Siero Genico, e Obbligo: il Tradimento dei Bioeticisti. Robert Dingwall

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo apparso su Mercator.net, che ringraziamo per la cortesia, scritto da un professore britannico, e i cui termini, mi sembra, possono benissimo adattarsi alla realtà italiana. Buona lettura, e riflessione.

Michael Cook

Direttore di Mercator.Net

Robert Dingwall iè professore di Sociologia alla Nottingham Trent University in UK

La bioetica è una professione estremamente importante. A volte le sue discussioni sembrano astruse, ma i bioeticisti finiscono per influenzare la legislazione e forgiare le politiche sanitarie. Non sono mai stati così importanti come durante la pandemia di Covid-19.

La filosofia di default della maggior parte dei bioeticisti è l’autonomia. Ecco perché lascia perplesso l’autore della nostra storia principale, Robert Dingwall, un sociologo medico inglese, il fatto che da un giorno all’altro abbiano abbandonato l’autonomia e sostenuto i mandati sui vaccini. Non hanno imparato nulla da decenni di protezione dei pazienti da medici paternalisti e amministratori sanitari?

Michael Cook

“Un’importante associazione di bioeticisti si è schierata apertamente a favore dell’idea della vaccinazione obbligatoria. Una dichiarazione rilasciata dalla Association of Bioethics Program Directors (ABPD) ha dichiarato che ‘Per proteggere la salute, la sicurezza e la prosperità futura del genere umano, la vaccinazione obbligatoria è ora necessaria’. È stato sostenuto da due terzi dei membri dell’ABPD”.

Questa storia di BioEdge, che includeva anche una nota esplicativa di Art Caplan, uno dei bioeticisti più citati d’America, ha cristallizzato il mio crescente malcontento per la posizione presa da alcune figure senior – o dovrei dire anziane – nel campo della bioetica e del diritto medico.

Dopo decenni di resistenza alla costrizione e di enfasi sull’importanza del consenso libero e informato agli interventi medici, sembra che questi principi possano ora essere buttati via nelle condizioni di una pandemia.

Permettetemi di essere chiaro. Questo non è un post anti-vaxx. Ho servito in un comitato del governo britannico che sostiene il nostro lancio del vaccino; sono convinto dalle prove di beneficio per la maggior parte delle persone; e ho, all’età di 71 anni, preso il mio turno nelle file per ottenere le mie iniezioni. Quando sarò invitato per un richiamo, mi presenterò, anche se a mio piacimento piuttosto che con urgenza, perché il declino non è un precipizio.

Sono però profondamente scettico sull’idea di una vaccinazione obbligatoria allo stato attuale delle conoscenze. Può essere un momento difficile per i bioeticisti per stare controcorrente – ma se i bioeticisti non sono preparati ad andare avanti quando il gioco si fa duro, qual è il punto dello stare in campo? Siamo obbligati a concordare con Nietzsche che la filosofia è “il più delle volte un desiderio del cuore che è stato filtrato e reso astratto che [i filosofi] difendono con ragioni che hanno cercato dopo il fatto”?

La posizione di alcuni dei nostri seniores è davvero espressione della loro personale avversione al rischio piuttosto che di un principio etico?

L’autonomia corporea conta.

Dopo la seconda guerra mondiale, le potenze alleate sono state lente ad accettare che il codice etico di Norimberga per la ricerca sulla sperimentazione umana si applicasse anche a loro. Ma il principio del “rispetto per le persone” nel Rapporto Belmont del 1979 è inequivocabile. Mentre questo è stato sviluppato nel contesto della ricerca, è stato elaborato nel lavoro di Tom Beauchamp e James Childress come un principio fondamentale per tutti gli interventi medici.

Solo nelle circostanze più limitate, dove i pazienti non hanno la capacità di autodeterminazione, può essere ignorato – e solo con la massima attenzione e sensibilità. In molti paesi, richiede l’intervento di un tribunale o, come minimo, l’esercizio del potere medico in un quadro di responsabilità legale.

I bioeticisti dell’ABPD affermano che la pandemia di Covid-19 è un’emergenza di salute pubblica che giustifica la sovrascrittura dei testi fondamentali del campo. Questo è argomentato su basi empiriche piuttosto che morali. Per certi aspetti, questo non è sorprendente: i critici del principalismo hanno a lungo osservato che esso eleva l’autonomia rispetto alla giustizia, gli individui rispetto alle comunità.

Ma è proprio la difesa di posizioni individuali impopolari che rende importante la bioetica o il diritto dei diritti umani.

Su basi empiriche, la SARS-COV-2 non soddisfa i criteri di eradicazione proposti da Donald Henderson, il medico statunitense responsabile dell’eliminazione del vaiolo. Questo sarebbe stato un forte argomento per la costrizione. Ma i vaccini non conferiscono un’immunità sterilizzante, il che significa che riducono la frequenza e la gravità dell’infezione ma non la eliminano. Il virus può circolare tra i vaccinati come tra i non vaccinati. A tempo debito i non vaccinati si infetteranno, ne trarranno l’immunità e diventeranno meno propensi a trasmettere il virus.

In un paese con un sistema sanitario nazionalizzato, ci potrebbe essere un argomento per l’obbligo per ridurre la domanda collettiva, ma questo non si applica negli Stati Uniti. Gli argomenti comunitari sono altrettanto deboli: la mia vaccinazione mi protegge ma offre solo un beneficio limitato a te.

Ci possono essere circostanze in cui un obbligo potrebbe essere giustificato, dove gli operatori sanitari e sociali si occupano di persone che non possono essere vaccinate o che svilupperanno solo bassi livelli di anticorpi. Questo non elimina il rischio, ma lo attenuerebbe. Tuttavia, ci sono pochissime persone di questo tipo.

Altrimenti i vaccini proteggono coloro che scelgono di accettarli. Se sono un bioeticista di più di 80 anni senza una condizione immunosoppressiva, il vaccino mi protegge, indipendentemente dal fatto che la mia infermiera in visita sia stata vaccinata o meno. Non vedo che io abbia poi il diritto di esigere che anche lui o lei debba farsi un’iniezione. In tutti i modi, incoraggiate questo, ma non cominciate a licenziare le persone o a imporre loro l’invalidità civile, semplicemente perché capita che prendano decisioni che non condividiamo. La bioetica ha sempre insistito sul loro diritto di farlo.

I bioeticisti, e i loro compagni di strada nel diritto, sono stati leader fin dagli anni ’70 nel movimento per far riconoscere i diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria. Sono una parte importante della reazione contro il paternalismo medico.

Sfortunatamente, mezzo secolo di progresso è stato cestinato nel corso della pandemia, mentre ci viene detto che dobbiamo essere governati dalla scienza biomedica piuttosto che impegnarci in un dialogo con essa o chiederne conto davanti alla legge. Molti leader stanno ora abbandonando la lotta proprio quando le loro voci sono più necessarie.

Come l’editore di MercatorNet ha osservato quando ha invitato questo contributo, è una posizione marxista – ma Groucho piuttosto che Karl: “Questi sono i miei principi, e se non ti piacciono… beh, ne ho altri”. Un programma di bioetica che non è preparato a raggiungere conclusioni impopolari non è un programma che vale la pena avere.

Robert Dingwall

