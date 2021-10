Lettera Aperta al card. Eijk su Bonum Commune e Salus Animarum, in re Siero.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico del nostro sito mi segnala questo interessante intervento di Pier Luigi Tossani, apparso su Facebook. Buona lettura e riflessione.

Covid e vaccini: “Bonum Commune” e “Salus Animarum”

Lettera aperta al Card. Willem Jacobus Eijk, Vescovo di Utrecht

Firenze, 28 ottobre 2021

a S.E. il Card. Willem Jacobus Eijk

presso Arcidiocesi di Utrecht

e, p.c.

a Corrispondenza Romana

il Direttore, Prof. Roberto De Mattei

Domanda: se i vaccini perdono efficacia, prima fino a 8 mesi, poi fino a 6, ieri ci hanno detto fino a due, come mai il tanto amato-odiato green pass vale 9 mesi? Ciò vuol dire che per 3-4-7 mesi i vaccinati che ostentano questa patente di superiorità etica, o i disperati, che senza questo documento non possono lavorare, vivere, andare in giro, non sono coperti? E che paradossalmente combattono meglio il rischio di Covid, i tamponati?

Ottenuto il quasi 90% dei vaccinati, si scopre a sorpresa che i vaccini perdono di efficacia. Un po’ come la storia del target da assegnare ad AstraZeneca: sotto-sopra i 60enni, ai giovani, poi ancora agli over 60. Un gioco a scacchi sulla pelle della gente e dei giovani che in massa si sono vaccinati agli open (solo in questi giorni qualche solone in camice bianco, ha ammesso che quegli open-day sono stati a rischio e sbagliati).

Ma anche, sempre a proposito della morte di Camilla Canepa, della quale si parlava al link precedente, la NBQ segnala questo ulteriore risvolto, qui:

“Camilla è morta così, perché i giovani come lei «volevano riacquistare la loro libertà», è stato scritto anche questo, e il suo nome è andato a riempire la casella dei morti da vaccino che ad oggi è a quota 17 unità.

Un numero che non è indicativo di una realtà esaustiva perché la farmacovigilanza in Italia non è attiva e perché non si considerano tutte quelle morti sospette sulle quali non sono state svolte autopsie. Sia come sia, almeno per 17 persone il vaccino è stato fatale. È un numero basso, se confrontato con i miliardi di persone che non hanno avuto conseguenze. È un numero altissimo se si pensa che queste persone si sono vaccinate senza avere il covid e con un rischio di morire bassissimo. Almeno per 17, e tra questi vi è anche l’ufficiale di Marina di Siracusa, il rapporto rischi/benefici è stato rovesciato a favore dei rischi. Chi derubrica queste morti a incidente di percorso di una necessaria campagna vaccinale di massa, non fa altro che alimentare il cinismo delle convenienze. Per una cena al ristorante, per un’ora di palestra in più”.