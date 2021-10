Nolite Timere. Rosario in Piazza Duomo, a Piacenza, Questa Sera alle 20.45.

Marco Tosatti

Carissimi StilimCuriali, un post-lampo per avvisarvi di un’iniziativa che ci sembra interessante. Poco fa abbiamo ricevuto questo messaggio:

Buongiorno dott.Tosatti,

Anche se un po’ tardi, vorrei segnalarLe questa iniziativa che , quasi per caso (se vogliamo credere al caso), è nata spontaneamente ed è arrivata al terzo appuntamento.

Ci troviamo a Piacenza, in piazza Duomo, ai piedi della statua di Maria SS, per recitare il SS. Rosario e altre preghiere per l’Italia e per questi tempi tribolati.

Questo è l’invito che gira sui social.

