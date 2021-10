Paolo Deotto: Difesa a Oltranza del Siero Genico da Cattolici. Perché?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto ci offre questa riflessione sulla questione che sta lacerando in questi mesi il Paese, e, in parte anche il mondo cattolico. Buona lettura e riflessione.

§§§

La difesa a oltranza del “vaccino”. Ma perché?

E non parliamo delle bande al potere a Roma. Parliamo di cattolici tradizionalisti che hanno abbracciato la “causa” dei vaccini non-vaccini. Perché?

Torno a parlare del vaccino (e di conseguenza del folle “Green Pass”) non perché io pensi che l’argomento debba essere ulteriormente approfondito. Mi pare che sia stato ben sviscerato, e poi voci molto più autorevoli della mia hanno già dato giudizi difficilmente confutabili. Sull’argomento è recentissimo anche un nuovo intervento di Mons. Viganò (https://www.marcotosatti.com/2021/10/26/vigano-al-vaticano-bisogna-ripensare-il-giudizio-sul-siero-immorale-e-pericoloso/) e comunque ci sono evidenze difficilmente confutabili.

Una di queste evidenze mi pare estremamente importante, anche perché di conseguenza ad essa, c’è la risposta a domande gravi sotto il profilo etico.

È evidente che questa “pandemia”, alla prova dei numeri e smaltito il primo periodo di isteria collettiva, è stata ed è molto meno letale di altre precedenti. Proprio in questi giorni i dati diffusi dall’ISS – Istituto Superiore di Sanità – organo “ufficiale”, hanno evidenziato un numero di vittime realmente attribuibile al Covid, estremamente inferiore al numero fin qui pubblicato ovunque.

Alle cifre, ampiamente ridimensionate, delle vittime, si aggiunga il fatto che questo anno e mezzo ha fatto conoscere l’esistenza di cure domiciliari efficaci, ed estremamente economiche, con le quali tanti medici hanno curato a domicilio i loro assistiti, senza intasare gli ospedali e senza far cadere i malati nella trappola mortale dei “protocolli” del ministro Speranza.

In definitiva, di fronte a questi dati, assolutamente evidenti, cade qualsiasi discorso circa un presunto “stato di necessità”, che potrebbe giustificare (forse) un uso di “vaccini” prodotti anche con l’utilizzo di cellule provenienti da aborti.

Dal momento che le cure efficaci esistono e che comunque questa “pandemia” si è rivelata molto meno letale di quanto ci abbia detto per un anno e mezzo l’informazione allineata (cioè purtroppo quasi tutta), non c’è giustificazione alcuna all’uso di prodotti che comunque alimentano anche la linea infernale degli aborti procurati, né c’è giustificazione al fatto che la sperimentazione di questi “vaccini” si stia facendo su intere popolazioni, obbligate, se non de iure, de facto, a farsi inoculare sostanze di cui si conosce ben poco e di cui però si vedono già numerosi casi di effetti avversi, addirittura fino alla morte.

Con queste premesse, anzi, con queste evidenze, non stupisce che il Potere stia facendo da mesi e mesi una campagna ossessiva per convincere le popolazioni all’uso del “vaccino”, usando di fatto anche l’arma del ricatto, come nel caso della normativa folle del Green Pass. Ci sono interessi economici enormi e ci sono interessi satanici ancor più grandi, che impongono di proseguire in questo formidabile esperimento di riduzione in schiavitù di interi popoli.

Ciò che invece è molto meno chiaro e che porta molto turbamento è vedere una parte di quel mondo cattolico, che da sempre si è schierato a difesa della Tradizione, abbracciare senza remore la “causa” – se così vogliamo chiamarla – degli impositori del “vaccino”, oltretutto trattando con sufficienza quanti non vogliono farsi inoculare il “vaccino”, definiti tout court “No-vax”, un termine che ormai è diventato infamante.

Articoli e addirittura la pubblicazione di libri per convincere i “riottosi” sulla liceità morale del vaccino. Liceità che forse si potrebbe invocare, ripeto, se esistesse quello stato di necessità, che non esiste, e se non esistessero cure efficaci, che esistono.

E allora, perché questa insistenza sul “vaccino”? Insistenza che oltretutto si accompagna con il silenzio su quel movimento di popolo che invoca la libertà e di cui parla ormai il mondo. Quanto è accaduto a Trieste è stato sviscerato meglio all’estero che dai nostri organi di informazione, ma anche in tutto il resto d’Italia ormai non si contano più le proteste contro un Potere che è ormai smaccatamente contro il popolo.

È innegabile che questa propaganda a favore del “vaccino” si traduca in un appoggio de facto al regime che si è instaurato in Italia, essendo la vaccinazione di massa una dei pilastri di quel “consenso malato” per cui gli schiavi sono convinti di essere tutelati e amano il loro padrone. Una sorta di Sindrome di Stoccolma collettiva.

Non stupisce ad esempio l’appoggio incondizionato dato da un Bergoglio alla campagna vaccinale di massa. Bergoglio è pienamente funzionale al sistema. Né stupiscono le inqualificabili disposizioni emanate in tante Diocesi. Tanta, anzi troppa, parte del clero (vescovi per primi) ha scelto da tempo il “quieto vivere”…

Ma stupisce e turba che intellettuali che si sono sempre distinti per la loro difesa della Tradizione, adesso si mostrino, di fatto, anch’essi integrati in un sistema che non ha nulla di cristiano, anzi, è ferocemente anti-cristiano, e ha fatto della paura della “pandemia” un’arma di sottomissione di massa e dei “vaccini” un idolo a cui votarsi senza discussioni.

Perché?

Chiedo il perché, lo chiedo in virtù di antiche amicizie, di stima reciproca, di battaglie che in passato ci hanno visto assieme. E lo chiedo perché è necessaria quanto mai la chiarezza in questa folle epoca che stiamo vivendo, in cui la menzogna, da parte di chi è al governo e da parte della quasi totalità degli organi di informazione, è la regola quotidiana.

Non vorrei essere portato a pensare che questo “assist” alla campagna vaccinale nasca da motivi oscuri o da difesa di interessi economici. Piuttosto penso che alla base di tutto possa esserci una sopravvalutazione del rischio effettivo di questa pandemia. E forse c’è anche una “fedeltà” al Papa, intesa in modo sbagliato.

Bergoglio è stato tra i primi promotori del “vaccino”, arrivando a parlare della vaccinazione come “atto di amore”.

Ma ciò che ha detto Bergoglio in materia non è certo Magistero, ma semplicemente fa parte delle mille stravaganze di questo anziano signore argentino, stravaganze che non impegnano assolutamente il credente. Né voglio infilarmi qui in discussioni sul fatto che Bergoglio sia o non sia il Papa. Comunque, attualmente la cattedra di Pietro è occupata lui. Questo è un fatto, così come è un fatto che questi otto anni e mezzo di pontificato ci hanno abituati a sentire tutto e il contrario di tutto.

Insomma, io non capisco il perché di questo appoggio alla campagna vaccinale, fatto proprio da chi negli anni si è distinto per la difesa della Tradizione e che ora si trova, nei fatti, ad appoggiare le iniziative di un regime che, lo ripeto, è profondamente anticristiano.

Una risposta chiara farebbe del bene a tutti.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: cattolici, deotto, siero, vaccini



Categoria: covid