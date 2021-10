Declaraciones del pontífice fuera de control y vergonzosas (para un Papa)

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me había perdido esto. Por favor, lean este artículo, que agradezco sinceramente a Tradición, Familia y Propiedad, en el que el Pontífice reinante se refirió al movimiento Black Lives Matter, el cual ha puesto a fuego y a espada a ciudades enteras de Estados Unidos, y en cuya estela se han producido asesinatos de agentes de la ley en todo el país, como si fueran samaritanos colectivos. Leer para creer. Creo recordar que el samaritano atendió a un herido, y pagó para que otros lo atendieran; no asaltó el pueblo de los presuntos asaltantes…. Y Black Lives Matter apoya el aborto (la mayoría son mujeres negras que lo practican en Estados Unidos), son marxistas y anticristianos. Entiendo que el Pontífice reinante tenga un corazón más izquierdista y sobre todo más globalmente excéntrico que las personas normales. Entiendo que esté rodeado de personas que en lugar de inculcarle la prudencia y la cautela -necesarias en tiempos difíciles y en ámbitos que no son los propios (véase el patrocinio de tratamientos médicos cuya eficacia aún está por demostrarse, producidos con material moralmente problemático desde un punto de vista moral y con efectos posiblemente peligrosos o incluso letales)-, le empujan a seguir la corriente de lo políticamente correcto. Comprendo el deseo de impresionar a la “burguesía” con latiguillos que le garanticen los titulares en los diarios que tanto le interesan, pero frases como esas hacen sospechar que la brújula no siempre apunta al norte en Santa Marta. Que Dios nos ayude, y a la Iglesia.

Las protestas de BLM a menudo se convierten en disturbios y los grupos afiliados al movimiento tienen posiciones anticatólicas, también sobre el aborto

En un discurso pronunciado el sábado 16 de octubre en el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el papa Francisco abogó por las “protestas” destructivas que estallaron a raíz de la muerte de George Floyd en 2020, describiendo a quienes participan en el movimiento como “samaritanos colectivos”.

Los comentarios del Papa se produjeron en el marco de un discurso más largo sobre la justicia social, parte del cual dedicó a instar a “todos los grandes laboratorios farmacéuticos” a liberar sus patentes respecto a las vacunas COVID-19 como “un gesto de humanidad”, pese a su conexión con el aborto.

Sus comentarios se dirigieron a los miembros de los movimientos populares, una iniciativa creada por el Papa y que se describe a sí misma como “organizaciones de base y movimientos sociales establecidos en todo el mundo por personas cuyos derechos inalienables al trabajo digno, a la vivienda digna y a la tierra fértil y a la alimentación se ven socavados, amenazados o negados totalmente”.

Francisco se refirió a los miembros como “poetas sociales”, ya que dijo que “tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza donde parece que sólo hay descarte y exclusión”.

Comparando los movimientos populares con el Buen Samaritano del Evangelio según San Lucas, el Papa dijo que le viene a la mente la muerte de George Floyd -el afroamericano de 46 años que murió a manos del policía de Minneapolis Derek Chauvin- cuando piensa en la famosa parábola.

“¿Sabes lo que me viene a la mente ahora cuando, junto a los movimientos populares, pienso en el Buen Samaritano? ¿Saben lo que me viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd”, dijo Francisco.

LifeSiteNews se puso en contacto con la Oficina de Prensa de la Santa Sede para pedir aclaraciones sobre los comentarios del Papa, pero todavía no recibió una respuesta.

La parábola del Buen Samaritano cuenta la historia de un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó, interpretada por los Padres de la Iglesia como el descenso de la gracia al pecado, y así el hombre es robado y herido en su camino a la perdición. Ese hombre es un símbolo de toda la humanidad, según los Padres, ya que se mueve en la vida y es vencido por el pecado, por la obra del Diablo, o simplemente por las exigencias de la vida.

El sacerdote y el levita que, al ver al hombre, pasan de largo, simbolizan la Antigua Alianza: aunque son buenos, no pueden salvarse. El samaritano, el rechazado por los judíos como ciudadano inferior, es símbolo de Cristo, según los Padres de la Iglesia. A pesar del rechazo del mundo, Él viene a curar y rehabilitar al hombre caído.

En el caso de George Floyd, que fue detenido y posteriormente murió en un arresto violento, Francisco pone a Floyd en el lugar de la humanidad, y las protestas (que a menudo desembocan en disturbios) que se levantaron en torno a su muerte en el lugar de Cristo.

Dando por descontada la motivación caritativa, el papa Francisco dijo que “es evidente que este tipo de reacción contra la injusticia social, racial o machista puede ser manipulada o instrumentalizada por maquinaciones políticas o por lo que sea, pero lo principal es que, en esa protesta contra esta muerte, estaba el samaritano colectivo, ¡que no es tonto!”.

“Este movimiento no pasó por el otro lado del camino cuando vio la herida a la dignidad humana causada por un abuso de poder”, continuó el Pontífice, agregando que “los movimientos populares no son sólo poetas sociales sino también samaritanos colectivos”.

En comentarios publicados en el sitio web LifeSiteNews, el Dr. Peter Kwasniewski, columnista católico y experto en liturgia, dijo que las palabras del Papa demuestran una de dos cosas: “O Francisco es asombrosamente ignorante de la verdadera naturaleza de BLM, una organización marxista a la que no le importa nada seguir la ley civil o incluso la ley natural y cree en fomentar la revolución y el racismo en sentido contrario, o está mostrando sus verdaderos colores marxistas y anticatólicos”.

Kwasniewski agregó que durante mucho tiempo, durante el pontificado de Francisco, ha sido “difícil conciliar los comentarios improvisados del Papa e incluso algunos de sus documentos oficiales con las enseñanzas perennes del catolicismo”, pero que ahora “parece que estamos entrando en un período de ‘a puño limpio’, en el que el Papa se alinea abiertamente con las tendencias más liberales y anárquicas de la época”.

Estos llamados samaritanos, según el Papa, están relacionados con casi todos los más de 570 disturbios que se produjeron en 47 Estados el pasado verano, después de la muerte de George Floyd. Alrededor de 30 personas, entre ellas niños pequeños y padres de niños pequeños, perdieron la vida en esos disturbios o a causa de disturbios más grandes.

En un tuit de junio de 2020 borrado casi inmediatamente, el destacado portavoz de BLM, Shaun King pidió la eliminación y destrucción de “todos los murales y vitrales de Jesús blanco, de su madre europea y de sus amigos blancos”.

“[Estas representaciones] son una forma burda de supremacía blanca”, añadió King, diciendo que las imágenes que representan a Cristo como blanco fueron “creadas como instrumentos de opresión” y ahora se utilizan como “propaganda racista”.

Las protestas provocaron lesiones a más de 700 policías y un récord de daños por valor de entre 1 y 2 mil millones de dólares sólo entre el 27 de mayo y el 8 de junio de 2020.

No sólo los daños han sido tan materialmente costosos, sino que los principios sobre los que BLM pretende operar socavan la ley natural y están en marcado contraste con los ideales del catolicismo.

Un grupo afiliado al movimiento Black Lives Matter promueve el aborto, la homosexualidad y el desmantelamiento de “la estructura familiar nuclear prescrita por Occidente”.

En efecto, un manifiesto disponible en Internet, titulado “Lo que creemos”, las organizadoras de Black Lives Matter Patrisse -Khan-Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi- afirmaron que ellas y sus seguidores se han liberado del “pensamiento heteronormativo” y exigen una “justicia reproductiva”. El artículo ha sido retirado del sitio web, luego del escrutinio de los medios de comunicación.

“Fomentamos una red de afirmación queer[1]. Cuando nos reunimos, lo hacemos con la intención de liberarnos del estrecho control del pensamiento heteronormativo, o mejor dicho, de la creencia de que todos en el mundo son heterosexuales (a menos que él/ella revele lo contrario)”, escribieron entonces.

Además, el grupo afirmaba que se le debía, y por tanto exigía, “una justicia reproductiva [es decir, el aborto] que nos dé autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras identidades, al tiempo que garantice que nuestros hijos y nuestras familias reciban apoyo, seguridad y puedan prosperar”.

Mientras tanto, se estima que el 40% de todos los abortos de Estados Unidos son solicitados por mujeres negras, lo que significa que BLM apoya la eliminación anual de más de 344.800 vidas negras por año.

Fuente en inglés: Life Site News, 18 de octubre de 2021.

Publicado originalmente en italiano el 29 de octubre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/29/dichiarazioni-del- pontefice-fuori-controllo-e- imbarazzanti-per-un-papa/

El texto de Tradición, Familia y Propiedad fue publicado originalmente en inglés, en LifeSiteNews

Traducción al español por: José Arturo Quarracino