Bergamo, Oggi: Porta Pia Spartiacque della Cristianità in Italia

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo che sia utile ricordarvi che oggi a Bergamo si svolge un evento di particolare interesse. Ecco a voi una breve descrizione...

***

Il 20 settembre 1870 con la breccia di Porta Pia si compiva militarmente – e così politicamente, quella economica e quella culturale, a loro volta, ne traevano impulso e spinta – la Rivoluzione italiana, detta con abile artificio lessicale risorgimento, e così entrata nella lingua diffusa con un’aura positiva. Il Papa ordinò una resistenza simbolica, fu sparato solo qualche colpo, per evitare un grave spargimento di sangue, che pure fu sparso, sia pure in misura minore. Al di là della leggenda rosa risorgimentale, secondo la quale, come scrisse denunciandone la falsità Giovanni Cantoni, «La lotta contro la Chiesa, fu in ultima analisi, fatta in pro di essa, o comunque ridondò a suo vantaggio, poiché la liberò quasi interamente da ogni sovrastruttura costantiniana, permettendole di brillare di una luce ancora più fulgida, come anche i cattolici più aperti riconoscono», le cose in realtà furono diverse. La sintesi che ne diede Leone XIII è tanto precisa, quanto efficacemente chiarificatrice. «La rapina della civile sovranità fu compiuta per abbattere a poco a poco la stessa spirituale potestà del Capo della Chiesa», sicché la pretesa epopea risorgimentale, continuava Cantoni, non altro fu che una mossa di un più vasto «complotto che certi uomini hanno ordito per annientare il cristianesimo», come ancora scrisse Leone XIII, e noi siamo attoniti spettatori della realizzazione di questa che potrebbe essere definita una facile profezia.

Nel centocinquantesimo anniversario di Porta Pia, il gruppo legato al locale Comitato Summorum Pontificum, che alla Messa gregoriana domenicale attira almeno un centinaio di fedeli – in collaborazione con l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con l’associazione Tradizione, Famiglia, Proprietà e con la Comunità Opzione Benedetto –, aveva organizzato a Bergamo un convegno, poi impedito dalle note assurde restrizioni. Ma i promotori non vi hanno rinunciato, ed allora non appena è stato possibile, nel 150°+1, hanno ripreso l’iniziativa, con lo stesso programma e relatori, il cui alto profilo si commenta da solo.

«La breccia di Porta Pia: spartiacque della Cristianità in Italia», un titolo che promette molto, soprattutto un approccio non corrivo, ma seriamente critico e attento alle dinamiche reali del fatto e alle sue conseguenze nel tempo, tutt’ora in atto.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: formicola, gotti, porta pia



Categoria: Generale