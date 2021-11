Mons. Ics: che cosa Significa Realmente l’Intervista di Pell al Corriere…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci commenta, da par suo, cioè con tutte le possibili consapevolezze “interne” alle Mura, l’ntervista che il card. George Pell ha rilasciato al Corriere della Sera. Buona lettura.

Caro Tosatti, scopriamo oggi che il nostro amatissimo pontefice è in piena forma combattiva, punitiva e giustizialista. Oggi, con l’articolo che descriverò di seguito, dimostra di aver ascoltato consigli dei suoi ministri della difesa e aver riflettuto gesuiticamente. Scopriamo che è molto preoccupato per il processo che vede il card. Becciu imputato. Scopriamo in più che il card. Pell è molto arrabbiato con Becciu e anche lui sufficientemente vendicativo per affossarlo.

A margine, scopriamo che il Corriere ed il suo vaticanista Gian Guido Vecchi, si prestano a questa commedia. Ma povero Becciu! Chissà cosa avrà mai fatto di così sconvolgente?

La mia curiosità cresce. Andiamo a leggere il Corriere di oggi.

Corriere della Sera di oggi 4 novembre, pag. 25, titolone a piena pagina: “Pell: La Segreteria di Stato impedì i controlli finanziari. Avremmo evitato scandali”. (Perbacco! chissà se Pell ha anche capito che fu la Segreteria di Stato precedente, quella del card. Bertone, a impedire, rendere impossibili, in modo strutturato i controlli finanziari). Sottotitolo “L’ex prefetto per l’economia: Becciu disse che non toccava a noi”.

L’articolo in realtà non dice nulla di nuovo, ma lo ridice con toni forti. Dice tra le righe che Becciu con il suo comportamento ha facilitato gli scandali finanziari, lascia intendere in modo velato che c’è il sospetto che possa aver pagato (specifica: 2 milioni e 230 mila dollari) per influenzare il processo di Pell in Australia.

E pensa che Becciu abbia diritto ad un “giusto” processo. E’ evidente, che Pell auspica una “giusta condanna”. Che in Vaticano da qualche anno possano consumarsi condanne “giuste” ho qualche dubbio, perciò cresce la mia curiosità per la vicenda Becciu.

Quello che è apparente è che si sta consumando la vendetta di Pell contro Becciu, referente di Bertone.

Ma stavolta con l’apparente complicità ed il sostegno di Bergoglio. Vuoi vedere che Pell si presta ad aiutare Bergoglio?

Infatti, mentre il “misericordioso”, da una parte, assicura stima, riconoscenza ed amicizia a Becciu, dall’altra fa fare una intervista a Pell sul Corriere dal suo fido Gian Guido Vecchi, da otto anni al tenuto per la manina da Tornielli-Spadaro.

Ma questa intervista è una inequivocabile e durissima denuncia dirompente contro Becciu. Impensabile che GGV possa aver fatto questa intervista a Pell senza che gli fosse stato detto dall’alto.

Impensabile che Pell non si sia reso conto a che cosa sarebbe servita l’intervista. Conclusione: Becciu verrà giudicato, e per non esser condannato, coinvolgerà altre persone. In primis il card. Bertone, suo riferimento da sempre e nemico giurato di Bergoglio?

Così scopriremo finalmente qualche vicenda finora sconosciuta ai più sul ruolo di Bertone in Vatileaks I e II?

Scommettiamo?

Mons. ICS

