di squame e soprattutto ha un colorito rosa … e … si tiene eretto con le due zampe posteriori come se fosse un umano … ”.

Il poliziotto: “Colore rosa? che si tiene eretto sulle due zampe posteriori? … non mi risulta che i caimani camminino a due zampe … il colore poi …”

Io: “Le giuro che è così … ma i suoi movimenti mi sono abbastanza familiari“.

Il poliziotto: “Ma non è che sta scambiando il caimano per lei stesso?

Io: “Me stesso? impossibile … mica sono un caimano io“. Però mi avvicino allo specchio e anche il caimano si avvicina nello specchio e … alzo la mia mano destra ed il caimano alza la sua zampa anteriore sinistra … sorrido ed il caimano sembra sorridermi di rimando pure lui … alzo una gamba ed il caimano alza la sua zampa posteriore corrispondente… e quasi svengo. “ma … sono io stesso che mi sto guardando allo specchio“ esclamo “mi sono trasformato in un caimano … e … hurrahhh!!!!“ grido a squarciagola e continuo a parlare con entusiasmo senza riuscire a fermarmi a causa del prodigio ricevuto e cerco di spiegare al poliziotto il perché “lo sa? … prima ero un vero gretino … andavo a tutte le manifestazioni ed agli scioperi per il clima che organizzavano dei tipi danarosi per fare ancora più denaro con la scusa dell´emergenza climatica provocata da Loro stessi ma dando la colpa ai semplici umani che non facevano nient´altro che adattarsi alle loro scelte per poter vivere. Una volta fatto questo hanno proclamato la Terra una dea, la dea Gaia, e si sono dati la missione universale di salvarla dal flagello umano: ogni umano che l´avrebbe disonorata, e per questo bastava già il respirare o riscaldarsi con della legna, sarebbe stato incolpato di lesa deità e messo a morte. “Ma … non disperare … si può sempre ottenere perdono per i peccati commessi contro Gaia” hanno aggiunto Loro all´ultimo istante con addosso i paramenti sacri della dea “Noi possiamo assolverti da tutte le offese che hai commesso contro di Lei: se vuoi inalare ossigeno per continuare a vivere ed emettere l´anidride carbonica di scarto, insozzando così la nostra somma Dea, non devi fare altro che pagarci”.

Questo dicevano di fatto alle masse senza farlo sembrare troppo un ricatto e senza far capire che ormai consideravano il mondo di loro proprietà … e si sono così inventati i diritti di inquinamento che emettevano Loro stessi come fanno le banche che creano il denaro dal nulla e così facendo hanno incassato un bel guadagno netto … e questo semplicemente tassando le più elementari ed indispensabili azioni umane su cui nessuno fin dalla comparsa dell´uomo sulla Terra aveva avuto l´ardire di rivendicare alcun diritto. E mica penserà che alle manifestazioni ci andavo per disinteressato altruismo? Per ogni mia comparsa alle manifestazioni per aiutare a creare consenso mediatico e fare accettare alle masse queste imposizioni senza troppe opposizioni, Loro mi pagavano bene, lo sa? Naturalmente Loro sapevano che i poveri a queste condizioni non avrebbero potuto permettersi il lusso di respirare o di usare la legna anche solo per riscaldarsi o per cucinare e che erano perciò destinati a morte sicura: la loro aspettativa era che questi si rassegnassero a morire di inedia senza protestare. Ma ciò nonostante questi non volevano saperne di morire e per convincerli a desistere dal loro irragionevole proposito di sopravvivenza, hanno mandato i loro ministranti per le strade ed hanno iniziato a convertire la gente non alzando dei simboli al cielo ma abbassando in maniera ondulatoria e con tutta la forza possibile dei manganelli che erano stati raffinatamente camuffati da ramoscelli di ulivo color verde ecologico per farli sembrare di gomma piuma davanti alle televisioni di loro proprietà, ma che allo stesso tempo facevano capire senza equivoci a chi ne sperimentava la inflessibile durezza che nessuno doveva pensare di potersi sottrarre al nuovo credo. Alcuni di questi poveri hanno avuto l´ardire di mostrare durante le proteste delle piccole catenine che consideravano particolari e questo gesto, non sono mai riuscito a capire cosa avessero di speciale queste catenine e perché erano importanti sia per i poveri che per Loro, è stato ritenuto da Loro così inappropriato, pericoloso, sproporzionato, offensivo e blasfemo contro la loro religione, che alla fine tutti i poveri sono stati accusati di inammissibili violenze contro di Loro pur non avendo di fatto mosso un dito contro nessuno: perché, dicevano in sostanza, a causa della immotivata resistenza condotta con questi mezzi sleali i loro piani per raggiungere quello che si erano messi in testa, sarebbero stati seriamente ostacolati da non si sa bene cosa e tutto sarebbe stato per Loro alla fine inutile; e per evitare questo hanno semplicemente vietato il diritto di manifestare …. ma io ho avuto la sensazione che più che temere che le persone si riunissero per protestare, temevano che queste portassero con sé, magari anche di nascosto, quelle catenine particolari e che magari ad un certo punto ce ne fossero troppe riunite allo stesso tempo … ed in particolare che la gente iniziasse ad accorgersi che in tal modo aveva un qualche potere su di Loro: tutto questo l´ho capito perché quando Loro le vedevano diventavano a dir poco feroci. Ed erano tanto disperati per questo che nel caso di violazione avevano aumentato il loro tono di minaccia promettendo una pioggia di manganellate ecologiche senza fine. Insomma, per farla breve … avevano escogitato una maniera elegante, discreta e socialmente accettabile, anche per Loro stessi, di sterminare quella parte dell´umanità che sarebbe voluta rimanere libera e al tempo stesso era povera … cioè che non era considerata utile da Loro perché non poteva pagarli. Ma questi erano solo i primi … poi a ruota sarebbero venuti tutti gli altri. Di questo me ne sono reso conto con il tempo … ma pagavano tanto bene … perché farsi a quel punto delle domande troppo scomode se io, collaborando, sarei stato sicuramente fra gli ultimi ad essere eliminato e non li si poteva fermare?

E alla fine mi sono tanto sublimato nel ruolo di promotore dello sterminio umano che mi sono detto convinto: „Ehi … se vado avanti così, un giorno, poiché sono io stesso umano, per coerenza dovrò eliminare me stesso … meglio cambiare classe biologica ora prima che io stesso o qualcun altro mi spari un colpo alla tempia” … ma come fare a diventare un animale? questo era il problema.

E poi è arrivata la pandemia che nessuno di Loro afferma di aver visto arrivare … salvo forse gli stessi produttori di “vaccini” visto che mi è passata per le mani una scatola di “vaccino” che datava circa due anni prima dello scoppio della pandemia, E per contrastarla efficacemente, sempre Loro, fin dall´inizio e senza voler sentire ragioni contrarie, hanno dichiarato con la stessa convinta religiosità con cui mostravano di adorare Gaia, che l´unico mezzo per eradicarla era il “vaccino”, che questo era dogmaticamente sicuro e che nient´altro avrebbe funzionato … e per questo hanno detto che chi non si sarebbe vaccinato, a differenza di chi si sarebbe vaccinato, sarebbe morto o avrebbe fatto morire gli altri ma non senza prima passare per i reparti intensivi degli ospedali o gravando sul sistema sanitario con spreco di risorse naturali e quindi commettendo nuovamente il grave delitto di oltraggiare la dea Gaia: perciò o si vaccinava subito o andava neutralizzato.

Anche questa volta ho creduto sin dal primo momento alla Loro storia e mi sono trasferito, a comando, nei social affermando che chi non si vaccinava sarebbe dovuto rimanere nella sua tana come un lurido sorcio ed aspettare lí la morte che si meritava. Naturalmente mica erano parole mie … io ripetevo come un pappagallo tutto quello che mi dicevano di dire. E neanche lo facevo gratuitamente, lo sa? Anche qui ero sempre lautamente pagato da Loro.

Poi anche qui con il tempo mi sono reso conto che la pandemia era tutta una storiella ad uso mediatico ma presentata con toni drammatici e questo perché tanto più la narrativa veniva tenuta semplice tanto più sarebbe stata creduta dalle masse che avrebbero così fatto meno domande e meno resistenza. E questo l´ho scoperto perché da un certo momento in poi i vaccinati stavano iniziando a morire come le mosche … non si può neanche immaginare quanti milioni di morti Loro hanno messo in conto agendo in questa maniera. Insomma: che ti vaccinavi o non ti vaccinavi, dovevi morire lo stesso o quanto meno, se sopravvivevi al vaccino, dovevi rimanere per sempre malato e per doverti pagare le cure ti dovevi impoverire, arricchendo in tal modo le aziende farmaceutiche e le loro tasche: e così le successive fasce della popolazione impoverita sarebbero state buttate nelle fauci dei famelici sacerdoti della dea Gaia così come vi era stata buttata la prima schiera di infelici. Qualunque persona di intelletto meno che medio che era nella mia posizione se ne sarebbe accorta.

Ma ciò nonostante ho continuato nella mia attività nei social … credo di sentire che lei si sta agitando sulla sedia, signor poliziotto .. devo ammettere che stavo in conflitto con me stesso a quel punto … ma si metta nei miei panni … come si fa a resistere su questa Terra a tentazioni come queste? pagavano sempre meglio per dire quello che mi dicevano di dire, quanto più la loro narrativa iniziava a non essere creduta, … e alla fine, dovendo liberarmi di uno dei due pesi, con i soldi guadagnati ho comprato la migliore cassaforte a prova di evasione disponibile sul mercato e vi ho rinchiuso la mia coscienza perché non gli fosse possibile fuggire dalle mie ulteriori violenze contro di lei e fosse così libera di andare in giro a denunciarmi apertamente al mondo … e se magari non bastasse anche a gridare vendetta al Cielo per le azioni che stavo compiendo. E per non ritornare indietro, una volta chiusa la cassaforte, sono andato di notte alla discarica mentre tutta la città dormiva e vi ho buttato la chiave perché nessuno, neanche io, la recuperasse più. E … non ci crederà … quando la chiave stava per atterrare sul cumulo, una luminosissima mano, fatta di una luce che non è di questa Terra, è scesa d´improvviso dal cielo, ha afferrato la chiave perché non si perdesse nei rifiuti ed alla stessa velocità è scomparsa di nuovo verso il cielo … ed in quel brevissimo momento di vicinanza in cui i raggi emanati dalla mano mi hanno investito, mi è sembrato di ricevere di nuovo quel confortevole calore del mio primo istante di vita e mi è sembrato di riconoscere la Mano che mi ha amorevolmente posato per la prima volta sulla Terra. A quel punto ho pensato fugacemente: “Se quella mano è veramente di Dio e Questo vede cosa sto facendo qui a quest´ora di notte, allora non ci deve veramente essere nessun posto dove possa nascondermi sulla Terra”. Questa esperienza, che ho sempre cercato di cancellare, mi è sempre rimasta in mente e la psico-polizia l´ha sempre inseguita e non è mai riuscita ad acciuffarla: ecco perché viene a visitarmi almeno tre volte al giorno. Da allora quella cassaforte è sempre rimasta chiusa e non ho mai più voluto pensare a cosa ci stia dentro e soprattutto a cosa uscirá fuori quando Chi ha la chiave la vorrá aprire.

E ora non so come, con mia somma gioia il destino ha accontentato i miei desideri più nascosti … mi sono trasformato proprio nell´essere vivente che più apprezzo: se mi fosse stata data la possibilità di scegliere, sarei voluto nascere un caimano.. Ci pensa … signor poliziotto … se tutti gli umani diventassero degli animali? … non ci sarebbe più bisogno di cimiteri … mica hanno bisogno di tombe gli animali … non ci sarebbe più bisogno di bare, niente più funerali, neanche piu discussioni sulla reincarnazione e soprattutto non esisterebbero più anime umane che si aggirano per il mondo e che non sanno fare altro che abusare di Gaia. Ma anche se Dio esistesse, io con questa metamorfosi ho chiuso in ogni caso i conti con Lui e posso continuare a fare quello che voglio … se non ho più una coscienza, perché mi devo preoccupare di Lui? (2) Inoltre Gaia, come in tutte le rivoluzioni buone, sarebbe finalmene liberata dal suo oppressore pluri-millenario: l´uomo … e tutti gli animali inizierebbero a vivere in paradiso ed in pace l´un con l´altro. Lo sa? … nonostante il fatto che mi paghino tuttora per stare nei social ed intervenga ancora per Loro da anni per ravvivare l´emergenza pandemica che non faranno finire mai, io dentro rimango sempre un convinto gretino …e ora non mi devo neanche più sparare un colpo alla tempia …. è … è … un miracolo …”.

Il poliziotto con tono di voce arrabbiato per essersi sorbito tutta questa tiritera e anche perché credo di aver detto qualcosa che non ha gradito: “Miracolo? quanti dosi di vaccino si è fatto sparare in corpo finora?”

Io: “Circa cinquanta dosi”.

Il poliziotto: “Nessun miracolo … non ha sentito cosa ha detto il Presidente? Ti fai il vaccino e ti trasformi in un caimano?” (3)

Io: “Si .. l´avevo sentito ma credevo che avesse detto una burla … sa come parlano di lui i giornali virtuali”.

Il poliziotto: “Burla? Non credo proprio. Anche qui la corrente è andata via, ed ora che tutta la realtà virtuale è svanita posso vedere con i miei propri occhi che la mia collega, a cui sarebbe sempre piaciuto trasformarsi in un felino, è diventata una enorme gatta e mi sta guardando in modo molto interessato e si sta avvicinando di soppiatto verso di me … ”. (4)

Io: “Una gatta? uhmmm … la cosa sembra intrigante. Mi sarebbe sempre piaciuto farmi massaggiare dalle zampette di una gatta e provare cosi dei piacevoli brividi su tutto il corpo. Senta … visto che la realtà virtuale non le è più di ostacolo, perché non le facilita l´impresa … finge di fare la vittima e si fa zampettare un poco ovunque sul corpo da parte da questa affascinante creatura?

Il poliziotto furibondo: “Ma le ha dato di volta il cervello? se ripete un´altra volta una cosa del genere vengo là, l´arresto, la ingabbio e la rilascio direttamente nel Rio delle Amazzoni a socializzare con i suoi simili“.

Io: “Con dei veri caimani? sta scherzando? lei non mi può fare questo … ho dei diritti io …”

Il poliziotto: “Lei non è più un umano ma un animale … un caimano appunto … ed i caimani non hanno diritti … lei, poiché ha perseverato di propria volontà nella scelta di cadere dalla sua condizione naturale, non ha più diritti ma può solo supplicare di ricevere concessioni …”.

Io confuso ed impaurito: “Ma scusi … cosa c´è di tanto male a proporre di ricevere delle zampettate da una gatta? … se poi fa anche le fusa …”.

Il poliziotto: “C´è che anche io mi sto guardando allo specchio e col tempo, a causa dei “vaccini” e senza che me ne accorgessi, sono diventato il topo che avrei sempre voluto essere …e tutto questo è successo perché nel passato ho guardato sempre la televisione, ho frequentato troppo i social e ho fatto il gravissimo errore di dar retta a dei dannati idioti corrotti come lei … comunque ora debbo urgentemente lasciarla … la mia collega mi ha quasi raggiunto e sta iniziando ad allungare le sue affilatissime unghie verso di me … devo proprio scappare; … rimanga a casa peró e si metta in costume da bagno … la passo a prendere più tardi … lo sa? … squit, squit … “.

Fine della telefonata e della storia. (5) (6)

Una delle morali della storia: hanno organizzato un funerale dichiarandolo di emergenza e ti hanno convinto del fatto che se non ci vai muori. Poi ti hanno convinto del fatto che senza green pass non ci puoi andare, ma Loro si sono dati di fatto l´esenzione. Poi al funerale ti guardi attorno e ti rendi conto che manca il morto. E poi ti rendi conto che tu sei l´unico candidato per esserlo. Che fai? Salti di tua iniziativa dentro al carro funebre perché il funerale comunque si svolga?

A questo serve il “vaccino” (e tutto quel che ne vogliono far seguire).

Note (per chi ha ancora tempo)

(1) Ho messo qui alcune cose che mi ricordavo di aver letto ed anche forse di fantasia e non è detto che ciò siano vere e o che sia false e che non ce ne siano altre possibili. Ma una cosa penso sia sicura: ogni cosa che i nemici di Dio fanno, che viene sempre presentata come un vantaggio per l´uomo, comporta in realtà sempre una maggiore limitazione delle libertà che Dio ha dato all´uomo sulla Terra. Spetta poi all´uomo riconoscerle ed avere la forza di rifiutarle.

(2) Qui credo ci sia un problema (non ho mai letto niente al riguardo e lo affronto qui per la prima volta): se una persona umana si trasforma in un caimano (e non viene assolutamente influenzata da qualsiasi fattore artificiale esterno o interno, p.e. 5G o grafene, ecc.), pensa ancora da umano (e quindi avrà ancora un´anima umana) oppure pensa da caimano (e quindi si presume che l´ha persa) o altro? A tal fine faccio riferimento alla leggenda dell´Uomo-Caimano (Colombia)

https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/leyendas/el-hombre-caiman/ (in spagnolo).

Questo poteva trasformarsi, attraverso delle pozioni magiche, in caimano e poi tornare uomo (ma l´ultima volta non è riuscito a ritornare interamente uomo per cui è rimasto per sempre con la parte superiore del corpo un uomo e con la restante un caimano – questo vuole indicare il monumento). Si trasformava così per guardare da vicino le donne che si facevano il bagno nel fiume (rio Magdalena) senza farsi scoprire: se non avesse pensato da uomo, il suo interesse per le donne sarebbe istantaneamente svanito al diventare un caimano e forse sarebbe andato dietro alle caimane; quindi capisco che l´umano, trasformandosi in animale, non perda l´anima. Perciò sarebbe sempre possibile per l´anima interagire con il mondo esterno laddove un senso è rimasto funzionante – è il caso della vista nel caso dell´Uomo-Caimano. Laddove non è più possibile – per esempio nutrire il proprio corpo che è ormai totalmente animale – questo si adatterà alle proprie esigenze biologiche e cioè preferirà i pesci ad un panino fatto con frumento (e quindi Cayman Gray, che ha ancora un´anima, non potrebbe parlare al poliziotto ed il poliziotto non potrebbe parlare con Cayman Gray, visto che entrambi non hanno più delle corde vocali umane – ma è un racconto di fantasia, dopotutto; però entrambi potrebbero scrivere). Ammetto però che sono tutte mie speculazioni di cui non sono per niente sicuro, per cui sono sempre pronto a cambiare il mio orientamento sulla cosa.

È anche evidente che Cayman Gray, ipocritamente, quando si tratta di buttare alle ortiche la propria coscienza per non fare i conti con Dio, si considera totalmente un caimano; quando si tratta di non essere catturato dal poliziotto si dichiara invece un umano.

(3) Affermazione (modificata) dell´attuale presidente del Brasile Jair Bolsonaro: “Il vaccino? … se ti trasformi in un caimano, è un tuo problema”. (in relazione alla esenzione di responsabilità per danni concessa dagli stati contraenti ai produttori di vaccini mRNA).

Ed ancora (in spagnolo): “Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos (Pfizer) no tienen nada que ver con eso”.

https://www.excelsior.com.mx/global/si-te-conviertes-en-caiman-es-tu-problema-dice-bolsonaro-sobre-la-vacuna/1422960 (in spagnolo)

(4) dichiarazione del sig. Elon Musk su RNA/DNA: (traduzione approssimativa) “Tu puoi fare fondamentalmente qualsiasi cosa con il RNA/DNA sintetico .. tu puoi fondamentalmente trasformare qualcuno in una dannata farfalla … se hai la giusta sequenza di DNA …“

Il sig. Musk è l´imprenditore che sta portando avanti il progetto “Starlink” (che qualcuno dice che sia in realtà finanziato da agenzie di ricerca americane per scopi militari). Secondo il progetto, circa quarantaduemila satelliti, azionati dal sole, forniranno dal cielo il servizio di internet (non so se utilizzerà il 5G, ma sicuramente sará più veloce del 4G) e non ci sarà angolo sulla Terra in cui ci si possa più rifugiare. Naturalmente sto parlando di uso civile. E´ molto probabile che ci possa essere anche un uso militare. Per cui è mio parere che anche se la corrente andasse via da tutta la Terra, Stralink continuerebbe a funzionare dal cielo (purché gli impianti terrestri funzionino … sicuramente hanno un´alimentazione autonoma). Starlink non sarà l´unico fornitore di tali servizi.

Naturalmente non è solo un problema di Internet delle cose. C´è anche il fatto che non solo l´umanità, ma anche tutti gli animali e le piante, attraverso il 5G (o simili), sarebbero esposti 24 ore su 24 a delle radiazioni elettromagnetiche che chi non crede alle favole della Scienza (intesa come indiscutibile religione dei Loro), sa benissimo che sono altamente dannose: in pratica queste farebbero ammalare/ucciderebbero tutte la fauna e la flora della Terra; e naturalmente la colpa sarebbe data di nuovo al cambiamento climatico antropomorfico e quindi di nuovo all´uomo: “le misure che sono state adottate finora non bastano” diranno Loro “bisogna fare di più …”, così giustificando nuove limitazioni e nuove tasse (naturalmente solo per gli Altri). Come si vede è un circolo vizioso che tanto più funziona quanto più la gente crede alle loro affermazioni non provate e che dimostra allo stesso tempo che a Loro non gliene frega proprio niente dell´ambiente o di Gaia: gli interessa solo far denaro, facendosi passare per i guardiani dell´ambiente (sempre se ci si limita a parlare solo dal punto di vista materialistico).

Quindi se in un determinato giorno vi viene un acciacco che non avevate prima e di cui il medico non riesce a capire la causa, valutate anche la possibilità che la causa sia la pioggia elettromagnetica proveniente dal cielo (ed in questo caso i farmaci non fanno niente o poco: se va via è solo perché il vostro corpo si è in qualche modo adattato).

E poiché noi abbiamo solo la fionda e con questa non possiamo buttare giù i satelliti, solo un evento cosmico distruttivo li può mettere fuori uso e questo sta solo nelle possibilità di Dio. Iniziamo a chiedere fiduciosi dunque già da ora il Suo intervento salvifico.

(5) Ringrazio il monsignor Ics che individuando un nuovo originale personaggio di cui scrivere le avventure ed ispirandosi a tal fine al racconto de “Il ritratto di Dorian Gray”, mi ha dato l´idea per ideare il personaggio di “Cayman Gray”. Naturalmente sono state fondamentali anche le parole del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro.

(6) I lettori si saranno accorti che la storia di Cayman Gray è una storia ancora aperta: non si sa come andrà a finire. Tenendo però conto che non c´è nessuna possibilità su questo mondo di rinchiudere la propria coscienza da qualche parte e gettare via la chiave con l´idea sbagliata che così facendo si puó evitare di dare il rendiconto a Dio, credo che sia il caso di augurarsi che tutti i reali Cayman Gray del mondo si possano riconciliare al più presto con Dio.

§§§

