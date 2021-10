Cari Amici Cattolici, Dovete Sperare che Biden Abbia Mentito. Se No Sono Guai…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ormai sappiamo tutti – quelli che hanno orecchie per intendere, e non le tappano – che questo Pontefice può dire qualunque cosa, e magari il contrario di qualunque cosa, in un giro di tempo brevissimo, a seconda dell’interlocutore, però credo che ci siano dei limiti. E allora credo che Joe Biden abbia molto probabilmente mentito, quando ha detto, come leggete nel commento di una vecchia lama della macchina dell’Informazione Vaticana, Vik van Brantegem, che il Pontefice gli ha detto che può ricevere la comunione. Non posso credere che il Papa abbia detto una frase del genere al presidente più abortista, attivamente e fattivamente, della storia degli Stati Uniti, eletto con l’appoggio finanziario di Planned Parenthood, la più colossale e spregiudicata fabbrica di aborti a livello mondiale. Con tutto quello che personalmente posso pensare delle azioni, opinioni, e omissioni del Pontefice non credo che potrebbe arrivare a tanto. O…? Buona lettura.

§§§

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden afferma che durante il loro incontro privato al Palazzo Apostolico Vaticano, oggi 29 ottobre 2021, Papa Francesco gli ha detto che era un “buon cattolico” e che avrebbe dovuto continuare a ricevere la Comunione. Biden ha detto ai giornalisti che non hanno discusso della questione dell’aborto, una questione che si è rivelata un punto critico tra il Presidente e la gerarchia cattolica statunitense. Le osservazioni a braccio di Biden sono arrivate durante la photo opportunity in occasione dell’incontro con il Primo ministro Mario Draghi a Palazzo Chigi.

La Santa Sede ha rifiutato di commentare se Papa Francesco abbia detto a Biden di continuare a ricevere la Comunione. Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, ha detto ai giornalisti: “Lo considererei una conversazione privato, ed è limitato a quanto detto nel comunicato ufficiale”.

Biden sa sicuramente che è considerato mancanza di stile rivelare ciò di cui si è discusso con il Papa, soprattutto se è di natura privata e non è stato concordato tra il State Department e la Segreteria di Stato (e so di cosa parlo).

E Francesco sa sicuramente cosa leggiamo nelle Sacre Scritture.

“Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non esser insieme con questo mondo” (1Corinzi 11, 27-32).

