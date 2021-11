Breaking News da Marte: Burke Sta Bene, Grazie (o Nonostante) le Preghiere di Bergoglio…

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curie, Osservatore Mariano ci ha inviato questo dispaccio urgentissimo, e noi provvediamo a condividerlo con voi. Buona lettura.

BREAKING NEWS!

Caro Tosatti una notizia in tempo reale che farà felici, mi auguro, molti suoi lettori, come ha fatto felice me. Ed una considerazione che invita a riflessioni che ancora non avevamo fatto.

Il Cardinale Raymond Burke è fuori pericolo definitivamente. E’ stato fino a pochissimo tempo fa in situazione di rischio elevatissimo. Secondo taluni amici presenti, la situazione è stata persino disperata.. I medici avevano previsto il peggio e persino già informato la famiglia di Sua Eminenza.

Poi è accaduto il miracolo.

Bergoglio ha “pregato”, secondo le sue note ed esplicitate “intenzioni”, per sua Eminenza. Con tutta la generosità, capacità di misericordia, affetto e benevolenza, con cui normalmente Bergoglio si riferisce al Card.Burke.

E il Cardinale è miracolosamente uscito dallo stato di pericolo e sta avviandosi ad una rapida guarigione.

Le persone vicino a lui parlano già di un miracolo da attribuire a Bergoglio, infatti la sua speranza, ben esplicitata che non ha lasciato dubbi su quanto auspicasse Bergoglio per la salute del card. Burke, ha fatto il miracolo. Cioè il contrario di quanto auspicato.

Potremmo d’ora in avanti rivolgerci a Bergoglio per ottenere grazie, contrarie a quanto auspica, dato che abbiam scoperto che qualcuno “là in alto”, non sembra ascoltarlo e sembra invece fare il contrario.

Bergoglio: intercessore di miracoli contrari alla sua preghiera. Si deve riflettere su questo, non va sottovalutato…potrebbe avere molti significati ed esser conferma di taluni sospetti.

OM

