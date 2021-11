Gender. Fuori dalla Porta, Rientra dalla Finestra…Petizione di ProVita & Famiglia

nonostante la sconfitta del DDL Zan, vogliono far rientrare l’ideologia gender dalla finestra! Il Senato ha avviato la discussione sul Decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021, già approvato dalla Camera dei Deputati. Ma in questo decreto è nascosto un emendamento delle piddine Alessia Rotta e Raffaella Paita che vieta qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga “messaggi sessisti o stereotipi di genere” oppure messaggi “discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere”. In questo modo si cerca surrettiziamente di far rientrare dalla finestra la nefasta ideologia gender, provvidenzialmente cacciata dalla porta con l’affossamento del ddl Zan, attraverso il solito pretesto delle discriminazioni. Con tanto di rimozione dei messaggi pubblicitari e divieto di circolazione per chi non si conforma all’ideologia LGBTQIA! Firma questa petizione per chiedere al Presidente del Consiglio e ai Senatori di cancellare l’emendamento al Dl Infrastrutture che vorrebbe censurare ogni pubblicità contraria al gender o alle ideologie LGBTQIA!