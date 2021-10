Suero génico y fetos abortados. El testimonio de Melissa Strickler, ex Pfizer.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, mientras se reaviva el debate -si alguna vez se apagó-sobre la legalidad o no del suero experimental inyectado voluntaria o involuntariamente a millones de seres humanos -si es que alguna vez se ha extinguido- me parece que es interesante ofrecerles dos documentos. El primero es un vídeo protagonizado por Melissa Strickler, empleada de Pfizer (fue despedida después de la publicación del vídeo) en el que hace afirmaciones muy interesantes, especialmente sobre el hecho de que la empresa farmacéutica no quería que se tocara para nada el tema de los fetos abortados. Y luego un documento que nos ha enviado Marco Matteucci sobre el tema del aborto. Disfruten ver el video y buena lectura.

§§§

https://rumble.com/vo1uzb- ombre-pesanti-su-pfizer.html

Melissa Strickler (empleada de Pfizer) confirma que, efectivamente, Pfizer ha utilizado células provenientes de un feto abortado para desarrollar la vacuna COVID, desenmascarando el reiterado intento de la empresa de ocultar la información al público, y especula con la posibilidad de que haya células de fetos abortados en el producto que se está fabricando, aunque no puede confirmarlo.

Strickler dijo que a menudo había querido marcharse después de que se iniciara la producción de la vacuna Covid en la planta de McPherson en Estados Unidos, pero se sintió obligada a resistir, hasta que descubrió una base de datos de correos electrónicos que supuestamente compartió con el Proyecto Veritas.

Después de la emisión de la entrevista, Strickler habría recibido una llamada telefónica de un empleado de Pfizer, diciéndole que no fuera a trabajar más y una carta de la empresa le confirmó que había sido despedida.

§§§

La industria del aborto está dirigida por una gran organización estadounidense llamada Planned Parenthood, la cual tiene objetivos mucho más siniestros que la simple realización de abortos a costa del Estado y que ha contado con la participación de los padres de Bill Gates en sus momentos fundacionales.

Este vídeo es un macabro testimonio recogido desde el interior de la organización, durante una reunión de Planned Prenthood en 2014.

En ese momento, se acababa de aprobar una ley en Texas que ponía más restricciones a la realización de ciertos procedimientos de aborto.

El vídeo contiene información técnica que puede resumirse como sigue:

1. La digoxina es un fármaco que se utiliza para matar al feto mientras está todavía en el útero, para que no oponga resistencia durante la extracción. La resistencia puede llegar a ser muy fuerte después de la semana 20 de gestación.

2. La laminaria es un producto vegetal que, utilizado como varilla, facilita la dilatación del útero y, por tanto, la extracción del feto.

3. El término calvario se refiere a la cabeza del bebé.

4. La presentación de nalgas sindica un feto con los pies en dirección al canal de salida, mientras que la presentación cefálica es la posición clásica en la que el feto muestra su cabeza.

Cuando se superan las 20 semanas, resulta imposible hacer salir al feto por la cabeza, porque es demasiado grande. Es por eso que se lo gira dentro del útero con unas pinzas y se lo extrae tirando de una pierna hasta que la mayor parte del cuerpo esté fuera.

En este punto, según la legislación estadounidense vigente, si el feto sigue vivo, se trata de un parto parcial y, por tanto, es ilegal proceder a un aborto. Por ello, se utiliza la digoxina, pero si los órganos van a ser revendidos, el feto debe ser extraído y desmembrado en vida para no comprometer las partes que interesan al comprador.

El vídeo muestra el total desprecio con el que los trabajadores médicos de Planned Parenthood llevan a cabo operaciones inhumanas, sólo por el gusto de ir a la caza de órganos a partir de las cinco semanas de vida del feto y cómo incluso tienen repartos en la recuperación y venta de órganos extraídos de fetos que son desmembrados vivos.

Ecco il collegamento: https://www.youtube.com/watch? v=MBlmDISaLkk

§§§

Publicado originalmente en italiano el 27 de octubre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/27/siero-genico-e- feti-abortiti-la- testimonianza-di-melissa- strickler-ex-pfizer/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, pfizer, sprinkler, vacunas



Categoria: covid