Mons. Ics: ¿el Pontífice sobre los problemas del medio ambiente ha olvidado el Evangelio?

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, monseñor Ics nos invita a reflexionar sobre los elogios de Joe Biden al pontífice en materia de medio ambiente, y sobre las sonrisas qu3e el Vaticano reserva a los líderes abortistas de todo tipo. Disfruten la lectura.

Estimado Tosatti, leemos sobre la adulación de Biden a Bergoglio, al que define como el líder de la defensa del medio ambiente y como guía en la lucha contra la crisis climática.

Pero (dado que Biden se autodenomina católico) no como guía en la lucha contra el pecado, tal vez del aborto, como debería ser un Papa.

Olvidando que justamente el aborto, máxima expresión del no respeto a la vida, es el que ha causado los problemas ambientales. Es por eso que no entiendo a los lame-calcetines bergoglianos.

De hecho, leemos la carrera de los católicos bergoglianizados por el terror de ser puestos bajo investigación o despedidos, que en el 5º aniversario de Laudato Si´ se rompen la espalda para lamer sus calcetines, exaltando esta Encíclica.

Probablemente sin siquiera haber querido entenderla. A estas alturas la hermenéutica bergogliana consiste en buscar en sus escritos o discursos una sola expresión o palabra que permita decir: “¿Ves que el Papa es católico? ¡El Papa!”. Volvamos al ambientalismo bergogliano.

Me gustaría convencer al lector de que si la naturaleza sufre es gracias al pecado, a la pérdida de la fe. Este debería ser el trabajo del Papa, que en cambio acompaña a sus amigos Nancy Pelosi, Jeffrey Sachs & Co., quienes en cambio enseñan a “destruir” a las criaturas y a la creación. Intentaré explicarlo con dos referencias evangélicas: Mateo y Marcos (que un Papa debería conocer bien).

Mateo (27, 45), comentando la crucifixión y muerte de Cristo: “Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, la oscuridad cayó sobre toda la tierra… (Jesús expiró) (27, 51). Y he aquí que el velo del templo se rasgó…, la tierra se estremeció, las rocas se rompieron”. El centurión y los soldados pensaron quizás en un terremoto debido al “calentamiento global”, luego, llenos de miedo, reconocieron que se debía a la crucifixión del Hijo de Dios y se convirtieron.

Marcos (15, 33): “Cuando llegó el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde”. Tal vez los transeúntes pensaron -ellos también- en el agujero de la capa de ozono que oscurece el sol. Después reconocieron que el cielo estaba llorando y había cerrado los ojos para no ver. Y se convirtieron.

A continuación, utilizaré el comentario de la Biblia de Navarra (que contiene excelentes comentarios de los evangelios).

La Biblia de Navarra comenta este punto de los Evangelios citando la interpretación de San Jerónimo (Rom 8, 19.22) en el Commento en Matthaeum, el cual observa que: <La oscuridad expresa el luto del universo por su Creador y la protesta de la naturaleza contra la muerte inicua de su Señor> (Biblia de Navarra, los 4 Evangelios, p. 473).

Atención, este es el punto clave: la Naturaleza, el Medio Ambiente, se quejan del pecado (la causa) y de sus consecuencias (los malos comportamientos).

Si no se afronta el origen del problema (el pecado), sino sólo las consecuencias (la degradación del medio ambiente), sólo se empeorarán las cosas.

¿Pero de qué debe preocuparse un Pontífice? ¿De las causas o de los efectos?

Otra Lectio nos viene siempre de San Pablo (Rom 8, 19.22), que escribe: “La creación espera con gran anhelo la manifestación de los hijos de Dios (es decir, sólo la glorificación del alma y del cuerpo satisfará a toda la creación)”.

Ahora bien, para reconocer estas Verdades hay que tener fe, la fe es vigorizada por los sacerdotes, los sacerdotes son instruidos por el Papa. Con este Papa, ¿de qué fe se alimentarán los sacerdotes y los fieles? ¿De la pragmática y oportunista de Biden, que exalta al Papa que se ocupa de los efectos y no de las causas? ¿Y qué responsabilidad asumen los lame-calcetines que se postran adorando a Bergoglio?

Recuerdo que cuando se publicó LaudatoSi´, el primer comentario que leí fue en el diario Il Foglio, escrito por el economista católico Ettore Gotti Tedeschi. Él escribió que el problema del clima debía buscarse y resolverse en sus causas, es decir, en la desobediencia a las leyes naturales, las referidas a la vida y los nacimientos.

De hecho, fue el colapso de la natalidad en Occidente lo que generó las consecuencias que después han provocado los mayores efectos medioambientales: el consumismo en Occidente (para compensar la caída del PBI debida al colapso de la natalidad) y la deslocalización de la producción a menor costo en Asia (para satisfacer el poder adquisitivo occidental necesario para hacer crecer el PBI).

Estos dos hechos generaron, según explicó Gotti Tedeschi, el problema medioambiental. Por eso el consumismo exacerbado y la deslocalización a bajo costo, ignorando ambos el impacto medioambiental al interrumpir los nacimientos considerados insostenibles. Impacto ambiental que hoy se idolatra para imponer la reconversión verde-ambientalista, es decir, el nuevo gran Reinicio, un tanto utópico e ilusorio. Pero también él antinatalista.

Si se reflexiona bien y se entienden los Evangelios, se comprende que las causas del ecologismo son ante todo de carácter moral, hoy referidas sobre todo a la vida y a los nacimientos.

Por eso no me gusta el ejemplo de Bergoglio que asegura al abortista (no directamente, según la prensa) Biden que puede comulgar tranquilamente. Por eso no me gusta el nombramiento del abortista Sachs en la Academia Pontificia de las Ciencias. Por eso no me gusta ni me convence la cariñosa acogida que se le ha dado a Nacy Pelosi.

¿Adónde quiere llevarnos Bergoglio? ¿Al panteísmo? ¿Al paganismo amazónico? ¿O sólo quiere limitarse a cuestionar la aplicabilidad del catolicismo, hoy, y la necesaria conversión al luteranismo, mucho más y mejor abierto a la modernidad?

El medio ambiente está sufriendo hoy en día por razones distintas a las expuestas por los distintos Greta y Sachs. Pero el Papa debería ser consciente de ello. Si leyera los Evangelios, tal vez. Si los sacerdotes, en lugar de comentar la Laudato Si´, comentaran el Evangelio de Marcos 15, 33 o Mateo 27, 45, ayudarían al criterio crítico y a las rectas intenciones de los fieles. Tal vez incluso a los del Papa.

Sería mejor que lo hicieran con motivo de la próxima fiesta de Cristo Rey, quizás incluso releyendo la Encíclica “QUAS PRIMAS” del Papa Pío XI sobre la Realeza de Cristo (diciembre de 1925).

Monseñor ICS

Publicado originalmente en italiano el 31 de octubre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/31/mons-ics-il- pontefice-sul-problema- dellambiente-ha-dimenticato- il-vangelo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

