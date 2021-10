Mons. Ics: il Papa Parteciperà a una Serie di Netflix. Che Altro ci Attende?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci ha inviato queste riflessioni sconsolate dopo aver perso visione di due notizie i cui collegamenti trovate alla fine. Gli lasciamo la parola, buona lettura.

§§§

Mons. ICS a Tosatti.

Allego due link che spiegano ciò che non è necessario ormai più spiegare. Gli “azionisti” di Bergoglio pretendono il “return on investment”, cioè pretendono il risultato per cui hanno investito.

Il risultato è la chiusura della chiesa cattolica apostolica romana. E’ talmente chiaro ed evidente che mi vergogno persino di doverlo riformulare ad ogni comunicazione data alla stampa da parte del Pope Francis Communication Team.

Qui sotto, anzitutto, la notizia che Bergoglio ha cooptato alla pontificia accademia delle scienze in Vaticano Jeffrey Sachs, un esibizionista abortista e ambientalista ebreo, ex consigliere di Obama, con infiniti titoli accademici e libri scritti (in Usa si ottengono entrambi grazie a donazioni dei vari mecenati, alla Soros).

Definito da un intellettuale americano che ha scritto una biografia su di lui: <uno schizofrenico che si accompagna al cantante rock Bono, alla cantante pop Madonna, all’attrice Angelina Jolie>…e da ora anche a Bergoglio.

Perbacco! Les jeux sont faits! Bono, Madonna, Angelina Jolie e Bergoglio andranno al Festival di Sanremo con Sachs?

Forse la creazione di questo straordinario team spiega il secondo link qui sotto, quello che ci racconta che Bergoglio parteciperà in film di Netflix.

Netflix è un network americano che distribuisce film via internet. Netflix ha anche comperato i diritti di distribuzione dei film ormai famosi in tutto il mondo chiamati SQUID Game, la serie TV coreana, specializzata in sadismo e violenze.

Beh, più sadico di Bergoglio, chi c’è?

Chiedere ai Francescani dell’Immacolata, ai Legionari, ai Memores, ecc.

Che c’è di nuovo quindi?

Nulla, solo che si stanno accelerando i tempi e gli azionisti di riferimento di Bergoglio reclamano il risultato al più presto.

Probabilmente minacciando. Pretendono l’umiliazione definitiva del pontificato entro fine anno.

E’ possibile che il prossimo evento di Bergoglio sarà di partecipare a “ballando con le stelle” ed anche a “la pupa e il secchione”.

Il ritratto di Dorian Bergoglio Gray, sta reclamando la conclusione.

***

***

§§§

