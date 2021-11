UK Approva Molnupiravir, Farmaco anti-Covid. Presto in USA, è Etico.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il dott. Maurizio Ragazzi ci invia dagli Stati Uniti questo post telegrafico, per darci una buona notizia. Leggiamo.

***

Nota telegrafica a proposito dei trattamenti anti-Covid:

Molnupiravir è etico

(Dr. Maurizio Ragazzi, USA)

La pillola antivirale Molnupiravir della Merck, che dovrebbe ridurre sensibilmente il rischio di ospedalizzazione e morte per chi ha contratto il Covid, sta suscitando interesse in tutto il mondo. Negli USA, la sua approvazione in via emergenziale verrà discussa fra breve. Nel frattempo, è già stata approvata in Gran Bretagna.

La notizia (finalmente) positiva (indipendentemente dalla considerazione di condizioni che rendono lecita l’assunzione di vaccini e trattamenti collegati a linee cellulari abortive) è che il Molnupiravir è un farmaco etico. La cosa non era per nulla scontata, dato che vari trattamenti anti-Covid attualmente disponibili sono stati sviluppati o testati, come i vaccini, su linee cellulari abortive.

***

https://www.ilsole24ore.com/art/molnupiravir-come-agisce-farmaco-antivirale-merck-che-dimezza-ricoveri-covid-AEoZusm.

[1] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-hold-advisory-committee-meeting-discuss-merck-and-ridgebacks-eua-application-covid-19-oral.

[1] https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/britain-approves-mercks-oral-covid-19-pill-2021-11-04/.

[1] https://cogforlife.org/2021/10/01/mercks-molnupiravir-mk-4482-orally-delivered-antiviral/.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, molnupiravir, ragazzi



Categoria: Generale