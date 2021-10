Il Raccapriccio della Disonestà. Ma Dio Paga, Qualche Volta di Sabato…Un Racconto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, abbiamo ricevuto, e ben volentieri condividiamo con voi, questa breve storia a lieto fine di Veronica Cireneo. Una storia vera, assolutamente edificante, anche per la rapidità con cui è giunta la ricompensa…buona lettura.

§§§

Testimonianza sul raccapriccio della disonestà.

Sono una donna di fede da circa 30 anni,momento in cui grazie ad una frase rivelatami insospettabilmente da Nostra Signora, dato lo stato di degrado in cui versava allora l’anima mia, tutto è cambiato e: sono diventata onesta.

Onesta anche in quei risvolti in cui nessuno potrebbe sapere, capire, sospettare, accusarmi.

Sono grande di età , anche abbastanza astuta e conosco i risvolti delle cose.

Difficilmente mi trovo impreparata anche di fronte all’imponderabile: Deo gratias, sono sempre armata!

Da allora è stato quasi impossibile commettere peccati mortali, tanto è stata radicale la determinazione a non offendere più gli Invisibili Amante e Amata: Gesù e Maria.

Ma ultimamente, a causa di una certa difficoltà economica sono stata tentata dall’avversario, quasi con successo, poi miracolosamente invano, nonostante il tormento messo in atto nell’anima mia.

Capita l’occasione in cui mi viene proposto da un conoscente a corto di tempo per occuparsene, di organizzare e seguire dei lavori di edilizia, nel ruolo improvvisato di capo-cantiere, per il quale avrei potuto ottenere molto in termini economici. Avrei potuto gonfiare il preventivo anche del doppio o del triplo, e nessuno avrebbe avuto da ridire, in quanto la ditta incaricata dei lavori, composta da alcuni miei amici, per simpatia avanzava un preventivo di bilancio economico davvero modesto, a fronte di preventivi di altre ditte che avrebbero preteso, almeno sei volte tanto! Avrei potuto farlo, e la tentazione c’è stata, ma avrei tradito amici e conoscenti e i comandamenti; e alla fine la risposta a questa tentazione è stata: No, grazie!

Ah, come ho goduto all’idea di poter incassare una certa cifretta, ora che me la passo in maniera un po’ critica.

È tarda sera. Faccio tutti i calcoli.

Il raddoppio è perfettamente giustificato.

Nessuno avrebbe detto nulla…. Nessuno.

Eppure, dopo quell’idea non ho dormito per tutta la notte. Al risveglio ero in uno stato come di convalescente: quasi comatoso.

(Il peccato di pensiero è un cancro!)

E il giorno dopo è stato complicato,anche nelle relazioni, che invece, normalmente sono molto cordiali con tutti.

Avrei anche meritato per intero, quella cifra che avrei chiesto al committente, perché di certo ho svolto un certo lavoro di fino, che gli ha permesso di risparmiare e anche molto, considerato il suo preventivo alternativo che invece era stato consegnato a lui.

Eppure…..!!! Che nervosismo!!!!!

Che nervosismo! Che nervosismo!

Mi fermo. Prego. Chiedo lumi.

Risposta del Cielo:

“Non ti fidi di me?

Vuoi tradire la mia volontà?

Vuoi diventare disonesta?

Non sai come amo la trasparenza?

Vuoi rovinare il rapporto con Me?

Non rubare!

Se credi di meritare qualcosa di più del concordato, dillo ai tuoi interlocutori.

Essi potrebbero accordartelo. Sii vera!

Se non accordassero e tu avessi lavorato così bene inutilmente, non ricordi che Io ti offrirei cento volte tanto, proprio perché rinunceresti a ciò che vorresti, solo per restare fedele a Me?”

Wow! Che meraviglia lo spannamento della memoria!

E come cancella tutto l’avversario, quando vuole persuadere che andare conto la Divina Volontà, non in tutti i casi è un male!

Vedo di nuovo chiaro. Le ombre svaniscono. Commozione

Solo all’idea di rinunciare ad un possibile guadagno, allo scopo di mantenermi limpida, il nervosismo amaro, all’improvviso, svanisce come neve al sole. Si liquefa’.

Torna la pace, il sorriso, l’allegria e la consueta serenità con cui mi sveglio, vivo e mi addormento.

Quindi la mia risposta:

“Ok Gesù: Rinuncio!

Rinuncio alla tentazione.

Accetto e riconosco fonte di pace, pur nel bisogno,Te e i Tuoi ordini:non ruberò per nessuna ragione al mondo!”

Pensi così ed eseguo.

Faccio come suggerisce il Cielo e… cosa accade?

1) Parlo col committente che, senza nessun problema mi accorda una ricompensa ulteriore.

2) Un’amica che produce alimenti di mio grande gusto mi invia per posta un meraviglioso pacco di vivande.

Non so perché. Fantastico però.

3) Un contatto fb che non conosco di persona, ma che dice di apprezzarmi, donna elegante nei modi e probabilmente molto benestante, mi invia spontaneamente un bel bonifico a sostegno di un’altra mia attività.

Anche questo, non so perché.

Non saprei cos’altro aggiungere, se non che Dio è Grande proprio nella Sua Fedeltà !

Essere fedeli a Lui è la più grande garanzia di pace, benessere interiore, relazionale, qui e altrove.

Fate così pure voi!

Conviene!

Grazie per aver ascoltato

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: cireneo, onestà, veronica



Categoria: Generale