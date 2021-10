Come Martin Lutero si Prepara a Entrare in Pompa Magna a San Pietro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci ci offre questa riflessione su quella che ritiene essere una progressiva protestantizzazione della Chiesa cattolica, a partire dal suo principale esponente, l’ex monaco agostiniano Martin Lutero. Buona lettura.

Bergoglio e l’impostore Lutero uniti dal Sinodo

E’ sconcertante leggere di come ormai da tempo l’impostore Martin Lutero sia entrato con tutti gli onori dentro la Chiesa, con quella che appare sempre di più come una piena riabilitazione del monaco ribelle, autore dello scisma protestante e scomunicato dalla Chiesa cattolica sotto il pontificato di Leone X. Non si tratta qui di essere a favore o contro il dialogo fra cattolici e luterani, ma quello che è inaccettabile è l’esaltazione da parte dei vertici della Chiesa dell’ex monaco agostiniano, demolitore dei dogmi della fede, vissuto nella mondanità e nella perversione, e che la beata suor Serafina Micheli vide nell’unico posto dove poteva stare, cioè all’Inferno.

La religiosa, fondatrice dell’Istituto delle Suore degli Angeli morta nel 1911 e beatificata nel 2011, si trovò il 10 novembre del 1883 a passare per Eisleben, nella Sassonia, città natale di Lutero dove si festeggiava, in quel giorno, il quarto centenario della sua nascita. Ad un certo punto si fermò davanti ad una chiesa, l’unica che aveva trovato sul suo tragitto, ma poiché aveva le porte chiuse si inginocchiò sui gradini Mentre pregava le comparve l’angelo custode, che le disse: “Alzati, perché questo è un tempio protestante. Ma io voglio farti vedere il luogo dove Martin Lutero è condannato e la pena che subisce in castigo del suo orgoglio”.

“La suora vide allora un’orribile voragine di fuoco, in cui venivano crudelmente tormentate un incalcolabile numero di anime. Nel fondo di questa voragine v’era un uomo, Martin Lutero, che si distingueva dagli altri: era circondato da demoni che lo costringevano a stare in ginocchio e tutti, muniti di martelli, si sforzavano, ma invano, di conficcargli nella testa un grosso chiodo. La suora pensava: se il popolo in festa vedesse questa scena drammatica, certamente non tributerebbe onori, ricordi, commemorazioni e festeggiamenti per un tale personaggio. In seguito, quando le si presentava l’occasione ricordava alle sue consorelle di vivere nell’umiltà e nel nascondimento. Era convinta che Martin Lutero fosse punito nell’Inferno soprattutto per il primo peccato capitale, la superbia” (tratto dal sito Milizia di San Michele Arcangelo).

Lutero avrebbe probabilmente avuto la stessa mediocre fortuna postuma toccata a Giordano Bruno (quella del santino massonico e anticlericale) se soltanto la sua riforma non si fosse ben inserita nel contesto politico dell’epoca, ovvero nella lotta in corso fra l’imperatore del sacro romano impero Carlo V e i principi tedeschi. Questi ultimi trovarono nella riforma protestante il collante politico per unirsi nella Lega di Smalcalda e muovere guerra all’imperatore cattolico con il pretesto di difendere il pluralismo religioso in Germania, assicurando all’eretico la loro protezione. Così Lutero riuscì ad agire indisturbato, fare proseliti, mettere a punto la sua dottrina, sfuggendo all’ordine di Carlo V di processarlo per eresia. Per anni ci hanno raccontato il falso storico di un Lutero che si sarebbe ribellato a Roma perché indignato dalla corruzione del papato, dalla simonia imperante e dal mercato delle indulgenze. In realtà questi furono soltanto pretesti che servirono al monaco, che mai ebbe fede ma scelse di indossare l’abito degli agostiniani dopo essere uscito indenne da un fulmine che lo aveva colpito, per mettere in pratica una lettura arbitraria delle sacre scritture, interpretandole a proprio uso e consumo, per demolire le tradizioni della Chiesa e i sacramenti, dalla confessione al sacrificio eucaristico ridotto a riproposizione simbolica dell’ultima cena, e per liberare monaci e suore da ogni obbligo legato alla vita claustrale, al celibato ecc. Quello che pretenderebbero di fare oggi i vescovi tedeschi che ormai non fanno più mistero di ispirarsi proprio al grande imbroglione protestante, che svuotò i monasteri e sfogò i piaceri della carne con ex monache senza vocazione, una delle quali finì a condividere con lui la gioia del talamo nuziale.

Un uomo spregiudicato che prima difese i diritti dei contadini contro l’oppressione dei nobili tedeschi vedendo in loro dei potenziali alleati, poi ne approvò il massacro in chiave religiosa per avere l’appoggio e la protezione della nobiltà alla sua riforma.

Va detto che questa opera di riabilitazione non è iniziata con Bergoglio ma già all’indomani del Concilio Vaticano II, secondo i desiderata di chi come Karl Rahner, Hans Kung e i sostenitori dell’ermeneutica della discontinuità vedevano nel protestantesimo il modello per una nuova Chiesa cattolica completamente slegata dalla tradizione e soprattutto dal culto mariano che già Lutero considerava, al pari di quello dei santi, pura idolatria. E anche chi come Benedetto XVI interpretava il Concilio in una visione di continuità, non ha mancato di incoraggiare il dialogo con il mondo protestante esibendo attestati di stima e pubblici riconoscimenti verso Lutero. Ma con Francesco si è certamente assistito ad un’accelerazione sconcertante.

L’ultimo caso in ordine di tempo si è avuto in questi giorni con il pellegrinaggio ecumenico dalla Germania a Roma, in programma dal 23 al 30 ottobre che ha come motto “Meglio tutti insieme” (“Besser zusammen”). L’evento segue un progetto analogo svoltosi nel 2016 ed intitolato sempre “Con Lutero al Papa”, realizzato in preparazione al 500.mo anniversario della Riforma di Lutero (1517-2017) caratterizzato da riconoscimenti ufficiali sull’operato dell’impostore da parte dei vertici della Chiesa e da un francobollo commemorativo stampato dal Vaticano.

Ma l’aspetto più preoccupante è contenuto nel saluto che Bergoglio ha rivolto ai partecipanti al pellegrinaggio ecumenico: “All’inizio mi avete salutato con un canto comunitario. Cantare unisce. Nel coro, nessuno sta da solo: è importante ascoltare gli altri. Auspico questa disponibilità all’ascolto per la Chiesa. La stiamo imparando di nuovo nel processo sinodale”.

Ecco qua, il riferimento al Sinodo ci sta tutto. Non è dato sapere se casuale o involontario, ma è evidente come il percorso sinodale intrapreso dalla Chiesa abbia tanto il sapore di un preludio di “luteranizzazione” del cattolicesimo. Proprio come da anni chiedono i vescovi tedeschi, in testa a tutti il teologo di fiducia del papa e principale sponsor della sua elezione, Walter Kasper, che sognano una Chiesa non più centralizzata ma “federalista”, con le conferenze locali libere di decidere in campo dottrinale e con il papa non più guida suprema, ma ridotto alla stregua di federatore di chiese nazionali, o di un qualsiasi capo di governo tenuto ad obbedire alle maggioranze parlamentari, o sinodali che siano. Con Lutero che oggi sembra diventato il miglior interprete del nuovo corso della Chiesa. Del resto non fu monsignor Nunzio Galantino a dire che la riforma protestante era stata un dono dello Spirito Santo?

Americo Mascarucci- giornalista e scrittore

