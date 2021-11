Mascarucci: l’Ultima Dissacrazione di Bergoglio, e i Goumier Stupratori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci ci offre un commento sulla commemorazione dei defunti celebrata dal Pontefice regnante quest’anno sulle tombe dei soldati francesi caduti in guerra. E che visto il comportamento delle truppe coloniali in Ciociaria, ha quantomeno stupito, quando non indignato. Due verbi che orami se collegati a papa Bergoglio sono di uso frequente; anche se in questo caso tendiamo ad attribuire a ignoranza, e sciatteria da parte di chi dovrebbe consigliarlo questa singolare mancanza di rispetto per le vittime delle violenze. Condita come al solito da banalità sui fabbricanti di armi. Ma non mi pare che Caino abbia avuto bisogno di fabbricanti di armi, né, posto che siamo a Roma, Romolo…

L’ultima dissacrazione di Bergoglio: onora i goumier stupratori

E’ proprio vero, Bergoglio ogni giorno ne inventa una. Ora, diversamente dai suoi illustri predecessori il pontefice ha deciso di eliminare anche la tradizionale messa per la commemorazione dei defunti che si teneva solitamente al cimitero romano del Verano, nella piazza dove sorge la basilica di San Lorenzo fuori le mura (distrutta dal bombardamento alleato del 19 luglio del 1943). No, papa Francesco ha deciso che il 2 novembre doveva diventare itinerante, ossia doveva svolgersi in un posto diverso da quello tradizionale.

Quest’anno lo abbiamo visto al cimitero francese di Monte Mario dove ha inteso commemorare i soldati caduti in Italia per liberare il nostro Paese dall’occupazione nazi-fascista. Inevitabile quindi il richiamo alla pace con tanto di appello ai fabbricanti di armi a fermarsi per evitare altre tragedie, nuovi conflitti e la morte di tanti innocenti. Francesco ha celebrato la Messa per i defunti nel Cimitero militare francese di Roma e ha deposto dei fiori bianchi soffermandosi a pregare dinanzi alle sepolture dei soldati. Guardando alle tombe dei soldati, Papa Francesco ha dichiarato: “Questa gente è brava gente, è morta in guerra. È morta perché è stata chiamata a difendere la patria, difendere valori, a difendere ideali e, tante altre volte, difendere situazioni politiche tristi e lamentabili”.

Peccato che fra tanta “brava gente” vi fossero anche i soldati marocchini che arruolati nell’esercito di liberazione del generale De Gaulle si resero protagonisti sul suolo italiano di sevizie e stupri a danni di ogni persona che ebbe la disgrazia di capitare loro davanti, fanciulli, anziani, donne, uomini, senza alcuna distinzione di età, sesso e razza. Violenze che furono concesse in premio ai goumier come ricompensa per il contributo determinante da questi offerto nell’abbattimento delle linee difensive tedesche presso la Valle del Liri. In quelle cinquanta ore di libertà fu permesso loro ogni nefandezza ai danni delle popolazioni italiane, cittadini inermi e già duramente provati dalla guerra che conobbero il volto oscuro dei cosiddetti liberatori.

Chissà come avranno reagito le popolazioni della Ciociaria o quelle per esempio della zona di Siena, che hanno vissuto sulla loro pelle la furia dei soldati marocchini. Si parla di almeno 50mila vittime che dopo aver subito gli stupri e le sevizie morirono anche a causa delle infezioni provocate dalle violenze.

Paradossalmente Bergoglio ha approfittato della presenza delle tombe dei caduti marocchini per l’ennesimo spot in favore dell’ecumenismo e per ribadire che di fronte alle guerre non vi sono differenze religiose che tengano. I morti, cristiani e musulmani, meritano tutte lo stesso rispetto e la stessa dignità. Ma può esservi rispetto per chi ha stuprato bambini e bambine senza alcuna pietà distruggendo le loro vite? Persone che hanno trascorso il resto della loro vita in un manicomio perché segnate da quelle violenze. O altre che si sono tolte la vita?

Ebbene, a parte don Alessandro Minutella di cui mi è stata segnalata la quotidiana rubrica che tiene su Radio Domina Nostra, nessuno sembra essersi indignato di questa grave offesa alla memoria del popolo italiano e della stessa Chiesa che con Pio XII salvò Roma anche dalla furia dei marocchini. Ci sono documenti storici che confermano come, proprio grazie all’intervento del Vaticano, informato di quanto avvenuto nei Paesi a sud di Roma, fu impedito l’ingresso dei goumier francesi e scongiurata la possibilità che potessero macchiarsi degli stessi orrendi crimini nella città santa della cristianità. Un ruolo decisivo lo giocò il cardinale Eugène Gabriel Gervais Laurent Tisserant che in quanto francese aveva rapporti molto stretti con gli ufficiali suoi connazionali. Lo storico Pier Luigi Guiducci, ha ricostruito e pubblicato anni fa la ricca corrispondenza fra Tisserant e il comandante francese; il porporato a nome di Pacelli denuncia le atrocità compiute dai marocchini in Ciociaria e ricorda che Roma è stata proclamata “città aperta”. Insiste quindi affinché i goumier non transitino nella Capitale e non siano più consentiti episodi simili, né a Roma, né nel resto d’Italia. Dopo numerose insistenze, il Vaticano ottiene la rassicurazione che i marocchini non saranno fatti passare a Roma e che l’esercito francese controllerà che non siano compiuti altri crimini come quelli avvenuti nel frusinate..

Ed in effetti i francesi cercheranno da quel momento in poi di porre un freno alle “marocchinate”, passando per le armi i goumier, che disattendendo gli ordini e sfuggendo al controllo dell’esercito francese, si macchieranno di gravi nefandezze. Fu così che la città eterna, posta da Pio XII sotto la protezione della Madonna del Divino Amore con un voto speciale del popolo romano, fu risparmiata, oltre che dagli orrori della guerra (i tedeschi si ritirarono prima dell’arrivo delle truppe alleate e fu scongiurata la strenua resistenza che i nazisti sul principio volevano opporre su Roma che avrebbe trasformato la Capitale in un campo di battaglia) anche dalle marocchinate.

Eppure Bergoglio avrebbe avuto tanti altri luoghi simbolo per poter commemorare i defunti di tutte le guerre. Perché scegliere proprio il cimitero francese? Possibile che nessuno in Vaticano lo abbia informato della grave provocazione che avrebbe compiuto? Dell’offesa arrecata alla memoria di tante vittime italiane dei goumier francesi, fra cui anche dei sacerdoti abusati per aver opposto resistenza alle violenze? Delle chiese profanate dai soldati musulmani e dove la gente si era rifugiata sperando di sfuggire alle violenze? Oppure Bergoglio ne era perfettamente a conoscenza ma ha ritenuto che l’applauso di Macron valesse molto di più della legittima indignazione del popolo italiano?. Dopo la porta dell’Inferno di Rodin arrivata da Parigi ed esposta al Quirinale un tempo residenza dei papi, ora la scelta del cimitero francese come luogo di commemorazione dei defunti da parte del pontefice regnante con tanto di elogi ai goumier stupratori. Se tutto questo non è diabolico……

Americo Mascarucci- giornalista e scrittore

