Aspettando un Éric Zemmour italiano. Ce ne Sarebbe un Bisogno Disperato.

Marco Tosatti

Leggendo le cronache che provengono dalla Francia, su Éric Zemmour, scrittore ebreo di radici nord-Africane, i famosi “, e – forse – candidato alle presidenziali contro Macron, non si può non provare un po’ di invidia. Non so se Zemmour si candiderà e se riuscirà nell’impresa di battere il candidato delle banche, dei poteri finanziari e del globalismo internazionale, il presidente in carica; ma intorno a lui si stanno coagulando persone, idee, sentimenti – e forse politiche – che vorremmo vedere nel nostro sciagurato Paese. Dove non ci si stanca di passare da tradimento a tradimento (vedi l’astuta operazione di drenaggio dello scontento fatta con i Cinque Stelle, ricondotti poi ad appoggiare gli Ascari di Francia e Germania qui da noi), e in cui le speranze di un ritorno alla normalità civile e costituzionale, fra un idrante e un obbligo vaccinale (abbastanza inutile) stile ricatto mafioso sarebbero affidate a SalvinGetti o MelonSetto. Con i risultati che vediamo, e viviamo.

Un livello di inefficacia tale che dopo quasi due anni di psicopandemia ci vuole un gruppo di portuali per lanciare l’idea di un Comitato Scientifico indipendente che valuti in maniera indipendente la realtà della situazione sanitaria. Due anni in cui i presunti “oppositori” hanno subito in maniera pedissequa la narrazione dominante, quella dell’Oms (in mano alle multinazionali), di Speranza, e di tutta la galassia dominata da conflitti di interessi mai dichiarati, senza neanche cercare di reagire, e alimentando così i peggiori sospetti anche sul loro campo. E si affannano a lisciare il pelo del Grigio Commesso dei Poteri che stanno dietro questa operazione di cui sono chiari i motivi finanziari; e meno chiare le altre molle, che stanno però giocando nel comprimere vita e libertà.

Nei giorni scorsi abbiamo letto diversi articoli sulla stampa internazionale. E ci sono sembrate particolarmente interessanti alcune delle ragioni alla base del successo dello scrittore sintetizzate da François Billot:

Sappiamo dai sondaggi che si susseguono da anni che la stragrande maggioranza dei francesi (leggi italiani) non sopporta più la classe politica nel suo insieme: si aspettava un uomo provvidenziale, non appartenente all’élite, ed è arrivato nella persona di Éric Zemmour.

Per decenni, la maggioranza dei francesi (leggi italiani) ha convenuto che il sistema politico e mediatico mente nella buona e nella cattiva sorte, dice tutto e il contrario di tutto, dice e non fa, fa senza dire, ecc. Per anni, Zemmour non ha mai variato nel suo discorso o nei suoi scritti, dice le cose come stanno, dice la verità. A questo proposito, è interessante rileggere i suoi libri, scritti nel corso degli anni o più recentemente, tra i quali è impossibile trovare contraddizioni, smentite o bugie.

Da molti anni, un gran numero di francesi (leggi italiani, modificando i nomi dell’oggetto della vergogna) si vergogna di essere rappresentato e guidato da Sarkozy, Hollande o Macron, che non hanno una cultura solida, una vera visione della Francia, una vera vicinanza al popolo francese.

“Zemmour è il risultato di una serie di crepe che a un certo punto si cristallizzano. La Francia ha passato vent’anni senza affrontare le questioni dell’immigrazione e dell’Islam”, dice Jean-Yves Camus, co-direttore dell’Osservatorio delle Radicalità Politiche. Possiamo dire qualche cosa su questo soggetto, con la Ministra dell’Invasione che ha fatto totalizzare al nostro Paese, quest’anno, un record di sbarchi di clandestini (credo che siamo ben oltre le 70mila unità!) da Paesi non in guerra, non vittime di catastrofi, in schiacciante maggioranza giovani, maschi e islamici?

Eric Zemmour, sessantatré anni, questo giornalista nato a Montreuil (Seine Saint-Denis) da un padre autista di ambulanze e da una madre casalinga, entrambi ebrei francesi rimpatriati dall’Algeria, ha lavorato in diversi giornali francesi: Le Quotidien de Paris, Marianne, Valeurs actuelles, e soprattutto Le Figaro. Ma è alla radio (RTL, per una decina d’anni) e soprattutto in televisione (da On n’est pas couché, nel 2006, su France 2) che è diventato noto al grande pubblico. È uomo di grande cultura, ha scritto numerosi libri – fra cui Suicidio Francese – e un suo colloquio al Palais des Congres con il filosofo Michel Onfray, 3700 paganti (da 24 a 44 euro) si è concluso con una Marsellaise corale e al grido di “Zemmour président”.

Il radar della stampa di regime ha cominciato ad accorgersi di lui, e in questo senso si deve leggere l’articolo che qualche giorno fa gli ha dedicato il Corriere della Sera. Preoccupa, questo ebreo berbero profondamente francese.

Vediamo se Zemmour si candiderà alle presidenziali; e vediamo se sarà eletto. Nel frattempo, da qualche parte, uno Zemmour italiano riusciamo a trovarlo? Se non altro per tornare a parlare di argomenti diversi da vaccini e pandemie…

Ne avremmo un bisogno disperato.

