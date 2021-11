Gobierno con delirio de omnipotencia y la colosal mentira del Pase Verde

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, creo que es interesante volver a publicar este artículo aparecido en La Testa del Serpente hace unas horas, porque fotografía perfectamente un estado de cosas dramático. En particular por la situación que vive la información. Buena lectura.

Que en Italia tenga vigencia un sistema de información totalmente dependiente de la política, cuando no directamente gestionado por ella, ha quedado demostrado en los últimos dos años. Pero aún no había ocurrido que se atacara un programa por haberse atrevido a hacer preguntas. Y le ha ocurrido a Informe, el famoso programa en antena de la Rai 3, conducido por Sigfrido Ranucci, culpable de haber cuestionado el sistema sanitario vigente en Italia a través de simples preguntas y, sobre todo, de haber definido el suministro de la tercera dosis como un “gran negocio” para las empresas farmacéuticas que prefieren ofrecer la tercera y la cuarta dosis a los países industrializados y no la primera a los países del tercer mundo. Palabras que, según el presentador, fueron pronunciadas en realidad por un directivo de Pfizer.

El programa de la RAI es ahora blanco de las críticas de los políticos, que acusan ferozmente al conductor de difundir “tesis antivacunas”. Según Il Corriere, la ira funesta ha estallado precisamente en el mundo político. Forza Italia y el PD, junto con Matteo Renzi, piden a la RAI que intervenga contra el programa. Para el PD, “Informe ha difundido un largo compendio de las tesis más irresponsables de No-Vacunas y No al Pase Verde”. Mientras que Forza Italia acusa al Informe de ser un “lloriqueo cualquiera”. Según el PD y FI, Informedifundiría esas falsedades que alientan y alimentan las manifestaciones de “no al Pase Verde” contra el gobierno. Con lo que dan por sentado que las numerosas manifestaciones contra el “pasaporte verde” (todas ellas rigurosamente silenciadas o instrumentalizadas por los medios de comunicación del régimen y ahora prohibidas por los políticos que, en cambio, toleran las fiestas rave) están motivadas por la falsedad y la violencia.

Este episodio no hace más que confirmar el clima de censura y amordazamiento que se respira en un país en el que sólo está permitido hacer, pensar y decir lo que prescriben las autoridades políticas y en el que está prohibido hacerse preguntas bajo pena de ser excluido del debate público y acusado de conspiración y desobediencia civil.

Sin embargo, las preguntas formuladas por Ranucci parecen legítimas, tal como afirmó el conductor, que intentó defenderse diciendo que estaba “harto de las acusaciones”, apelando al derecho de crítica consagrado en el artículo 21 de la Constitución italiana. “¿Ocultar los aspectos críticos de la campaña de vacunación del gobierno alimenta o echa por tierra la tesis del no a la vacunación?”, se preguntó el conductor entrevistado por Radio Radio TV.

“¿No es una tontería decir que el 9 de septiembre AIFA se equivocó al elegir demasiado rápido inyectar Moderna en dosis completa, cuando la misma empresa había recomendado la mitad de la dosis seis días antes?”. Ranucci respondió en Ansa: “¿No es una tontería pedir que las enfermeras se limpien con hisopos con más frecuencia porque corren el riesgo de infectarse, ya que la efectividad de la vacuna disminuye? ¿No es conveniente pedir que se controlen atentamente los anticuerpos para prevenir?”.

El programa cuestiona la falta de control de la eficacia de las vacunas, así como el hecho de que los trabajadores sanitarios (un grupo de riesgo) no sean controlados mediante hisopados frecuentes por el hecho de haber sido vacunados hace varios meses. Y ello a pesar de que las vacunas, según prueban los hechos, no parecen ser tan eficaces en absoluto. Se trata de un riesgo (para los empleados) que las autoridades sanitarias están dispuestas a correr en obediencia (ciega) a las instrucciones políticas. De hecho, está claro que la política certifica ahora la validez de la vacuna (a través del Pase Verde), lo que no se refleja en absoluto en los datos científicos; de hecho, en contraste con los resultados de los estudios sobre la descomposición de los anticuerpos realizados en forma independiente por el departamento de microbiología del hospital Niguarda de Milán. Por lo tanto, la eficacia del llamado Pase Verde no está respaldada por la ciencia, como afirmó categóricamente el profesor de microbiología de la Universidad de Padua, Andrea Crisanti, quien dijo: “Hemos oído a muchos políticos decir que con el Pase Verde estamos creando entornos seguros, pero esto es absolutamente falso”. Una elección burocrática que se hace pasar por una exigencia sanitaria que afecta a toda la población italiana. ¿Cómo podemos comentar el hecho de que los vacunados con la monodosis Johnson tienen un Pase Verde válido para doce (¡12!) meses, mientras que, según estudios recientes, la cobertura de esta vacuna es de dos (¡2!) meses?

Sin embargo, en Italia, los políticos no aceptan que se dude de sus acciones ni que se cuestionen las medidas adoptadas. Medidas que el gobierno de Draghi se dispone a confirmar, prorrogando el estado de emergencia hasta Semana Santa, “para contrarrestar el recrudecimiento de la pandemia”.

Y mientras, frente a la evidente disminución de la eficacia de las vacunas, se prevé la aplicación de la tercera y cuarta dosis a partir de enero, el presidente Biden piensa en nuestros hijos: Estados Unidos parece dispuesto a suministrar vacunas a partir de los cinco años en adelante. Una decisión que llevará en consecuencia a la puesta en marcha del sistema de pases también para las escuelas. Como ya ocurre en el otro lado del mundo: en Panamá se exige a los niños el certificado de vacunación Covid como requisito previo a la escolarización. Sin la vacuna, entonces, los niños no serán admitidos en las escuelas públicas, como ocurre de hecho con las vacunas obligatorias.

Volviendo a Italia, por tanto, los no vacunados se verán cada vez más obligados a vivir en un estado de gueto, tendrán que pagar muy cara aún su desobediencia civil procurándose obligatoriamente -pagando- un certificado de buena salud (que no es otra cosa que un certificado de buena conducta cívica) cada dos días para participar en la vida social. Mientras que los vacunados (aunque, repetimos, no tienen garantizada la inmunidad, es más, con una clara posibilidad de infectarse y contagiarse) tendrán el pase como un premio a su obediencia al Estado, tal como dijo Enrico Letta, líder de la izquierda italiana: “Quien sigue las reglas debe ser recompensado”. Del mismo modo, el Pase Verde se presenta no como una medida sanitaria destinada a proteger la salud, sino como un instrumento para hacer más difícil la vida a los no vacunados, tal como afirmó públicamente Renato Brunetta, el ministro de la Administración Pública, quien habló de una medida genial que impone un “costo psicológico” para inducir a la vacunación y “aumentar el costo de la no vacunación” a los no vacunados, “aplastándolos” hasta que sean inconsistentes.

Es una pena que el Pase Verde de las vacunas sea un peligro para los que pueden presumir de ello y para los que les rodean, porque ofrece una falsa sensación de seguridad y la idea de que ya no hay que protegerse ni proteger a los demás, mientras se acusa a los no vacunados (que de por sí están a salvo gracias a los tres hisopos obligatorios a la semana) de poner en riesgo al país.

“Se necesita una pizca de inconsciencia”, dijo Draghi a los jóvenes. Una pizca. Sin embargo, ahora está claro que si hablamos de inconsciencia él mismo ha exagerado ligeramente con las dosis…

Publicado originalmente en italiano el 4 de noviembre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/04/governo-in-delirio- di-onnipotenza-e-la-colossale- menzogna-del-green-pass/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino