Un Salotto “Controrivoluzionario” è Possibile Oggi? Evento in Video.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione il video di un evento che si è svolto nei giorni scorsi, e che tocca temi molto attuali – anche se apparentemente lontani nel tempo – e le cui ripercussioni si fanno sentire anche oggi. Qui sotto trovate una breve presentazione, e poi il video. Buona lettura a buona visione.

Si dice che uno dei luoghi d’incubazione della Rivoluzione in Francia sia stato il salotto di Madame de Staël, il “cenacolo di Coppet”. Formula ingegnosa, perché la mollezza della dolce vita parigina, negli anni che precedettero immediatamente il ciclone rivoluzionario, favoriva in un ambiente elegante e raffinato gl’incontri tra alta borghesia e aristocrazia in cui, come insegna Augustin Cochin, si giocava a riscrivere non solo l’ordine costituito, ma anche quello dell’essere, e s’impiccavano in effige le autorità, comprese quelle supreme ecclesiali e civili. E questo con quella leggerezza, appunto salottiera, che facilitava l’assorbimento delle idee nuove senza vedere oltre di esse il bagno di sangue e gli sconvolgimenti religiosi morali e sociali, nonché spesso la stessa propria rovina dei protagonisti del “gioco”, che ne sarebbero conseguiti, perché ideas have consequences. Provare a fare lo stesso per la Contro-Rivoluzione è una vecchia idea che pure ha funzionato, e che è stata ripresa in via sperimentale con un incontro in cui si è parlato di Solzenicyn – come paradigma di quel che può fare anche un uomo solo, sicché dopo di lui più che mai non è lecito cadere nella disperazione o essere tentati dalla storia -, e della post-modernità – come prospettiva “liquida”, dopo il fallimento delle grandi narrazioni della modernità – che sfocia nelle transizioni (parola magica) digitale, ecologista e inclusiva.

Naturalmente è una visione di tempi lunghi, che punta a creare amicizie formate, informate e irraggianti, senza le “furbizie” rivoluzionarie, con gravità di spirito, ma non senza l’elegante buffet allestito dalla padrona di casa. Di séguito la registrazione video dell’incontro.

