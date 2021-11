Waterford, Irlanda. 99,7 % Inoculati. E il Tasso di Infezione più Alto del Paese.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, penso che sia interessante offrirvi nell mia traduzione questo breve articolo dell’Irish Times, che parla della città di Waterford, che ha il più alto tasso di infezione dell’Irlanda, nonostante un tasso di vaccinazione vicina al 100 per cento (99.7). Questo è uno degli esempi – ma nel corso dei mesi ne abbiamo visti molti altri, solo chi non vuole vedere non li nota – che ci dicono che il siero genico farà anche cose bellissime (il che non sembra) ma che di sicuro non serve a bloccare o ridurre il contagio. Il che vuol dire, ancora una volta, che chi ci racconta che vaccinarsi è un atto d’amore, o non sa cosa dice, o ha suggeritori scadenti, oppure mente sapendo di mentire; ed è possibile anche un cocktail di tutti e tre gli elementi, in misura diverse. In coda trovate anche una breve storia riportata da Vik van Brantegem, che conferma quanto detto sopra…E i nostri oppressori ci ricattano affinché ci facciamo inoculare tutti, cani, gatti e canarini compresi. Che Dio si occupi di loro. Buona lettura.

§§§

La città di Waterford ha uno dei più alti tassi di vaccinazione contro il Covid-19 dell’Irlanda, ma una delle sue aree elettorali è emersa come il luogo con il più alto tasso di infezione da Covid-19 nello Stato.

La zona elettorale sud della città ha un tasso di incidenza a 14 giorni di 1.486 casi per 100.000 della popolazione, tre volte la media nazionale che si attesta a 493 infezioni per 100.000 persone.

La zona elettorale adiacente di Tramore-Waterford City West ha un tasso di 14 giorni di 1.121 per 100.000, secondo le ultime cifre settimanali pubblicate dal Health Service Executive’s Health Protection Surveillance Centre.

Waterford ha il più alto tasso di vaccinazione del paese con il 99,7 per cento degli adulti di età superiore ai 18 anni (come registrato nell’ultimo censimento) completamente vaccinati. La contea è passata dall’avere uno dei più bassi tassi di infezione da Covid-19 in Irlanda a uno dei più alti.

La città di Longford ha il secondo più alto tasso di infezione a 1.240,2 per 100.000. Borris-in-Ossory e Mountmellick in Co Laois hanno tassi di Covid-19 per 100.000 persone di 1.064,2 casi, seguiti da Ennistimon in Co Clare, che ha un tasso di 1.042,2 per 100.000.

Kerry è un’altra contea che è passata dall’avere alcuni dei tassi più bassi di Covid-19 al più alto. Listowel ha un tasso di 1.018,3 per 100.000, che lo rende il sesto più alto del paese con un’incidenza di 14 giorni superiore a una persona su 100. Kenmare in Kerry ha un tasso di 985,6 per 100.000.

Le contee di confine, che hanno tradizionalmente avuto alcuni dei più alti tassi di Covid-19, hanno mostrato segni di miglioramento.

Nel Donegal l’area elettorale di Carndonagh, la più settentrionale dello stato, ha un tasso di 624,9 per 100.000, mentre la vicina Milford, che ha anche avuto tassi tra i più alti del paese, è scesa a 508 per 100.000.

§§§

Il 22 ottobre 2021 durante un briefing per la stampa, il Commissario belga per il Covid, Pedro Facon ha presentato per la prima volta i dati sullo stato di vaccinazione dei pazienti ricoverati in ospedale in Belgio. Tra gli over 65, la protezione contro le infezioni sta gradualmente diminuendo. Tutti gli ospedali in Belgio hanno raccolto lo stato di vaccinazione dei loro pazienti affetti da Covid-19 su base strutturale e giornaliera solo da due settimane. Dal 12 al 18 ottobre sono stati registrati 614 nuovi ricoveri per Covid-19. Di questi 317, o il 55%, erano completamente vaccinati. Tre quarti dei pazienti vaccinati avevano 65 anni o più, la stragrande maggioranza addirittura 75 anni o più. Ma ciò non significa che le persone vaccinate ora abbiano maggiori probabilità di finire in ospedale rispetto ai non vaccinati, al contrario, ha sottolineato Facon. Il gruppo dei vaccinati nella popolazione è infatti molto più numeroso dei non vaccinati. Con il 100% di vaccinazione, solo le persone vaccinate finiranno in ospedale, ha detto Facon. Tutto chiarissimo.

§§§

E infine, sempre della serie quanto funzionano i vaccini: nelle Marche gli inoculati positivi al Covid hanno superato il 40 per cento del totale…ecco il collegamento.

§§§

