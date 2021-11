Come il Senato dà un Assist – fra le Infrastrutture! – all’Utero in Affitto. E Censura.

Roma, 5 novembre 2021 «Noi non potremo dire che l’utero in affitto è un abominio e che due papà non possono adottare un bambino, ma ci sono aziende che in Rete, su siti italiani o social come YouTube, pubblicizzano proprio il reato dell’utero in affitto. Spiegazioni complete su come accedere a questa barbara pratica con tanto di prezzario e contratto “Vip” per prove illimitate e selezione del sesso. Pubblicità senza controllo, mentre noi – dopo l’approvazione del DL Infrastrutture di ieri – saremo censurati e imbavagliati proprio nel denunciare l’utero in affitto», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.