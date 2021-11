“Dei Potenti della Terra Sono Note le Canzoni”…ma la Voce della Chiesa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione su immagini ed avvenimenti di cui siamo stati testimoni in questi giorni a Roma, in occasione del cosiddetto G 20. Buona lettura e meditazione.

§§§

I grandi della terra, il clima e l’anima

In questo giorni abbiamo assistito alla sfilata dei grandi della terra qui a Roma e tra le altre cose si è parlato delle sfide che la situazione ambientale presenta per l’umanità. Ora non è negabile che ci possano essere squilibri dettati da un uso smodato delle risorse e che portano ad un inquinamento ambientale, ma quello che a me ha sorpreso è che ora l’orizzonte dell’uomo è tutto chiuso nell’ambito del suo benessere materiale, senza tenere nessun conto o quasi della dimensione spirituale. In fondo non è la vittoria di Karl Marxe del suo materialismo storico? “Nelle condizioni materiali, che comprendono l’ambiente naturale geografico e lo sviluppo demografico, determinanti soprattutto sono le forze produttive (strumenti di produzione, gli uomini che li producono e li muovono, le esperienze e le abitudini di lavoro, i beni prodotti) e i rapporti di produzione (sistemi di produzione: bottega, manifattura, industria; e relazioni di lavoro: schiavitù, artigianato, salariato), che nel loro insieme caratterizzano l’ordinamento di una data epoca storica (schiavismo, feudalismo, capitalismo).

Sono i contrasti profondi nel campo della vita economica e produttiva, e in dati periodi il contrasto fra le forze produttive e i rapporti di produzione, fra l’accrescimento e il progresso dei mezzi di produzione e degli uomini che li usano e i sistemi di produzione e di lavoro, che soffocano il loro sviluppo, determinano i contrasti e i conflitti nel campo sociale, e, nel caso del contrasto fra forze produttive e rapporti di produzione, caratterizzano un’epoca di rivoluzione, in quanto prima o poi quel contrasto sbocca in rivolgimenti e trasformazioni giuridici e politici. In questi conflitti e rivolgimenti le idee agiscono per il materialismo «come forze materiali», accentuando e organizzando il movimento di trasformazione dell’ordine giuridico, politico, sociale e produttivo esistente.

Questa concezione ha il suo fondamento nel principio che «la vita non è determinata dalla coscienza, ma la coscienza è determinata dalla vita», che «la coscienza non può mai essere qualcosa di diverso dell’essere consapevole»; perché anzi «la produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza è, in un primo tempo, direttamente intrecciata con la vita materiale» e con l’attività e lo scambio fra gli uomini” (2009, Dizionario di filosofia Treccani). Ridurre tutto all’immanente è in fondo l’esito privilegiato dello sforzo modernista, che oggi trova la sua massima espressione.

Eppure non dovremmo sorprenderci se il mondo naviga in questa direzione, dovremmo sorprenderci (ma oramai non più) del fatto che le forze che hanno in carico la nostra vita spirituale hanno scelto di appiattirsi alla narrativa del mondo. Se il mondo ci parla di cose mondane e anche la Chiesa si arrende a questo, chi ci parlerà delle cose spirituali? In Marco 8, 36-38 leggiamo: “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi”. Io non sto a dire che il clima non deve essere oggetto di preoccupazione o la salute, sto dicendo che se capovolgiamo l’importanza delle due dimensioni e releghiamo lo spirituale ad uno spazio angusto, allora diveniamo signori di noi stessi, e ci sarà sempre chi manovra i manovratori.

A quel punto i nostri peccati diverranno diritti e i doveri saranno facoltativi…o siamo già a quel punto? Non dobbiamo poi lamentarci se lo spirito che si spegne da una parte si rinforza dall’altra, nel divinizzare il diritto a tutto quello che i manovratori ci fanno pensare sia veramente cosa buona e giusta, nostro “piacere” e fonte di salvezza.

§§§

