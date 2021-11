BDV: la Nuova Chiesa Discrimina, Non Accoglie, Scaccia. Kyrie Eleison.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito condivide con noi questo sfogo appassionato e dolente. Leggiamo, e riflettiamo sulla nostra sventura, sulla colossale menzogna di cui siamo vittime. Che Dio abbia pietà di noi.

§§§

Toh guarda, chi si rivede: il professor Walter Ricciardi! Non ci mancava niente, ma ancor meno, se possibile, una volta sentito quel che ha da dire il professore di catastrofismo e presidente dell’associazione per la fine del mondo. Che, cioè, la non si sa più quale ondata del virus sarà, udite udite, la “pandemia dei non vaccinati” che, dice il profeta di sventure, gran difensore di lockdown, green pass e chi più ne ha più ne metta nel calderone, rischiano tantissimo, cioè ovviamente (risata satanica., buahaha…) di morire. Occhi roteanti, nella bella stazza di mangione. Un rischio, quindi, non una realtà. Una realtà, invece, e che mi mette insieme con Gesù nell’Orto del Getsemani, in santa preghiera sostituendo ai grani dell’Ave Maria quelli dell’Eterno Riposo, sono le continue morti da “malore improvviso” che ogni giorno, in barba all’Istat e a qualsivoglia statistica, e senza occuparmi dei “fact ceckers” (che sono i “non giornalisti” che chiacchierano tutt’intorno a me), registro da me sola, googolando semplicemente “malore improvviso”. Mi perdo così, ogni giorno, nella storia di un giovane, di un giovanissimo oppure di una persona della mia età che, da un momento all’altro, crolla per terra e non c’è niente da fare.

Ogni giorno, infatti, conto almeno due o tre storie tragiche e prego fino allo spasimo per chi, pensando magari di non prendersi il virus, ha guadagnato il green pass e ha perduto la vita. Provo a tenere il conto delle morti, ma la fila si allunga e il singhiozzo mi si ferma nella strozza. Vedo quei volti sorridenti e ora spenti… Abbasso lo sguardo, prego. E se correlazione con il vaccino non c’è, come mi dicono in tanti, sorridenti, ciechi (secondo me), perché nel caso di Camilla Canepa c’è eccome e in quello, terribile, della quattordicenne Giulia Lucenti, non si vuole cercare e si rifiuta l’autopsia? Ieri, sconvolta dalla morte di due fratelli di vent’anni o giù di lì (un ragazzo e sua sorella) e lui due giorni dopo aver fatto il vaccino, ho preso carta e penna virtuale e ho scritto al Vescovo Angelo De Donatis, vicario del Vescovo di Roma che siede sul soglio petrino. Ecco la mail, inviata alla segreteria: “con il cuore innamorato del Signore, ieri, tutto il giorno, l’anima piangente, ho pregato per la giovane calciatrice palermitana morta a 23 anni, due mesi dopo il fratello di 25, morto il giorno dopo aver fatto il vaccino. Nella mia preghiera del cuore, perenne, ho passato un giorno di grande mortificazione, stretta a Gesù piangente nel Getsemani. Di notte, sveglia alle tre, davanti alla maestà del cielo e alla mia piccolezza mi sono consolata e oggi scrivo a voi, i miei pastori, e vi chiedo: come può la Santa Chiesa cattolica non opporsi a questi sieri fatti con cellule fetali di bimbi strappati al grembo delle loro mamme? Tali vaccini non possono che scuotere l’anima di chi li riceve e condurli alla morte spirituale e fisica. Come potete tacere, fare finta di nulla e addirittura approvarli e incentivarli? Taccio ora, tornata dalla Santa Messa mia quotidiana, mi stringo alla Croce che porto ogni giorno, nella speranza che s’accende tra tante tenebre, forte della Sua dolce Presenza in me, piccola serva”. Seguono i saluti rispettosi.

Non ho avuto nessuna risposta, silenzio. E silenzio anche dalla scuola che ho frequentato bambina e ragazza dove avrei voluto recitare un Rosario insieme con altri. Ma la sister, che ho incontrato in cortile (non avendo io il green pass) aveva fatto due occhi rotondi nell’udire che non avevo la tessera verde. Ha balbettato qualcosa sulle consorelle e poi ci siamo salutate. Da allora le ho mandato tre mail e non ha risposto mai. E mi chiedo: è questa la chiesa in uscita del nuovo corso voluto da Santa Marta? Gesù non mandava via nessuno, abbracciava i malati, li guariva. Altroché green pass! Come può la Santa sua Chiesa mettere all’indice quanti non dimostrano, con un francobollo digitale che li rende merce, di essere sani? Gesù amava i malati, gli ultimi… La Chiesa nuova discrimina, divide, non accoglie, anzi accusa, giudica, caccia via. E’ questo quel che insegnano oggi nei seminari? E il pensiero mio vola a un parroco sardo che, avendo io chiesto la Santa Particola sulla lingua (cosa permessa anche in questi tempi), mi girò le spalle, di fatto cacciandomi, borbottando: “La sua è un’altra chiesa”.

E torniamo, per chiudere il cerchio, a Ricciardi, il signor so tutto io (il quale ha dichiarato, però, che il vaccino Johnson durava solo due mesi…) non ha niente da dire su tutti questi morti che cadono come pere cotte al suolo e nessuno riesce a rialzarli?

E che cosa ha da dire all’anatomopatologo che, aprendo la povera Camilla, ha dichiarato di non aver mai veduto una cosa simile in tutta la sua vita professionale? Nulla, certo. Avanti con la “campagna vaccinale”. Gli interessano solamente i morti da Covid 19 che servono a spaventar per benino la gente (risata satanica, buahaha).

E non una parola neppure sui dati dell’Istituto superiore della Sanità che quantifica in 3 mila anime i morti di Covid e con Covid tutti gli altri, circa 129 mila persone, tutti già malatissimi, con due, tre, quattro o cinque patologie. Tutti o quasi molto anziani. Invece i morti di “malore improvviso” sono giovani, sanissimi fino al giorno prima o prima di entrare a contatto con il fiore viola… Va bene, la finisco qui e mentre il Signore mi incarica di pregare Rosari dell’Eterno riposo senza interrompermi mai, per quanti, attoniti, sono finiti in Purgatorio, mi par di sapere dove si sono rifugiati i Santi che, scandalizzati dalla Chiesa silente di oggi, che cambia le parole di Nostro Signore, intronizza la Pachamama, regala scandali quotidiani, sono fuggiti dal Vaticano riempiendo le strade del centro di Roma, invisibili ai più. Sì, sì, sono in un monastero monticiano, ma non rivelerò quale. E una di loro, la mia dolce Caterina, mi invita ad usar la sua acqua benedetta, presa alla sua fonte purissima, per cacciar via la morte inoculata ai vaccinati. Come ho più volte già fatto, a Lei ubbidendo. In preghiera, un inchino e corro via a preparare il desinare.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de donatis, de vito, riccardo



Categoria: Generale