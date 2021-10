Zan Affondato. Ma Attenzione, non è Ancora Finita. Ci Riproveranno…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante proporvi, a proposito del DDL Zan, due contributi. Il comunicato con cui Pro Vita & Famiglia saluta la sconfitta dei promotori di questa legge inutile, dannosa e liberticida e il commento di Silvano Pironi, autore del canale Difensori della Cristianità su Telegram. Buona lettura e riflessione.

§§§

Ciao Marco,

abbiamo vinto. Anzi, hai vinto tu!

Il ddl Zan è stato bloccato! Al Senato è stata approvata (154 favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti) la mozione che paralizza i lavori sul Ddl Zan a tempo indefinito…

La bocciatura del Ddl Zan è una vittoria storica per la famiglia, la libertà di coscienza e la libertà educativa delle famiglie italiane. Abbiamo sventato il lavaggio del cervello di milioni di bambini nelle scuole italiane da parte degli attivisti Lgbt.

Questa grande vittoria è stata resa possibile soprattutto grazie a te, Marco, e a tutte le persone che hanno sostenuto Pro Vita & Famiglia Onlus. Lo dico sul serio. Facciamo qualche passo indietro…

Pro Vita & Famiglia ha svolto un ruolo cruciale in Italia contro il Ddl Zan: i maggiori promotori del disegno di legge (incluso i volti “mediatici” come Fedez) hanno riconosciuto Pro Vita & Famiglia come la “prima voce contro il ddl Zan”. In effetti, abbiamo combattuto contro questo ddl liberticida con vaste azioni di sensibilizzazione: oltre cento manifestazioni di popolo, affissioni, petizioni, convegni, un documentario, campagne social, interventi in televisione e interviste sui giornali, azioni di informazione destinate ai parlamentari, interventi presso la Commissione Giustizia, ecc…

Proprio stamatt ina i giornali hanno dato notizia che Pro Vita & Famiglia ha ottenuto una risposta dalla Congregazione per la Dottrina dell a Fede, la quale ha fatto intendere che il ddl Zan fosse un progetto intrinsecamente ingiusto e che non poteva essere votato dai politici che si definiscono cattolici (non è un caso che molti si interroghino sui nomi dei parlamentari del Pd che avrebbero “tradito” Enrico Letta sul ddl Zan e s ulla “fronda cattolica che ha deciso di ascoltare il Va ticano”).

Oggi siamo stati davanti al Senato a far sentire la nostra (e la tua) voce, fino all’ultimo secondo. Fino alla vittoria.

Gli avvenimenti di oggi mostrano che non si combatte invano: agire uniti per la vita e la famiglia serve. Siamo capaci – insieme – di ottenere grandi risultati per i bambini, per le famiglie, per tutte le persone di buona volontà nel nostro paese.

Puoi immaginare se il Ddl Zan fosse stato approvato? Indottrinamento gender imposto ai bambini sin dalla scuola dell’infanzia, associazioni pro famiglia ed enti religiosi vietati; cittadini, madri e padri di famiglia privati della loro libertà in quanto “omotransfobici”, donne discriminate e messe in pericolo dall’invasione dei maschi transgender in ambiti femminili… Abbiamo contribuito a evitare tutto questo, paralizzando il ddl Zan in Senato.

Questo per noi non è un punto di arrivo ma l’inizio di un rinnovato impegno, perché ci si prospettano davanti tante sfide nei prossimi mesi (suicidio assistito, eutanasia, liberalizzazione della droga, ecc.). Puoi stare tranquillo che ci troverai sempre dalla parte dei più deboli.

§§§

DDL ZAN AFFOSSATO? LE COSE STANNO DAVVERO COSÌ?

Purtroppo no amici. L’abominevole legge contro l’omotransfobia è stata solo rimandata. Ciò significa che tra 6 mesi o poco più verrà approvato un testo alternativo, che molto probabilmente non porterà più il nome di “Zan”, verrà lievemente smussato ma nella sostanza non muterà di un solo grammo. Anzi, a mio avviso è già nella cartellina del dragone, e quel che maggiormente sconforta è che verrà approvato con tutta la maggioranza parlamentare.

Ora voi direte…SOLO MIE SENSAZIONI❓

Nessuna illusione, il gender è la colonna portante del Great Reset.

IL GLOBALISMO POST COVID BRUCIA INCENSO ALL’IDEOLOGIA DI GENERE…Non a caso nei documenti ufficiali del Forum di Davos possiamo leggere: “l’inclusione delle persone LGBT consentirà una ripresa più rapida…e accettare stili di vita omosessuali e transessuali favorirà una piena risilienza economica”.

Volendo dare una spiegazione a tutto questo: è molto semplice, serve per dare respiro, confondere gli stolti e ri-favorire un minimo di credito e fiducia alla politica. Insomma una banale ma quanto mai riuscita STRATEGIA DELLA DISTRAZIONE. Tra 6 mesi riprenderanno tutto con gli interessi.

Infine voglio riportarvi le odierne dichiarazioni dell’On Roberto Calderoli:

“Non è una bocciatura di una legge, si può ripartire immediatamente ad esaminare un testo vero, meglio uno stop oggi che un ahimè domani”.

Silvano Pironi

§§§

