USA: più di 17.000 Morti da Siero Genico e 117mila Lesioni Gravi. Dati Ufficiali.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante – sia pure con qualche giorno di ritardo – mettervi al corrente del rapporto pubblicato da Children Health Defense negli Stati Uniti, e basato sulle cifre ufficiali dei decessi e degli eventi avversi legati al siero genico anti-Covid. Interessante perché negli USA il sistema di monitoraggio di questo genere di fenomeni funziona in maniera più completa e affidabile di quanto accada nel nostro Paese. E ci sembra altrettanto interessante offrirvi la visione di questo video del Vaso di Pandora, a commento dei dati recentemente rilasciati dall’Istituto Superiore di Sanità. Ricordiamo anche, per mettere il problema in prospettiva, che la mortalità del morbo è dello 0,3 -0,4 per cento, in categorie di età estremamente avanzate. E si stanno vaccinando i bambini, che sono una categoria a rischio vicino allo zero. Buona lettura e buon ascolto.

I dati rilasciati venerdì dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno mostrato che tra il 14 dicembre 2020 e il 15 ottobre 2021, un totale di 818.044 eventi avversi in seguito ai vaccini COVID sono stati segnalati al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

I dati includevano un totale di 17.128 segnalazioni di decessi – un aumento di 362 rispetto alla settimana precedente, e una nuova segnalazione di un 12enne morto dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer.

Ci sono stati 117.399 rapporti di lesioni gravi, inclusi i decessi, durante lo stesso periodo di tempo – in aumento di 5.434 rispetto alla settimana precedente.

Escludendo le “segnalazioni straniere” a VAERS, 612.125 eventi avversi, tra cui 7.848 morti e 50.225 lesioni gravi, sono stati segnalati negli Stati Uniti tra il 14 dicembre 2020 e il 15 ottobre 2021.

Dei 7.848 decessi statunitensi segnalati al 15 ottobre, l’11% si è verificato entro 24 ore dalla vaccinazione, il 15% entro 48 ore dalla vaccinazione e il 28% si è verificato in persone che hanno avuto un inizio di sintomi entro 48 ore dalla vaccinazione.

Negli Stati Uniti, al 15 ottobre sono state somministrate 406,1 milioni di dosi di vaccino COVID. Questo include: 237 milioni di dosi di Pfizer, 154 milioni di dosi di Moderna e 15 milioni di dosi di Johnson & Johnson (J&J).

I dati provengono direttamente dai rapporti presentati a VAERS, il principale sistema finanziato dal governo per la segnalazione di reazioni avverse ai vaccini negli Stati Uniti.

Ogni venerdì, VAERS rende pubblici tutti i rapporti sulle lesioni da vaccino ricevuti a partire da una data specifica, di solito circa una settimana prima della data di rilascio. Le segnalazioni presentate a VAERS richiedono ulteriori indagini prima che una relazione causale possa essere confermata.

Storicamente, VAERS ha dimostrato di riportare solo l’1% degli effettivi eventi avversi da vaccino.

I dati statunitensi di questa settimana per i ragazzi dai 12 ai 17 anni mostrano:

21.921 eventi avversi totali, tra cui 1.325 classificati come gravi e 25 decessi segnalati. Due delle 25 morti erano suicidi.

La morte più recente riguarda una ragazza di 12 anni (VAERS I.D. 1784945) che è morta per un’emorragia del tratto respiratorio 22 giorni dopo aver ricevuto la sua prima dose di vaccino Pfizer.

Un altro decesso recente comprende un maschio di 15 anni che è morto sei giorni dopo aver ricevuto la sua prima dose di vaccino COVID di Pfizer. Secondo il suo rapporto VAERS (VAERS I.D. 1764974), l’adolescente precedentemente sano ha lamentato un breve dolore unilaterale alla spalla cinque giorni dopo aver ricevuto il vaccino COVID.

Il giorno successivo ha giocato con due amici in un laghetto della comunità, si è dondolato su un’altalena a corda, si è lanciato in aria ed è atterrato in acqua con i piedi. Riemerse, rise e disse ai suoi amici: “Wow, che male!”. Poi nuotò verso la riva sott’acqua, come era sua abitudine, ma non riemerse.

L’autopsia non ha mostrato alcuna indicazione esterna di un trauma cranico, ma c’era una piccola emorragia subgaleale – un disturbo emorragico raro, ma letale – sull’occipite sinistro. Inoltre, il ragazzo aveva una massa cardiaca leggermente elevata, un aumento dello spessore della parete ventricolare sinistra e piccoli focolai di infiammazione miocardica della parete laterale del ventricolo sinistro con necrosi dei miociti coerente con un infarto miocardico.

57 rapporti di anafilassi tra i 12-17enni in cui la reazione è stata pericolosa per la vita, ha richiesto un trattamento o ha portato alla morte – con il 96% dei casi attribuiti al vaccino della Pfizer.

535 segnalazioni di miocardite e pericardite (infiammazione del cuore) con 527 casi attribuiti al vaccino Pfizer.

119 rapporti di disturbi della coagulazione del sangue, con tutti i casi attribuiti a Pfizer.

I dati VAERS statunitensi di questa settimana, dal 14 dicembre 2020 al 15 ottobre 2021, per tutti i gruppi di età combinati, mostrano:

Il 19% dei decessi erano legati a disturbi cardiaci.

Il 54% dei deceduti era maschio, il 42% era femmina e i restanti rapporti di morte non includevano il sesso del deceduto.

L’età media della morte era di 72,7 anni.

Dei 3.014 casi di paralisi di Bell riportati, il 51% è stato attribuito alle vaccinazioni Pfizer, il 41% a Moderna e l’8% a J&J.

666 segnalazioni di sindrome di Guillain-Barré, con il 40% dei casi attribuiti a Pfizer, il 31% a Moderna e il 28% a J&J.

2.010 rapporti di anafilassi in cui la reazione è stata pericolosa per la vita, ha richiesto un trattamento o ha portato alla morte.

10.290 rapporti di disturbi della coagulazione del sangue. Di queste, 4.488 segnalazioni sono state attribuite a Pfizer, 3.709 a Moderna e 2.040 a J&J.

2.878 casi di miocardite e pericardite con 1.815 casi attribuiti a Pfizer, 939 casi a Moderna e 114 casi al vaccino COVID di J&J.

Una donna di 60 anni è morta per coaguli di sangue dopo aver ricevuto il vaccino COVID della J&J, secondo un rapporto autoptico rilasciato il 20 settembre dal Dr. Michael Caplan, un patologo forense alla Michigan Medicine.

Sandra Jacobs “sembra essere morta” per una complicazione “rara ma comunque documentata” associata al vaccino vettoriale virale – trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) – ha scritto Caplan nel riassunto. Questa condizione ha portato a “infarto cerebrale emorragico”, o ictus causato da emorragia cerebrale, e gonfiore cerebrale, ha scritto Caplan.

Il certificato di morte ha elencato la causa della morte come “complicazioni della trombosi del seno venoso cerebrale” e la “recente somministrazione” di un vaccino COVID come condizione che ha contribuito.

Caplan ha ritenuto la modalità della morte “naturale”, ma ha detto che può anche essere considerata una “complicazione terapeutica” dal momento che questo è un problema noto di vaccino. Alla voce “diagnosi finale”, Caplan ha elencato per primo il vaccino COVID.

Jacobs è morto 13 giorni dopo aver ricevuto il vaccino J&J a dose singola in una farmacia CVS l’8 aprile – solo cinque giorni prima che le agenzie sanitarie federali mettessero temporaneamente in pausa il vaccino mentre esaminavano un insolito disturbo della coagulazione del sangue.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha autorizzato mercoledì le dosi di richiamo dei vaccini COVID della J&J e della Moderna, come riportato dalla CNBC. I regolatori statunitensi hanno anche autorizzato i vaccini “misti” – permettendo agli americani di ottenere un richiamo di un vaccino COVID diverso dalle loro dosi iniziali.

In una e-mail a The Defender, il dottor Brian Hooker Ph.D., P.E., responsabile scientifico di Children’s Health Defense e professore di biologia alla Simpson University ha detto:

“Per quanto ne so, i dati che la FDA ha usato per fare queste affermazioni [che i booster mix-and-match sono sicuri] non esistono. Israele, che ha il programma di richiamo più aggressivo del mondo, distribuisce solo vaccini Pfizer. A questo punto, la mia forte supposizione è che stiano facendo tutto il possibile per assicurare la conformità al vaccino, nonostante l’enorme numero di lesioni da vaccino riportate su VAERS”.

La decisione della FDA è stata consegnata al comitato consultivo sui vaccini del CDC, che si è riunito giovedì per discutere i dati di richiamo di Moderna e J&J. La dottoressa Rochelle Walensky, direttrice del CDC, ha approvato le raccomandazioni del comitato consultivo, espandendo l’ammissibilità ai richiami COVID per includere le persone:

65 anni e oltre.

Più di 18 anni che vivono in strutture di assistenza a lungo termine.

Più di 18 anni che hanno condizioni mediche sottostanti.

Più di 18 anni che lavorano o vivono in ambienti ad alto rischio.

Per i quasi 15 milioni di persone che hanno ricevuto l’iniezione J&J, le dosi di richiamo sono raccomandate per coloro che hanno 18 anni e più e che sono stati vaccinati due o più mesi fa.

Secondo i dati del CDC, gli effetti collaterali più comuni riportati dopo la terza iniezione di Pfizer o Moderna sono stati dolore al sito di iniezione, affaticamento, dolore muscolare, mal di testa e febbre, seguiti da brividi e nausea.

I dati disponibili per J&J erano più limitati, ma le persone hanno riportato febbre, affaticamento e mal di testa dopo aver ricevuto una seconda dose, secondo l’agenzia.

La Casa Bianca, il 20 ottobre, ha svelato i piani per lanciare i vaccini COVID per i bambini dai 5 agli 11 anni, anche se gli esperti di sicurezza dei vaccini – che consigliano i regolatori dei farmaci statunitensi e rivedono i dati di sicurezza ed efficacia – non si sono ancora incontrati per discutere se il vaccino COVID della Pfizer debba essere autorizzato per l’uso nel gruppo di età pediatrica.

L’amministrazione Biden ha detto che assicurerà abbastanza dosi di vaccino per vaccinare i 28 milioni di bambini dai 5 agli 11 anni che diventeranno idonei se il vaccino sarà autorizzato per quella fascia di età.

La Casa Bianca aiuterà anche ad attrezzare più di 25.000 uffici pediatrici e di assistenza primaria, centinaia di centri sanitari comunitari e cliniche sanitarie rurali e migliaia di farmacie per somministrare l’iniezione,

La settimana scorsa il CDC ha pubblicato una guida che delinea gli aspetti chiave di un programma di vaccinazione COVID per i bambini di età inferiore ai 12 anni “progettato per informare la pianificazione giurisdizionale sotto il presupposto dell’autorizzazione FDA e le raccomandazioni CDC di almeno un prodotto vaccinale COVID-19 per i bambini di questa età”.

A partire dal 20 ottobre, gli stati e le altre giurisdizioni potrebbero preordinare le dosi del vaccino COVID di Pfizer-BioNTech formulato per bambini dai 5 agli 11 anni, in previsione di un lancio che potrebbe iniziare già il 3 novembre.

La FDA sta ritardando una decisione sull’autorizzazione del vaccino COVID di Moderna per gli adolescenti per valutare se l’iniezione può portare ad un aumento del rischio di una rara condizione infiammatoria del cuore, secondo il Wall Street Journal.

La revisione della FDA della domanda di Moderna è in corso, ha detto a Reuters un portavoce della FDA, aggiungendo che mentre l’agenzia non può prevedere quanto tempo il processo può richiedere, sta valutando i dati il più rapidamente possibile.

A giugno, la FDA ha aggiunto un avvertimento alla letteratura che accompagna i vaccini COVID mRNA di Pfizer e Moderna, per indicare un aumento del rischio di miocardite. Tuttavia a maggio, poche settimane prima che la FDA aggiungesse l’avvertimento, l’agenzia ha autorizzato il vaccino COVID di Pfizer per le età da 12 a 17 anni, nonostante il noto rischio di miocardite.

Gli scienziati sono preoccupati che i booster mRNA possano causare infiammazioni cardiache nei giovani adulti

Il rischio che i richiami di mRNA COVID causino infiammazioni cardiache nei giovani adulti continua a preoccupare i migliori scienziati, ha detto la scorsa settimana il dottor Ofer Levy, direttore del Precision Vaccines Program al Boston Children’s Hospital e membro votante del comitato consultivo della FDA.

Alcuni membri del comitato hanno espresso preoccupazione per l’autorizzazione di una terza dose di mRNA per persone dai 12 anni in su, a causa del rischio di due rare condizioni di infiammazione del cuore – miocardite e pericardite.

Levy ha detto che i gruppi di età più giovani sono meno a rischio personale di COVID grave, ma “un po’ più a rischio di questa condizione infiammatoria del cuore con i vaccini mRNA”.

“Quindi è un’analisi rischio-beneficio, ed è per questo che si sta vedendo quella deliberazione”, ha detto Levy alla Campana di chiusura della CNBC.

Come riportato da The Defender, il regolatore sanitario francese ha detto il 15 ottobre che non avrebbe più permesso dosi di richiamo del vaccino COVID di Moderna. Solo il vaccino di Pfizer-BioNTech sarà usato per la campagna di richiamo andando avanti.

La nuova raccomandazione si applica alle persone oltre i 65 anni, alle persone immunocompromesse e ai loro parenti e alle persone a rischio – compresi gli operatori sanitari. L’annuncio è arrivato mentre si aveva notizia che Svezia, Danimarca, Norvegia, Islanda e Finlandia hanno sospeso l’uso del vaccino COVID di Moderna per alcuni gruppi di età su rapporti di infiammazione cardiaca.

